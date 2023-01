Courtney Buzzerio vestirà la maglia n°8 di Casalmaggiore

I più attenti avranno visto un viso nuovo al tavolo dello staff durante la partita contro Milano di Coppa Italia, il viso di una giovane promessa classe 2000 alta 196 cm. Courtney Buzzerio è una nuova giocatrice della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Vestirà la maglia numero 8.

LA CARRIERA-

Buzzerio, schierabile sia come schiacciatrice che come opposto, proviene dall’Università di Pittsburg dopo essersi formata in quella dell’Iowa e porta come bagaglio un numero di premi personali da dover montare almeno cinque mensole in camera per poter posizionare tutti i trofei. Figlia di una giocatrice di volley e di un giocatore di water polo, Courtney è la nona americana a vestire la maglia rosa e la quarantottesima straniera della storia della Società di via Baslenga.

LE PAROLE DI COURTNEY BUZZERIO-

« Ciao a tutti sono davvero molto felice di essere qui e non vedo l’ora di poter giocare al PalaRadi! »