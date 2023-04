Nel sabato di Pasqua si gioca l' ultima di Regular Season

ROMA- Nel sabato di Pasqua si conclude la Regular Season di A1 Femminile , in attesa degli elettrizzanti Play Off che inizieranno la prossima settimana. Nell'ultimo turno riflettori sulla lotta per la salvezza nella quale si giocano un posto nel prossimo massimo campionato Pinerolo, avanti di due punti in classifica, e Perugia che insegue. La squadra di Marchiaro è attesa dal complicato derby con Chieri, con le ospiti che cercano il punto-sicurezza per mantenere il quarto posto, mentre le umbre di Bertini dovranno vedersela con la capolista Conegliano davanti al pubblico amico e dovranno firmare un'impresa per ribaltare una situazione che, oggi, sembra quasi totalmente compromessa.

In ballo anche il secondo posto, con Scandicci che ha bisogno di almeno un punto contro Firenze per non guardare al risultato di Milano, impegnata su Rai Sport + HD in casa di Busto Arsizio. Le bustocche, sicure dei playoff, hanno come obiettivo il sesto posto occupato da Casalmaggiore, che affronterà in uno scontro diretto l’ottava Bergamo. Nelle Marche, Macerata saluta la Serie A1 contro le cugine di Vallefoglia. Tutti gli incontri sabato 8 aprile alle 20.30.

Giocare al massimo delle proprie possibilità e sperare possa bastare. Questa l’attitudine che dovrà assecondare la Bartoccini-Fortinfissi Perugia in occasione dell’ultima giornata di Regular Season contro le campionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano, tra le mura amiche del PalaBarton. Con due punti di ritardo da Pinerolo, non ci sono molti calcoli a disposizione delle umbre: vincere da tre punti e sperare che Chieri ne strappi altrettanti in casa delle pinelle.

Una missione non facile, ma coach Bertini sa di potersi giocare le sue carte:

« Sarà l’ultima giornata di campionato, sappiamo quello che ci aspetta e quello che dobbiamo provare a fare assolutamente. Siamo in una situazione molto complicata visti i risultati della scorsa giornata, che ci hanno visto passare in penultima posizione a -2 da Pinerolo. Bisognerà cercare assolutamente di fare il risultato per provare a salvare con un colpo di coda questa stagione, ci proveremo in tutti i modi. Dovremo rischiare il tutto per tutto cercando di mettere in difficoltà loro, sia con la battuta ma soprattutto con il nostro attacco, dato che hanno un sistema muro-difesa molto efficiente ».

Coach Santarelli, dal canto suo, non ha intenzione di fare regali, in vista dei Playoff Scudetto da giocare come sempre da protagonista:

« L’ultima partita per noi non ha importanza di classifica, ma come ho detto anche la settimana scorsa a noi queste gare servono perché dobbiamo riprendere la condizione ottimale, soprattutto dal punto di vista mentale. Non è semplice staccare la spina e riattaccarla subito come se niente fosse, nei playoff dovremo essere in temperatura da subito perché in quelle partite non c’è spazio per passi falsi. Dobbiamo fare una grande partita a Perugia indipendentemente dall’avversaria: voglio vedere nella mia squadra la testa giusta, la giusta tensione e il nostro gioco ad alto livello. Saranno dei playoff molto tosti con i primi due turni al meglio delle tre partite, non si può sbagliare. Partiamo per Perugia per fare una bella partita e prepararci al meglio per l’immediato futuro ».

Sarà il derby con la Savino Del Bene Scandicci a chiudere la regular season de Il Bisonte Firenze. Appuntamento alle 20.30 a Palazzo Wanny, con le bisontine che avranno mille motivi per provare a giocare una grande partita: innanzitutto c’è da onorare uno degli impegni più sentiti e attesi dai propri tifosi, ma anche da riscattare un ultimo periodo costellato da sei sconfitte consecutive, senza dimenticare l’obiettivo di conservare il nono posto dall’attacco di Cuneo e Vallefoglia in vista dei Playoff Challenge Cup. E poi ci sarebbe da sfatare la maledizione dei derby in A1, anche se dall’altra parte la Savino Del Bene vorrà rendere matematico il proprio secondo posto, in attesa di giocare il ritorno della finale di CEV Cup mercoledì prossimo contro l’Alba Blaj, dopo aver vinto l’andata due giorni fa in Romania. I precedenti fra i due club si perdono nella notte dei tempi: prendendo come riferimento quelli dalla B1 in su, ovvero dal 2003 a oggi, i confronti diretti sono stati trentuno, con un bilancio di undici successi per Il Bisonte (di cui solo uno in A1, 3-2 a Scandicci il 25 marzo 2017) e venti per la Savino Del Bene (di cui sedici sui diciassette derby giocati nella massima serie).

