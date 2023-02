Conegliano, Milano e Busto fanno festa nella 6a di ritorno

ROMA- Tre le partite della 6a di ritorno giocate oggi. Ribadisce la propria leadership in vetta alla classifica la Prosecco Doc Conegliano sul campo della Trasportipesanti Casalmaggiore anche se la società casalasca ha preannunciato ricorso per un errore non ravvisato dagli arbitri che ha costretto i direttori di gara a sospendere per un lungo periodo il gioco. Tre punti in trasferta per la Vero Volley Milano, capace di rimontare dopo aver perso il primo set contro la Megabox Vallefoglia, e di prendersi i tre punti. Sale al sesto posto la e-Work Busto Arsizio che travolge Bergamo 1991 in tre set. Il turno si chiuderà martedì alle 19 con la sfida tra Cuneo Granda S.Bernardo e Il Bisonte Firenze.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

La Prosecco Doc Conegliano supera in tre set una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che lotta per due frazioni su tre regalando al pubblico un’ottima prestazione, passaggio a vuoto nel secondo set, ma grande reazione nel terzo di Capitan Dimitrova e compagne. Contestazione da parte della formazione rosa nel finale della gara in cui il gioco è rimasto fermo per molto tempo a causa di un errore non ravvisato dagli arbitri. La Vbc ha presentato ricorso al risultato della partita.

Coach Pistola schiera Carlini in diagonale con l’ex Dimitrova (ai primordi del club gialloblù Pantera con il nome Nikolova), al centro l’ex Melandri e Lohuis, schiacciatrici Frantti e Perinelli, libero un’alttra ex Chiara De Bortoli.

Turno di riposo per Robin De Kruijf, rimasta a Conegliano per curare qualche acciacco, coach Santarelli presenta come titolari Wolosz-Haak, Fahr-Lubian, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro

La partenza di Casalmaggiore è di grande intensità, dopo lo 0-2 iniziale delle Pantere, grande break 6-0 della squadra di casa che, favorita anche da un paio di errori offensivi delle ospiti, inanella un filotto di punti importante grazie a un atteggiamento aggressivo e ai colpi, anche a muro, di Perinelli: 6-2 e time out di coach Santarelli. La mancina di Varese continua a passare da posto 4 e la Prosecco DOC Imoco deve accelerare il ritmo: Haak (attacco) e Plummer (due muri in fila) rispondono presente e si torna vicini (7-6). Un inizio gara scoppiettante che fa capire alle Pantere che aria tira questa sera al PalaRadi con una Trasportipesanti Casalmaggiore che si conferma squadra di rango. Si combatte sotto rete, le padrone di casa tengono il vantaggio (13-11) nonostante Lubian e Haak si facciano notare in attacco con colpi vincenti. Il pareggio arriva con Kat Plummer (ottimo riferimento in attacco con 7 punti nel set e 2 muri), sua la parallela del 13-13, poi c’è anche il sorpasso con Marina Lubian che fa viaggiare il braccio al servizio. Casalmaggiore ci prova con il doppio cambio (dentro Malual e Scola), ma la Prosecco DOC Imoco comincia a spingere come sa, ancora Plummer e Haak siglano i punti del 17-16.

Entra l’ex Gennari in seconda linea, poi Squarcini per la battuta, ma i cambi dei due allenatori non cambiano l’equilibrio: 19-19. Un’essenziale Haak (7 punti nel set con il 70%!) e Frantti si scambiano punti pesanti, poi la fast di Lubian (5 punti nel set) e l’ace provvidenziale di Robinson che poi costringe le padrone di casa all’errore e il rush finale vede le Pantere in vantaggio (20-22). Un minimo gap che però basta e avanza alla Prosecco DOC Imoco che approfitta di due errori in battuta di Perinelli (6 punti nel set) e compagne e chiude 23-25 il primo set.

Il primo break del secondo set è di Isabelle Haak che con i suoi ace, corroborati dal muro di Lubian, manda subito avanti la squadra gialloblù, 3-6 e time out di coach Pistola. E’ il momento di spingere e si inizia dalle difese di Moki De Gennaro e Robinson che propiziano contrattacchi vincenti. Asia Wolosz si sbizzarrisce e manda a segno le sue attaccanti variando il gioco, il muro di Casalmaggiore fatica a seguirla e il vantaggio si dilata (6-12). Dall’altra parte Carlini si affida a una buona Frantti (6 punti nel set) che limita i danni (9-13). Le rosa di casa soffrono la bella accelerazione di Conegliano che trova una pimpante Fahr al centro (4/4 in attacco nel set), poi quando i punti si allungano (De Gennaro aspiratutto in difesa) è brava comunque a chiudere con la potenza di Plummer e le finezze di Asia Wolosz, che alza il ritmo fino al +8, 10-18. La capitana delle Pantere è in stato di grazia e fa la voce grossa anche a muro, Wolosz con De Gennaro indica la strada e le compagne seguono di buon ordine marciando spedite fino alla comoda conclusione del set con una Prosecco DOC Imoco che dilaga: 13-25 con il punto finale di Plummer.

