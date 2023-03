Casalmaggiore supera Firenze e vede i Play Off

Ci pensa capitan Dimitrova ad aprire le danze, mani out e 1-0, Nwakalor pareggia i conti. E’ ancora Dimitrova a mettere a referto il punto riportando le sue avanti ed ancora Nwakalor a pareggiare…è già iniziata la sfida tra le due opposte. Melandri finalizza il suo primo tempo e Nwakalor poi manda out, 4-2 Vbc. Le toscane pareggiano i conti ma Lohuis sale in cielo e il suo primo tempo fa 5-4. Dimitrova estrae tutta l’esperienza che la contraddistingue e beffa la difesa ospite dalla seconda, 7-5. Primo acuto per Frantti che fa letteralmente un buco per terra, 9-6 Vbc Trasporti Pesanti. Firenze inanella due errori consecutivi e coach Parisi chiama il primo time out di gara, 11-7. Arriva l’ace di Frantti, 13-8. Lohuis stacca ad un piede e per Firenze non ce n’è, 20-15, arriva poi l’ace della stessa giocatrice olandese, 21-15. La battuta a rete di Sylves regala la palla del set a Casalmaggiore, 24-18, ma il muro di Graziani annulla la prima. Melandri chiude in primo tempo 25.19. Top scorer: Lohuis, Melandri e Dimitrova 4, Nwakalor 6

Malinov apre la seconda frazione, l’ace di Sylves poi fa 2-0, ma la battuta successiva è out, 1-2, Piva pareggia i conti. Le ospiti si portano sul 4-2 ma Dimitrova accorcia in diagonale, 3-4. Piva tiene le sue attaccate alle avversarie, mani out e 5-6, l’infrazione poi fischiata al Bisonte mette tutto in parità 6-6. Firenze con un muro si porta sull’11-8, time out per coach Pistola. Si torna in campo e la parallela di Dimitrova è infermabile, 9-11, Melandri poi accorcia nuovamente per poi pareggiare i conti, attenta sottorete, 11-11. Melandri trova il tocco del muro ospite, 13-15, il muro di Piva poi accorcia, 14-15 si gioca punto a punto. Errore di Carlini, 17-14 Firenze, time out per coach Pistola. Sul 18-14 Firenze, doppio cambio per Casalmaggiore, dentro Malual e Perinelli per Dimitrova e Piva. Frantti in pipe interrompe la striscia negativa delle rosa, 15-21. Perinelli punta l’angolo lungo e lo trova, 16-22. Gran palla di Malual che supera il muro e fa 17-22, time out Firenze. Herbots manda out e annulla la prima palla set delle toscane, 18-24, Perinelli in palleggio la seconda, 19-24. Nwakalor chiude 25-19. Top scorer: Piva e Melandri 3, Nwakalor 7

Parte forte Firenze nel terzo set portandosi sul 2-0, Melandri accorcia. Carlini gioca d’astuzia e trova il 3-5. Lohuis si allunga e trasforma il suo tentativo, 4-6. Frantti è attenta sottorete e fa 5-7. Sul 9-5 Firenze entra Perinelli per Frantti, Melandri piazza il monster block su Herbots e fa 6-9, Dimitrova usa lo stesso fondamentale e accorcia nuovamente, poi Nwakalor manda out e chiude il break, 8-9 time out Firenze. Primo tempo fulmineo di Melandri, buco per terra e 9-10. Gran palla morbida di capitan Dimitrova, palla al centro del campo avversario e 10-11, Lohuis poi è un falco e pareggia i conti. Dimitrova mette la palla tra muro e rete dalla seconda linea, 12-12. Firenze spinge su una Vbc troppo sprecona, 15-12, time out per coach Pistola. Sul a16-12 per il Bisonte, coach Pistola sostituisce la diagonale, Herbots manda a rete, 13-16. Perinelli usa la palla morbida e mette in confusione la difesa, 14-17. Fast di Melandri e 15-18, poi la centrale di Lugo piazza il muro su Sylves, 16-18, l’attacco successivo di Nwakalor è out, chiude il break e costringe coach Parisi al time out: 17-18. Mani out di Melandri, 18-19. Alzata in bagher di Piva per Malual che letteralmente si rialza da terra e piazza il suo colpo, 19 pari. L’errore di Sylves manda avanti Casalmaggiore, 20-19, coach Parisi inverte la diagonale. Che bomba Malual!!! Sale in cielo e fulmine sul terreno, 21-20. Scola imbecca bene Malual che non se lo fa dire due volte, pallonetto e 22-21, il muro di Lohuis su Nwakalor allunga, 23-21. Perinelli piazza il suo murone e trova la palla del set, 24-21, Malual chiude di forza, 25-21. Top scorer: Melandri 6, Nwakalor 7