Queste le parole di coach Carlo Parisi:

« Sapevamo che le ultime tre partite di regular season sarebbero state per noi molto complicate: con Conegliano siamo apparsi passivi, con Monza dopo un pessimo primo set siamo riusciti a giocarcela anche se non abbiamo mai dato l’impressione di poter cambiare le sorti. Adesso nel derby ci aspettiamo di crescere ancora. Per giocare contro queste squadre bisogna fare molto di più a livello di approccio ma anche di capacità di stare nel campo. Quando andiamo sotto nel punteggio facciamo fatica a reagire, invece bisogna crederci di più, imparando a soffrire e a guadagnarsi i punti. Dobbiamo tirare fuori l’orgoglio e la voglia di lottare, anche per arrivare pronti alla fase successiva della stagione ».

Il commento di coach Barbolini:

« È una partita importante, una sfida decisiva per il nostro piazzamento in campionato. Sarà una partita complicata, che dovremo giocare bene ed in cui dovremo aver pazienza. Dovremo saper spingere nei momenti importanti, come ad esempio abbiamo fatto contro Bergamo, e dovremo saper controllare i momenti di difficoltà. Come tutte le partite del campionato vale tre punti, certo è un derby, ma noi non dobbiamo guardare a questo, visto che abbiamo la fortuna di poter guardare a progetti molto importanti, in particolare a quello di confermare il secondo posto. Sarebbe bello, anche se non così fondamentale. Siamo riusciti dal primo giorno a mantenere questa posizione, proviamo a confermarla e cerchiamo di meritarcela, anche se sappiamo che sarà molto difficile ».

La vigilia di Pasqua porta con sé l’ultima giornata di Regular Season del campionato di Serie A1 femminile. La Wash4Green Pinerolo chiuderà la prima stagione nella massima serie italiana al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Ospite, sabato alle 20:30, la Reale Mutua Fenera Chieri. Un derby che si preannuncia ricco di emozioni, con Zago e compagne pronte e giocarsi il tutto per tutto per raggiungere una salvezza che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. Poi tre vittoria consecutive, con 8 punti conquistati sui 9 disponibili, hanno cambiato ogni scenario: a +2 sulla rivale Perugia, alle pinelle basterà infatti conquistare un punto contro le cugine (in virtù del miglior quoziente set in caso di contemporaneo successo delle umbre) per essere matematicamente certa della permanenza in Serie A1. Un punto sarà anche l’obiettivo minimo delle ragazze di coach Bregoli, che allo stesso tempo blinderebbero il quarto posto dagli assalti di Novara, guadagnando di fatto il fattore campo nei quarti Playoff. In un palazzetto che ha registrato il sold out già ad inizio settimana, le pinelle potranno quindi contare sul settimo uomo in campo e un’atmosfera da brividi.

Le parole di Michele Marchiaro:

« Chieri è una squadra particolarmente complicata soprattutto per la confidenza che ha sia con il gioco veloce che con quello di palla alta. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso fare meglio dell’andata dove riuscimmo a contrastarli per un set per poi assistere al loro dilagare. Penso che la cosa più importante, considerando il contesto sarà preoccuparci di offrire tutti una prestazione e uno spettacolo degno di tale nome ».

