Milano ha ingaggiato la regista Averie Allard

MONZA– Averie Allard, palleggiatrice ventiduenne di nazionalità canadese, è una nuova giocatrice della Vero Volley Milano. La società brianzola l'ha ingaggiata in queste ore per sopperire all'assenza di Letizia Camera che, a seguito della rottura del crociato, sarà out fino a fine stagione. Un arrivo di eccellente livello che sarà a disposizione di Gaspari nelle prossime settimane e che ricoprirà il ruolo di vice Orro.

LA CARRIERA-

Allard fa parte della nazionale canadese con la quale ha disputato la Pan American Cup Final Six dello scorso anno. E’ reduce dal terzo posto conquistato con la squadra universitaria dello Saskatchewan, le “Huskies”, a livello nazionale. Per lei sarà quindi la prima esperienza assoluta lontano dal suo paese di nascita, arricchita dalla partecipazione alla Serie A1 femminile e alla CEV Champions League 2023, competizione che vedrà Milano in campo nei Quarti di Finale contro la vincente tra le turche del VakifBank Istanbul e polacche del ?KS Commercecon ?ÓD? (ieri vittoria per 3-0 in Polonia della formazione di Istanbul nel match di andata dei Play Off/Ottavi di Finale).

LE PAROLE DI AVERIE ALLARD-

« Sono felicissima di entrare a far parte della Vero Volley Milano fino alla fine della stagione. La Serie A1 è uno dei campionati più belli del mondo e giocarlo per me è un sogno che si avvera. Ho sentito grandi cose sul Vero Volley: una società seria, ambiziosa e farne parte sarà fantastico. Spero di portare energia e dare un contributo alla compagne, garantendo lo spirito competitivo che mi appartiene. Non vedo l’ora di arrivare, conoscere il gruppo e lo staff e vivere questa nuova esperienza a Milano ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Accogliamo Averie con felicità e soddisfazione, consapevoli che ha talento ed è motivata per questa prima esperienza italiana. La speranza è che si possa integrare al meglio nel gruppo e che possa supportarci in questo importante momento della stagione dopo l’infortunio che ha costretto Camera a chiudere anticipatamente l’annata sportiva. Non vediamo l’ora di vederla all’opera in campo ».