La Trasportièpesanti Casalmaggiore di fronte al folto pubblico che la sostiene dopo la lezione del set precedente con orgoglio si ripresenta carica alla ripresa del gioco e scatena la rabbia con una bella partenza: 6-4. Ma con cinismo la Prosecco DOC Imoco dopo aver lasciato sfogare le padrone di casa si ripropone con il suo ritmo impresso fin dalla battuta. Prima Lubian e poi Haak mettono pressione con il servizio (8-0 alla fine gli aces a favore delle gialloblù!) e arriva il break che rimette avanti Conegliano (6-8). Dopo il time out le Pantere non si fermano, mentre Casalmaggiore con alcuni cambi prova a invertire il trend. Le campionesse del Mondo provano a chiudere il match senza correre rischi, ma stavolta non si ripete il copione del set precedente. I i continui assalti di Dimitrova, Frantti e compagne tengono a tiro una Casalmaggiore mai doma: 15-17. C’è la solita Perinelli con la sua verve a rilanciare le padrone di casa, ma “Bella” Haak risponde colpo su colpo, finchè Melandri con un guizzo sotto rete pareggia a quota 20. Casalmaggiore sorpassa pericolosamente (22-21), poi allunga con un altro muro di Melandri (23-21) e doppio time out di coach Santarelli. Haak avvicina le Pantere, ma Fahr sbaglia la battuta e ci sono due set ball per la Trasportipesanti, 24-22. Uno lo annulla Haak con un colpo millimetrico, sul secondo c’è il thriller del videocheck che sancisce out la palla di Dimitrova, 24-24.

Sul 25-24 al terzo set ball per Casalmaggiore una lunghissima interruzione per problemi al tavolo dei giudici di gara rovina il pathos di uno sprint finale. Se ne vanno incredibilmente per più di un quarto d’ora (!) con le squadre ferme ad aspettare insieme al pubblico la decisione. Una situazione paradossale, il “giallo” si conclude con l’inversione dell’ultimo punto assegnato a Conegliano che va al match ball sul 24-25. Al primo tentativo è Kelsey Robinson Cook a chiudere per il 24-26 che regala i tre punti alle Pantere, che conservano saldamente il primato in classifica.

Laura Melandri (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Abbiamo avuto l’approccio giusto alla gara e contro una squadra così forte non è semplice. Ci serviva questa partita per tornare col morale alto esprimendo il nostro gioco. Peccato per il secondo set in cui loro sono risalite e noi non siamo riuscite a contenerle in battuta ed in attacco, dopo però una bella reazione nel terzo set…prendiamo il buono di questa partita ».

Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Non è stata una partita facile, sapevamo che Casalmaggiore era un’ottima squadra e infatti è stata una partita dura. Loro hanno difeso tanto e a tratti attaccato molto bene, noi siamo state brave a restare ordinate e tenere il nostro ritmo per tutto il match, anche nel finale quando c’è stata quella strana lunga pausa. Era importante vincere e ottenere tre punti qui e l’abbiamo fatto giocando una buona gara, ora guardiamo avanti ai prossimi impegni ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (23-25 13-25 24-26)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Frantti 14, Melandri 5, Dimitrova 7, Perinelli 10, Lohuis 5, Carlini 1, De Bortoli (L), Malual 1, Mangani, Scola. Non entrate: Buzzerio, Sartori, Braga (L), Piva. All. Pistola.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Haak 19, Robinson-cook 7, Lubian 10, Wolosz 3, Plummer 14, Fahr 6, De Gennaro (L), Squarcini, Gennari. Non entrate: Pericati (L), Gray, Carraro, Samedy. All. Santarelli.

ARBITRI: Rossi, Brunelli.

