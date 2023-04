Pinerolo sbanca il Pala Radi e vede la salvezza

ROMA- Nelle tre partite del penultimo turno di Regular Season da circoletto rosso il successo esterno della Wash4green Pinerolo che, espugnando il Pala Radi al cospetto della Trasportipesanti Casalmaggiore, per la prima volta in stagione conquista la zona salvezza. Nell’altro match che vedeva coinvolte le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere infatti la Bartoccini Fortinfissi Perugia si è dovuta inchinare scatenata Reale Mutua Fenera Chieri. Nel’altro match di serata da registrare la netta vittoria per 3-0 della Savino del Bene Scandicci nel match casalingo con la Volley Bergamo 1991 con le orobiche che conquistano comunque i Play Off.

LE TRE SFIDE-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Un netto 3-0 (25-19, 20-20, 25-20) in un’ora e mezza di gioco con il quale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 batte 3-0 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e conserva il quarto posto in classifica con 3 punti di vantaggio su Novara.

In una clima di festa e grande entusiasmo per la prima al PalaFenera dopo la conquista dalla CEV Challenge Cup, la partita fila via liscia senza grandi sussulti: le ragazze di Bregoli sono quasi sempre in vantaggio, tranne nelle fasi iniziali del secondo set, e forniscono una prova complessivamente migliore in tutti i fondamentali conquistando 3 punti meritatissimi.

Miglior realizzatrice Grobelna con 16 punti, seguita da Cazaute (15) che viene eletta MVP.

Nel primo set sul 2-2 Chieri guadagna i primi punti break salendo a 6-2 su servizio di Grobelna. Time-out di Bertini e al rientro in campo Polder fa 6-3. Il distacco resta nell’ordine dei tre/quattro punti fino al 15-12 quando con un parziali di 5-2 le biancoblù allungano 19-14. Perugia reagisce e recupera a 19-18 grazie ai colpi di Gardini. L’errore al servizio di Guerra torna a muovere il punteggi delle chieresi, che siglano poi il 21-18 grazie al videocheck su attacco di Grobelna inizialmente dato fuori. Sul 22-19 Mazzaro realizza due ace dando il primo set point a Chieri, che Weitzel sfrutta subito con un muro vincente: 25-19.

Alla ripresa del gioco, dopo un avvio favorevole alle ospiti Chieri raggiunge per un attimo la parità a 6, ma Perugia riprende il controllo salendo a 7-12 su servizio di Guerra. Bregoli prima chiama time-out, poi inserisce Villani al posto di Rozanski. Mazzaro mette a terra l’8-12 in pallonetto, quindi il suo turno di servizio propizia il recupero a 11-12. Sul 12-13 due muri, di Villani e Bosio, danno il primo vantaggio alle biancoblù che poi scappano via a 20-15, per chiudere 25-20 alla prima palla set con Villani.

Nel terzo set, dopo una fase iniziale di equilibrio, sul 9-8 il punteggio gira decisamente a favore di Chieri che strappa a 14-8 su servizio di Cazaute, autrice anche di due ace. Bertini esaurisce i time-out e tanta il cambio della diagonale inserendo Avenia e Galic, ma il gioco resta in mano alle chieresi che controllano il vantaggio senza problemi conducendo vittoriosamente in porto set e partita, che termina 25-20 al secondo match-point con Villani.

I PROTAGONISTI-

Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri)- « La vittoria non era scontata, anche Perugia lottava per qualcosa di importante. Siamo entrate in campo concentrate e siamo felicissime per aver conquistato questi 3 punti ».

Martina Armini (Bartoccini Fortinifissi Perugia)- « Sapevamo di incontrare una squadra molto forte. Potevamo fare meglio, soprattutto potevamo fare le cose semplici in una maniera migliore. Ora pensiamo alla prossima partita e a dare il massimo ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-19 25-20 25-20)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 15, Mazzaro 9, Grobelna 16, Rozanski 5, Weitzel 9, Bosio 1, Spirito (L), Villani 8, Storck, Morello. Non entrate: Fini (L), Butler, Kone, Nervini. All. Bregoli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Guerra 13, Nwakalor 6, Galkowska 6, Gardini 3, Polder 9, Santos, Armini (L), Lazic 5, Avenia, Garcia, Galic. Non entrate: Rumori. All. Bertini.