« Come ogni squadra in Italia, Pinerolo non è da sottovalutare – fa il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Maja Storck – Hanno dimostrato la loro forza di squadra in molte partite, senza dimenticare che c’è molto in ballo anche per loro, che hanno in mano il compito di assicurarsi il posto in serie A1. Quindi anche Pinerolo darà tutto: mi aspetto una partita accesa. Per noi credo sarà importante tenerli costantemente sotto pressione e fare la nostra gara. Con una vittoria ci assicureremmo il quarto posto e quindi una posizione di partenza ottimale per i playoff. Nelle ultime due settimane partite il mercoledì abbiamo potuto lavorare di più in allenamento e prepararci al meglio. Spero in un forte sostegno da parte dei nostri tifosi: insieme possiamo ancora ottenere molto! ».

Non sarà facile distogliere il pensiero dall’ottimo successo di Champions League contro l’Eczacibasi per l’Igor Gorgonzola Novara che, prima di tuffarsi nel ritorno della semifinale ad Istanbul, dovrà concentrarsi sull’ultima giornata di Campionato in cui è attesa dal derby, sempre in casa, contro la Cuneo Granda S.Bernardo. Una sfida che il 26 dicembre regalò tanto spettacolo ai tifosi cuneesi, con una grande vittoria al tie-break per le padrone di casa che con questo risultato riuscirono a strappare il pass per i quarti di Coppa Italia. Un girone dopo, le gatte sanno già di essere fuori dalla corsa Playoff Scudetto, ma l’obiettivo è quello di ottenere la miglior posizione possibile in vista dei Playoff Challenge Cup. In casa Novara invece, non è utopia pensare di raggiungere il quarto posto occupato da Chieri, anche se servirà una vittoria piena di Pinerolo contro le collinari e i tre punti delle stesse zanzare.

Coach Stefano Lavarini crede in questa possibilità:

« Quella con Cuneo è una partita cui ovviamente teniamo, perché ci permette di giocarci le ultime possibilità di raggiungere il quarto posto, che ovviamente sarebbe un piazzamento migliore rispetto all’attuale quinto. Non sarà facile ma servirà una bella prestazione anche per poi arrivare nel modo migliore alla gara di ritorno con l’Eczacibasi in cui ci giocheremo la qualificazione alla finale di Champions League ».

Queste invece le parole di Lara Caravello:

« Novara arriverà a questo derby forse un po’ stanca per i cinque set della semifinale di Champions, ma anche con tanto entusiasmo e tanta determinazione per giocarsi fino all’ultimo il quarto posto in regular season; sarà una bella battaglia. La sconfitta con Busto ci ha lasciato l’amaro in bocca, perché abbiamo buttato via noi la partita; c’è voglia di rivalsa. Dobbiamo riacquistare le nostre sicurezze per affrontare i Playoff Challenge con la carica e le motivazioni giuste ».

Ultimo impegno della stagione per la CBF Balducci HR Macerata che sabato scende in campo al Banca Macerata Forum per la tredicesima giornata di ritorno nel derby marchigiano con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Fiesoli e compagne, nonostante la retrocessione in A2 e l’ultimo posto già matematicamente certi, proveranno a regalare una soddisfazione ai tifosi arancioneri nella gara di saluto alla prima esperienza nella storia del club in Serie A1 contro le “cugine” pesaresi, che a loro volta cercheranno un successo per tentare di agguantare il nono posto in classifica e di conseguenza la miglior posizione nella prima fase dei Playoff Challenge Cup. Quarto derby marchigiano nella storia delle due società, per la seconda volta in A1, con il successo all’andata per 3-0 di Vallefoglia ad Urbino. Due precedenti anche in Serie A2 nella stagione 2020/21: vittoria in entrambe le gare per la CBF Balducci HR.

Le parole di coach Luca Paniconi:

« Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della stagione e ci impegneremo a chiudere dignitosamente questo nostro anno di lavoro. Ovviamente l’aspettativa è quella di fornire una prestazione importante davanti al nostro pubblico per salutare la Serie A1, magari riproponendo quanto di buono fatto nelle ultime partite. Sicuramente anche il nostro avversario ci terrà a chiudere bene e si tratta anche di un derby, ci aspettiamo quindi una partita gradevole e piacevole, che possa essere anche coinvolgente per chi deciderà di venire a seguirla ».