NOTE –Durata set: 26′, 23′, 52′; Tot: 101′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 2711

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – VERO VOLLEY MILANO-

Sono tre punti d'oro quelli che la Vero Volley Milano strappa ad Urbino, nella sesta giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23 contro le padrone di casa della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La formazione di Marco Gaspari fa festa al Pala Carneroli in rimonta, aggiudicandosi un match piacevole per i contenuti tecnici condito da qualche momento di alti e bassi. Con le due palleggiatrici a contare prevalentemente sulle loro opposte, la sfida scivola via nei primi due parziali: il primo vinto dalle padrone di casa ed il secondo da una Milano cinica e determinata. Thompson e Drews, che hanno chiuso entrambe con 23 punti e il 47% in attacco, continuano a rispondersi anche nel terzo parziale, dove le marchigiane volano sul 20-15 con D'Odorico a fare male sia a muro che in attacco alle lombarde. E' un velenoso turno al servizio di Orro, però, a capovolgere l'inerzia di un parziale che sembrava deciso (dal 20-15 al 21-25 per le milanesi) e di conseguenza del match, che la Vero Volley si porta a casa continuando la sua corsa verso la vetta. Domenica prossima le rosa sono attese dalla sfida in vetta con Scandicci: in palio c'è il secondo posto in graduatoria.

Andrea Mafrici schiera dall’inizio Hancock al palleggio e Drews opposta, Aleksic e Mancini centrali, Kosheleva e D’Odorico di banda, Sirressi libero Gaspari risponde con Orro in regia e Thompson opposta, Stevanovic e Folie al centro, Sylla e Larson schiacciatrici, Parrocchiale libero.

Muro di Drews (2-0), Stevanovic pareggia (4-4) sempre a muro, ace di Drews ed errore di Sylla (7-4), doppio contrattacco di Larson per la parità sul 7, Drews (10-8) e muro di D’Odorico, 14-11 e Gaspari chiede timeout. Quattro tocchi per Milano (15-11), contrattacco di Thompson (15-13), dentro Davyskiba per il servizio, Orro di prima intenzione (16-15), contrattacco di Drews, 20-17 e Milano ferma il gioco. Dentro Candi per il servizio e muro di Sylla, 21-20 e Mafrici chiama il timeout. Errori di Sylla, Larson e ancora Sylla per il 25-20

Gaspari inserisce Davyskiba per Sylla alla ripresa del gioco e ruota la formazione, che commette due errori in attacco (3-1), ace di Thompson (3-3), errore di D’Odorico, invasione Vallefoglia, fast di Stevanovic, contrattacco di Larson (4-8) dentro Papa, seconda linea di Thompson, 5-10 e timeout richiesto da Vallefoglia. Si torna in campo con un muro di Larson e Orro di prima intenzione (5-12) dentro Lazaro Castellanos per il giro dietro e Piani, primo tempo di Stevanovic, 8-16 e Mafrici ferma il gioco. Errore di Kosheleva e contrattacco di Thompson (8-18), fast di Stevanovic (9-20), contrattacco di Papa (11-20), ace di Stevanovic (12-23), errore di Larson (14-23) e Thompson chiude il parziale sul 15-25.

Nel terzo set si parte con un muro di Davyskiba (0-1), ace di Kosheleva (3-2), muro di Davyskiba ed errore di D’Odorico (3-5), ace di Drews (6-6), errore Folie (9-8), muro di Davyskiba (9-10), contrattacco di Kosheleva e muro di Mancini, 12-10 e Gaspari chiede tempo. Si riprende con due contrattacchi di Drews (14-10), dentro Sylla, muro di D’Odorico, 16-11 e ancora timeout per Milano. Dentro Papa per la ricezione, muro di Larson (17-14), seconda linea di Drews (19-14), contrattacco di Larson e muro di Folie (20-18), Vallefoglia ferma il gioco. Il gioco riprende con un muro di Folie ed errore di Drews, 20 pari e Mafrici chiama tempo. Ace di Orro e contrattacco di Thompson (20-22), dentro Barbero, ancora l’opposta statunitense e Larson (20-24), e Thompson chiude sul 21-25.

Nel quarto parzialeGaspari confermata Sylla e ruota la formazione, fast di Folie (0-2), Aleksic e Drews (4-3), muro di Thompson, errore D’Odorico e ace di Larson (4-7), muro di Laksic (7-8), muro di Sylla (7-10), seconda linea di Thompson, 8-12 e timeout Vallefoglia. Si torna in campo con un contrattacco di Larson (8-13), muro di D’Odorico e contrattacco di Drews, 12-14 e Gaspari ferma il gioco. Sul 14-17 dentro Rattke che mette a segno l’ace del 14-18 e Mafrici chiama tempo. Sul 16-20 dentro Davyskiba, contrattacco Kosheleva, 18-20 e timeout per Milano. Dentro Barbero per la seconda linea, un errore del Vallefoglia e la gara si chiude 22-25.