ARBITRI: Carcione, Cesare.

NOTE –Durata set: 26′, 27′, 28′; Tot: 81′.

MVP: Helena Cazaute (Reale Mutua Fenera Chieri)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – VOLLEY BERGAMO 1991-

A Palazzo Wanny è una Savino Del Bene Scandicci in formato schiacciasassi quella che si prende la rivincita sulla Volley Bergamo 1991 per quarti di Coppa Italia. Bastano sessantanove minuti alla formazione di coach Barbolini per piegare la resistenza orobica, decisamente in una giornata no: mai superati i 15 punti nelle tre frazioni giocate contro le toscane. Sconfitta comunque indolore per le orobiche che festeggiano la matematica certezza di partecipare ai prossimi Play Off Scudetto, non riesce l’impresa di superare la seconda della classe: Scandicci fa sua la sfida in tre set.

Scandicci parte con Belien, Zhu, Pietrini, Mingardi, Yao, Washington e il libero Merlo. Coach Micoli deve fare i conti in infermeria per scegliere il sestetto titolare: la settimana di allenamenti aveva fatto registrare alcune defezioni, dovute ad attacchi febbrili, e allora in campo scendono Gennari e Lorrayna, Butigan e Stufi, May e Cagnin con il libero Cecchetto. Cicola resta a Bergamo, Lanier resta in panchina.

Partono meglio le toscane premendo sull’acceleratore a caccia di punti per difendere il secondo posto in classifica preso d’assalto da Milano. Lanier fa il suo ingresso in campo sul 18-10 per le padrone di casa, nel frattempo anche Frosini e Turlà si alternano con Lorrayna e Gennari, ma Scandicci con i muri di Belien (6) ferma Bergamo e con gli attacchi di Mingardi prende il largo e va a chiudere il primo set (25-15).

Si riparte con Lanier in campo, ma Micoli prova poi tutte le sue carte, da Partenio a Bovo, per restare agganciati alle toscane che volano con Zhu Ting (6 attacchi e 1 muro punto) e ancora con Mingardi (3). Non bastano i 5 punti in attacco di Lanier (56%) a cui si aggiungono i 3 di Lorrayna (43%) e i 2 di Butigan (100%) per spostare gli equilibri: troppi errori nella metà campo rossoblù e finisce 25-14 per Scandicci che va sul due a zero.

Bergamo prova a riaprire il match, Micoli continua a muovere le pedine. Le rossoblù non vogliono arrendersi ma Zhu è una furia (8 attacchi, 2 muri e 1 ace) e la sfida scivola verso il definitivo 3-0.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Per il secondo posto dobbiamo ancora giocare una partita importante il prossimo sabato. Guardiamo ad oggi: abbiamo giocato bene ed iniziato la partita nel modo giusto. Eravamo consapevoli che Bergamo è una squadra che può diventare pericolosa se gli viene concesso spazio, lo avevamo visto in Coppa Italia. Molto brave le ragazze ad approcciare la gara e poi a continuare nel modo giusto. Per tutta la partita abbiamo tenuto saldamente in mano l'incontro. Abbiamo sbagliato poco e loro invece hanno sbagliato molto. Bene così, archiviamo questa vittoria e poi domani andiamo in Romania dove affronteremo la gara d'andata della finale di CEV Cup, saranno giorni molto importanti ».

Federica Stufi (Volley Bergamo 1991)- « E’ un momento un po’ difficile, mi dispiace perché sapendo di avere di fronte un muro così alto dovevamo essere più astute. Desidero che esca il meglio di noi ragazze già dalla prossima settimana, perché ci andiamo a giocare la posizione in classifica e poi i play off. Non mettiamoci limiti e crediamoci ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-15 25-14 25-15)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Pietrini 4, Belien 15, Mingardi 11, Zhu 19, Washington 4, Yao, Merlo (L). Non entrate: Antropova, Alberti, Guidi (L), Sorokaite, Angeloni, Di Iulio, Shcherban. All. Barbolini.