Nel quarto parziale Scola, Malual e Perinelli in campo. Sylves apre le danze, Van Gestel allunga 2-0, viene poi fischiata un’infrazione alle ospiti, 1-2. Perinelli trova il mani out vincente e fa 2-2. Malual costringe al tocco Van Gestel e pareggia 3-3. Lohuis la prende dove volano le aquile e fa 4-4. Piva stacca e vede la traiettoria perfetta, diago e 6-7. E’ out la palla di Melandri, 11-7 time out Casalmaggiore. E’ Malual a mettere a referto il punto tornate in campo, 8-11. Sul 15-9 Firenze coach Pistola reinserisce la diagonale titolare, il Bisonte si porta sul 16-9, time out Vbc. Malinov manda a rete la sua battuta, rientra Frantti per Piva, Lohuis fa 11-17. E’ ancora Lohuis, palletta e 12-18. Mani out di Frantti che chiude una lunga azione, 13-19. Diago potente di Dimitrova e 14-20. Melandri fast in rincorsa e 15-21, mani out del capitano, 16-21, time out Firenze. Carlini trova l’ace del 19-23, Firenze però sigla la palla del set e chiude nell’azione successiva 25-19. Top scorer: Perinelli 4, Herbots 7.

Nel quinto set si riparte con Perinelli per Piva. Herbots, la migliore delle sue in questo frangente, apre l’ultima frazione e Sylves con un ace fa 2-0 e con l’altro 3-0. Dimitrova trova il primo punto rosa abbattendo Sylves, 1-3. Arriva il punto di De Bortoli direttamente dalla difesa, 2-3 e la bomba di Frantti pareggia i conti, 3-3. Le toscane si portano sul 5-3 ma l’errore di Herbots accorcia. Fast millimetrica di Melandri che fa 5-6. Una doppia fischiata a Carlini manda tutti al cambio campo, 8-6 Bisonte. Dimitrova apre la seconda parte di frazione in diagonale, 7-8. Perinelli resta in aria una vita e piazza il suo colpo, 8-9, Lohuis mura Alhassan e pareggia, 9 pari. Ennesimo ace di Sylves, 11-9 time out Casalmaggiore. Firenze spinge e costringe all’errore Casalmaggiore, 13-9, time out per coach Pistola. Al rientro in campo Perinelli piazza il mani out del 10-13, il murone di Lohuis fa ombra e trova l’11-13, time out per coach Parisi. Altro monster bock di Lohuis al ritorno in campo, 12-13 , Frantti pareggia con un missile, 13-13, altro time out per Firenze. Malinov ci prova ma Frantti è attenta, 14-13, sorpasso Vbc. Firenze pareggia i conti 14-14, ma Dimitrova riporta avanti le sue. Frantti riporta avanti le sue, 16-15, e Dimitrova chiude 17-15.

I PROTAGONISTI-

Chiara De Bortoli (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « E’ stata una vittoria fondamentale ma stancante, due punti che fanno davvero bene a classifica e morale. Siamo state brave a recuperare in diverse situazioni e devo fare i complimenti alle mie compagne sia quelle in campo sia a quelle che sono salite dalla panca che hanno fatto davvero bene. Siamo molto felici, non so bene il conto matematico all’accesso dei playoff ma andiamo avanti con questi due punti ».

Emma Graziani (Il Bisonte Firenze)- « È stata una bellissima partita da parte di entrambe le squadre, noi non abbiamo saputo tenere nei momenti importanti: abbiamo commesso tanti errori evitabili e loro hanno meritato di vincere. Siamo ancora in corsa per i play off ma ci servono punti, peccato perché oggi potevamo portarla a casa: potevamo fare due punti o forse anche tre, invece dobbiamo accontentarci di uno. Ci manca un po’ di feeling su alcune situazioni, in particolare sulle free ball e sui pallonetti, e questo ha fatto la differenza perché loro hanno un’organizzazione di difesa altissima ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – IL BISONTE FIRENZE 3-2 (25-19 19-25 25-21 19-25 17-15)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Lohuis 13, Carlini 3, Frantti 9, Melandri 15, Dimitrova 17, Piva 7, De Bortoli (L), Perinelli 10, Malual 7, Buzzerio, Scola. Non entrate: Sartori, Gozzi (L), Mangani. All. Pistola.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 5, Sylves 13, Malinov 1, Herbots 22, Graziani 6, Nwakalor 26, Panetoni (L), Alhassan 3, Knollema 1, Guiducci, Adelusi. Non entrate: Kosareva, Lapini (L), Lotti. All. Parisi.

ARBITRI: Mattei, Luciani.

NOTE –Durata set: 25′, 27′, 30′, 27′, 22′; Tot: 131′.

MVP: Melandri (Trasportipesanti Casalmaggiore)