Alessia Orro (Vero Volley Milano)- « Nel terzo set sono andata al servizio sapendo che eravamo in un momento difficile per la squadra. Sapevo che dovevo dare qualcosa di più, forzare per mettere in difficoltà le avversarie: alla fine è andata bene. Brave le mie compagne che nel fondamentale muro-difesa hanno fatto grandi cose. Siamo state capaci di chiudere il set a nostro favore e tirarci fuori da un momento non semplice. Ora ci godiamo questa vittoria e poi ci prepariamo al massimo per il match casalingo contro Scandicci ».

Annie Drews (Megabox Vallefoglia)- « Oggi non abbiamo fatto abbastanza, io posso dire che so di poter far meglio in questo campionato, che devo ancora ‘studiare’ e che sicuramente anche la squadra potrà mettere in mostra tutto il suo valore ».

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – VERO VOLLEY MILANO 1-3 (25-20 15-25 21-25 22-25)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 8, Hancock 4, Kosheleva 10, Mancini 5, Drews 23, D’odorico 9, Sirressi (L), Papa 1, Barbero, Piani, Laza’ro Castellanos. Non entrate: Renzi (L), Furlan, Berti. All. Mafrici.

VERO VOLLEY MILANO: Orro 5, Larson 11, Folie 10, Thompson 23, Sylla 4, Stevanovic 12, Parrocchiale (L), Davyskiba 5, Rettke 1, Candi. Non entrate: Negretti (L), Mancastroppa, Begic, Stysiak. All. Gaspari.

ARBITRI: Piperata, Saltalippi.

NOTE –Durata set: 26′, 26′, 26′, 29′; Tot: 107′.

MVP:Alessia Orro (Vero Volley Milano)



E-WORK BUSTO ARSIZIO – VOLLEY BERGAMO 1991-

La e-work Busto Arsizio vince veloce per 3-0 sul Volley Bergamo 1991 e sale al sesto posto in classifica: tanti gli applausi dei 2500 dell’arena a Olivotto e compagne, autrici di una delle prove più convincenti della stagione, prestazione che riporta la squadra ad una posizione in graduatoria più consona al blasone della società e alle aspettative di inizio stagione. C’è da sottolineare però di nuovo che, fatto salvo per il periodo iniziale, condizionato dai numerosi infortuni, da quando la squadra ha potuto allenarsi con continuità ha saputo costruire un percorso di crescita evidente che lascia ben sperare per il finale di campionato.

Nel match di stasera, dominato da inizio a fine, ad eccellere è stato il lavoro di gruppo, coordinato da un muro-difesa di altissimo livello e con attacco in grande spolvero: a comandare nello score Rosamaria (20 punti col 58% ed MVP), con prova monumentale di Zakchaiou al centro (12 con 5 muri). Precisa la rice (perfetta al 38%), con Omouruyi (11 in attacco) e Zannoni buone protagoniste e brave anche in difesa a far rigiocare con profitto Lloyd. Bene anche la capitana Olivotto (8 punti con il 71% in attacco con 3 muri).

Dalla fine del secondo set spazio anche per Stigrot: buono l’ingresso della tedesca (4 punti, 50% in rice e 42% offensivo e 1 ace).

Per Bergamo, che non è riuscita a esprimere il gioco che l’aveva condotta alla vittoria contro Novara 7 giorni fa, Frosini (entrata dalla panchina) la migliore con 7 punti.

La e-work Busto Arsizio parte con Lloyd – Rosamaria, Olivotto -Zakchaiou, Degradi – Omoruyi, Zannoni (libero), Bergamo risponde con Gennari – Da Silva, Butigan – Stufi, Partenio (subito sostituita da Cagnin) – Lanier, Cecchetto (libero).

Nel primo set Bergamo parte forte (1-4), ma sui servizi di Carli Lloyd la UYBA piazza un parziale di 9-0 condito da tanti muri (6 nel game) e dagli spunti di una Omoruyi subito convincente (10-4); le ospiti restano comunque nel set (12-10 Stufi + muro Gennari), ma le farfalle fuggono di nuovo con Zakchaiou (attacco e muro) e Lloyd (muro e 17-10) chiudendo di fatto il parziale. Finisce 25-17 con Rosamaria super in palla (8 col 66%).