VOLLEY BERGAMO 1991: May, Butigan 3, Da Silva 3, Cagnin 2, Stufi 4, Gennari 1, Cecchetto (L), Lanier 13, Frosini 4, Partenio 1, Turla’, Bovo. All. Micoli.

ARBITRI: Braico, Cecconato.

NOTE –Durata set: 24′, 22′, 23′; Tot: 69′.

MVP: Yvon Belien (Savino Del Bene Scandicci)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – WASH4GREEN PINEROLO-

Nella penultima giornata di Regular Season la Wash4Green Pinerolo espugna il Pala Radi di Cremona vincendo 3-1 contro la Trasportipesanti Casalmaggiore. A sostegno delle pinelle circa 200 tifosi, la maggior parte giunti a Cremona con due pullman messi a disposizione dalla società. Una gara, quelle delle piemontesi, giocata con il coraggio di chi sa che la salvezza è lì, a portata di mano e per prendersela serve una vittoria. E così, Zago e compagne conquistano il miglior risultato possibile mettendoci cuore, grinta e tanta determinazione. Merito di una prestazione di gruppo incredibile con a capo Valentina Zago, Mvp del match e miglior realizzatrice con 28 punti. In doppia cifra anche la coppia di centrali Akrari-Gray (16 e 11 punti) mentre tra le fila di casa Dimitrova è la migliore (24) insieme a una super Melandri, a segno con 18 punti di cui 10 muri (14 totali di squadra). La Wash4Green esce cosi, per la prima volta, dalla zona retrocessione e guarda all’obiettivo salvezza con grande speranza. La sconfitta di Perugia sul campo di Chieri porta Pinerolo a +2 dalla Bartoccini-Fortinfissi che nel prossimo turno ospiterà la capolista Conegliano. La Wash4Green chiuderà invece sul campo di casa con Chieri.

Subito bene Pinerolo che con Akrari in prima linea sale 1-3. Prandi sigla un punto diretto dai nove metri poi l’errore di Perinelli regala il +4 alle ospiti (3-7). Zago attacca di potenza, Grajber invece piazza un pallonetto dietro il muro che vale il 4-11. La Wash4Green continua a macinare punti (6-14). Il turno al servizio di Frantti accorcia le distanze e Melandri a muro fa la voce grossa (12-15). Zago conquista il cambio palla poi un break di tre lunghezze riporta Pinerolo a +6 (15-21) e nel finale sono due errori delle padrone di casa a regalare la vittoria alle ospiti (17-25).

2 Avvio equilibrato nel secondo parziale (3-3). Pinerolo tenta l’allungo con Grajber (4-6) ma Casalmaggiore azzera subito le distanze. Carlini si affida a Dimitrova per tenere il punto a punto (8-7) poi è Piva (entrata per Perinelli) a portare avanti le sue (12-9). Coach Marchiaro ferma il gioco e la fuga delle avversarie. In prima linea, Gray a muro e Zago in attacco riportano Pinerolo a -1 (15-14). Piva manda out ed è 15-15. La Wash4Green rimette la testa avanti ma sciupa tutto con due errori poi Dimitrova sigla il 19-19. Il finale è un testa a testa serrato chiuso solo ai vantaggi dalla Trasportipesanti 28-26.

Nel terzo set le due formazioni ripartono punto a punto (4-4). Si gioca in perfetto equilibrio fino al 9-9 poi il break del vantaggio è della squadra di casa che con Dimitrova in attacco e Melandri a muro sale a +2 (11-9). La Wash4Green riprende palla, Prandi firma l’ace del -1 e Dimitrova non trova il rettangolo rosa (13-13). Il controsorpasso delle piemontesi non si fa attendere (15-18). Casalmaggiore prova a rifarsi sotto ma Akrari dice di no: mura Frantti e poi attacca (17-21). Punto diretto di Zago dai nove metri (17-23) poi è ancora il capitano di Pinerolo a mettere a terra il pallone che vale l’1-2 (21-25).

