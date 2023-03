MILANO – Pauline Martin, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di vice Jordan Thompson nelle file della Vero Volley Milano, lascia il club della presidente Marzari per andare a cercare maggiore spazio da titolare in altre società. La 22enne opposta nata in Belgio, dotata di grande talento, cercherà di mettersi in luce per non perdere la possibilità di essere convocata in nazionale.