Nel secondo parziale le farfalle continuano a comandare nel punteggio grazie ad un ottimo muro difesa e ad un contrattacco continuo (7-3); Degradi batte forte e Zakchaiou mura il 10-5, Lloyd alza ad una mano per Olivotto per il 13-8 mentre Micoli prova Frosini per Da Silva. Rosamaria è ancora efficace in attacco (18-10) e nel finale Musso dà spazio anche a Stigrot (dentro per Degradi) che piazza l’ace del 21-14. Zakchaiou (6 nel set) fa show in attacco e a muro e allora finisce ancora presto: 25-16 by Rosamaria (5 punti nel set).

Alla ripresa del gioco Musso conferma in campo Stigrot per Degradi, mentre Micoli dà ancora fiducia a Frosini in 2. Si parte in equilibrio, poi Zakchaiou a muro e Omoruyi con la pipe trovano il break (9-6). La cipriota conferma la serata di grazie mettendo a segno anche il non semplice attacco dell’11-7 che costringe Bergamo al time-out; Olivotto mura il 15-10, le ospiti ora giocano con May e Bovo e trovano il -1 con Frosini. Olivotto sventa la minaccia (17-15), Stigrot e Zakchaiou allungano (20-17); nel finale Olivotto trova il prezioso 23-21, Rosamaria fa 24-22 e 25-22.

Rosamaria Montibeller (e-Work Busto Arsizio)- « Sono molto felice per questa vittoria, in CEV Cup non eravamo riuscite a esprimere il nostro valore: noi siamo quelle viste questa sera. Sono orgogliosa della squadra e di come sta migliorando nel corso della stagione: il muro-difesa sta facendo un lavoro egregio e credo che potremo salire ancora in classifica, togliendoci delle soddisfazioni in questo finale di stagione ».

Giada Cecchetto (Volley Bergamo 1991)- « Siamo molto rammaricate per la partita di questa sera: non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco come avevamo invece fatto contro Novara. Busto certo ha spinto tanto e ha meritato la vittoria, ma noi potevamo sicuramente fare di più. Credo tuttavia che potremo continuare il nostro cammino positivo nel finale di stagione e regalare nuove gioie alla società e ai tifosi che ci seguono sempre numerosi ».

E-WORK BUSTO ARSIZIO – VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-17 25-16 25-22)

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Degradi 5, Zakchaiou 12, Lloyd 2, Omoruyi 11, Olivotto 8, Montibeller 20, Zannoni (L), Stigrot 4, Monza, Colombo, Battista. Non entrate: Lualdi, Bressan (L). All. Musso.

VOLLEY BERGAMO 1991: Partenio, Stufi 7, Gennari 3, Lanier 6, Butigan 6, Da Silva 2, Cecchetto (L), Frosini 7, May 4, Cagnin 3, Bovo 1, Turla’. Non entrate: Cicola (L). All. Micoli. ARBITRI: Piana, Spinnicchia.

NOTE-Durata set: 25′, 26′, 28′; Tot: 79′.

MVP: Rosamaria Montibeller (e-Work Busto Arsizio)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25, 13-25, 24-26)

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-22, 14-25, 25-15, 28-26) Giocata ieri

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Vero Volley Milano 1-3 (25-20, 15-25, 21-25, 22-25)

Cuneo Granda S.Bernardo-Il Bisonte Firenze Si gioca martedì 21 febbraio Ore 19.00

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-14) Giocata ieri

E-Work Busto Arsizio-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

Savino Del Bene Scandicci-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (20-25, 25-17, 25-17, 25-21) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 52 (18 – 1); Savino Del Bene Scandicci 48 (15 – 4); Vero Volley Milano 45 (15 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 39 (13 – 6); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 5); E-Work Busto Arsizio 28 (9 – 10); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 10); Volley Bergamo 1991 28 (9 – 10); Il Bisonte Firenze 24 (8 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 (4 – 15); Wash4green Pinerolo 10 (3 – 16); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 17).

IL PROSSIMO TURNO- 26/02/2023 Ore 17.00-

Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci

Reale Mutua Fenera Chieri – E-Work Busto Arsizio

Cbf Balducci Hr Macerata – Cuneo Granda S.Bernardo

Il Bisonte Firenze – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Si gioca il 25/02/2023 Ore 20.30

Volley Bergamo 1991 – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Igor Gorgonzola Novara – Trasportipesanti Casalmaggiore Ore 19.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Wash4green Pinerolo