Il quarto set si apre con due errori al servizio. Dimitrova per il doppio vantaggio di Casalmaggiore ma Gray annulla subito le distanze (4-4). Pinerolo tenta l’allungo e coach Pistola ferma subito il gioco (5-7). Al rientro in campo Akrari firma il +3. Il secondo tocco di Prandi difende il vantaggio (7-10) poi la Wash4Green prova a spingere sull’acceleratore e con l’ace di Carletti sale 10-15 costringendo il tecnico di casa a chiamare il secondo time out. Zago sale in cattedra e porta la squadra sul 13-19 poi è il turno di Akrari che sigla il 15-21. Dall’altra parte della rete Sartori prova tenere il gioco le sue ma Pinerolo sembra avere una marcia in più e così è, il punto del match point porta la firma di Zago e l’errore al servizio di Dimitrova regala la vittoria (19-25).

I PROTAGONISTI-

Nikolova Dimitrova (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Non possiamo pensare agli errori, dobbiamo pensare a come fare meglio le cose che sappiamo fare e puntare su quelle. A questo punto della stagione è normale che ci siamo alti e bassi e in queste partite esce il carattere della squadra, a noi oggi è un po’ mancato. Ci è mancata anche un po’ di aggressività e spinta nei momenti giusti ».

Valentina Zago (Wash4Green Pinerolo)- « Sicuramente c’era tantissima voglia perché tutto il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo sta finalmente dando i suoi frutti e siamo molto contente di questo risultato ma finchè non cade l’ultima palla dell’ultima partita noi stiamo con i piedi per terra. Questa vittoria è bellissima e ci è servita tantissimo quindi faccio i complimenti a tutte le mie compagne ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – WASH4GREEN PINEROLO 1-3 (17-25 28-26 21-25 19-25)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Lohuis 6, Carlini 3, Frantti 8, Melandri 18, Dimitrova 24, Perinelli 5, Mangani (L), Piva 8, Sartori 1. Non entrate: Malual, Buzzerio, Scola. All. Pistola.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 9, Akrari 16, Prandi 5, Ungureanu 7, Gray 11, Zago 28, Moro (L), Carletti 4, Bussoli. Non entrate: Bortoli, Miao, Renieri, Jones, Gueli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Frapiccini, Caretti.

NOTE –Durata set: 23′, 35′, 29′, 21′; Tot: 108′.

MVP: Valentina Zago ( Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 1757

I RISULTATI-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-16, 21-25, 20-25, 21-25) Giocata ieri;

Cuneo Granda S.Bernardo-E-Work Busto Arsizio 2-3 (22-25, 26-24, 25-19, 22-25, 12-15) Giocata ieri;

Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-11, 25-23, 25-22) Giocata ieri;

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)

Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-15, 25-14, 25-15) ;

Trasportipesanti Casalmaggiore-Wash4green Pinerolo 1-3 (17-25, 28-26, 21-25, 19-25) ;

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-15, 25-22, 25-21) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 69 (24 – 1); Savino Del Bene Scandicci 61 (20 – 5); Vero Volley Milano 58 (19 – 6); Reale

Mutua Fenera Chieri 51 (17 – 8); Igor Gorgonzola Novara 48 (18 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 13); E-

Work Busto Arsizio 36 (12 – 13); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 14); Il Bisonte Firenze 29 (9 – 16); Cuneo Granda

S.Bernardo 28 (9 – 16); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 27 (10 – 15); Wash4green Pinerolo 19 (6 – 19); Bartoccini-

Fortinfissi Perugia 17 (5 – 20); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 22).

IL PROSSIMO TURNO- 08/04/2023 Ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Prosecco Doc Imoco Conegliano

E-Work Busto Arsizio – Vero Volley Milano

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

Wash4green Pinerolo – Reale Mutua Fenera Chieri

Igor Gorgonzola Novara – Cuneo Granda S.Bernardo

Cbf Balducci Hr Macerata – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Volley Bergamo 1991 – Trasportipesanti Casalmaggiore