Parla invece coach Mafrici per le urbinati:

« Quella con Macerata è una partita da non sottovalutare per nulla. Sabato scorso, con Conegliano, hanno giocato due set alla pari con le trevigiane tricolori, mostrando di avere tanto carattere e attaccamento alla maglia. Si tratta pur sempre di un derby: vorranno fare di tutto per regalare un sorriso ai propri tifosi e chiudere bene la stagione. Tre punti per noi sono importantissimi per la classifica, che a seconda dei risultati delle dirette concorrenti, possono servire a guadagnare una o due posizioni rispetto alla posizione attuale, il che vuol dire tantissimo vista la formula dei playoff per la Challenge Cup. È una seconda fase di campionato a cui teniamo molto e vogliamo provare a dire la nostra ».

Raggiunto l’obiettivo Playoff Scudetto grazie alla bella vittoria al tie-break per 2-3 nell’ultimo turno in casa di Cuneo, l’e-work Busto Arsizio deve affrontare l’ultimo step contro la Vero Volley Milano, attesa alla “E-Work Arena” per l’ultimo turno di Serie A1. Olivotto e compagne vogliono provare a salire un altro gradino e portarsi al sesto posto, attualmente occupato da Casalmaggiore, distante una sola lunghezza (37 contro i 36 delle biancorosse). Certo, nella definizione della griglia finale, tanto dipenderà anche dallo scontro tra Bergamo (ora a 34) e la stessa Casalmaggiore: dal sesto all’ottavo posto tutto è ancora possibile per il team di Marco Musso. Milano delle ex Orro, Negretti, Stevanovic, dopo il netto 3-0 casalingo contro Firenze che ha permesso di blindare il terzo posto in classifica – con vista sulla seconda posizione – vorrà giocarsela fino all’ultima palla utile per terminare bene la stagione e prepararsi ai playoff. All’andata il risultato fu netto, con un rotondo 3-0 per le milanesi con una Stysiak sugli scudi con 23 punti. In generale sono 21 i precedenti tra le due formazioni, con la UYBA avanti 14-7 nelle vittorie, ultime due delle quali marcate però Milano.

Le parole di Chiara Bressan:

« Siamo molto cariche dopo le due vittorie con Casalmaggiore e Cuneo, abbiamo raggiunto i play-off ma vogliamo chiudere la regular season nella migliore posizione possibile. Milano ha un roster super completo, con tante giocatrici forti anche in panchina e attaccanti difficili da controllare; noi abbiamo lavorato bene durante la settimana e sappiamo che dovremo fare ancora qualcosa in più rispetto alle ultime gare se vorremo stare in partita e provare a strappare punti. La e-work arena sarà bella piena e questo è un ulteriore stimolo per tutte noi ».

Così invece coach Gaspari:

« Vogliamo dare continuità al lavoro quotidiano in palestra, alle belle prestazioni delle ultime uscite e in vista dei Playoff: per fare questo serve vincere. Busto Arsizio è un avversario di qualità che vorrà fare felice il proprio pubblico, ma noi dobbiamo raggiungere i tre punti per inseguire il secondo posto e vedere poi cosa succederà sugli altri campi. Sono contento di chi ha dato il proprio contributo contro Firenze: sono fortunato ad avere un roster lungo, di qualità assoluta. Nell’ultima fase ho cercato di dare continuità ad un assetto, visto che giocando una volta alla settimana potevo permettermi dei carichi diversi, e tutte hanno giocato molto bene. Vogliamo aumentare ancora di più il livello per farci trovare preparati ai Playoff ».

Prima di tuffarsi nella sfida dei Playoff Scudetto, il pubblico del Pala Intred attende una nuova battaglia, che potrebbe portare a compiere un ulteriore passo avanti, verso il settimo posto in classifica. In campo in uno scontro diretto per ottenere la miglior posizione in griglia playoff, la Volley Bergamo 1991 contro la TrasportiPesanti Casalmaggiore. La voglia di stupire della squadra orobica non si è certo spenta dopo la conquista dell’accesso nella seconda fase: le rossoblù si presenteranno in campo con la forza che ha contraddistinto tutti i match casalinghi, in un’esplosione di determinazione e bel gioco che non sono mai mancati al cospetto dei tifosi bergamaschi.

Lo conferma Laura Partenio:

Abbiamo il dente avvelenato sia perché vogliamo cancellare il risultato della gara d’andata, sia per il fatto che questa partita vale sei punti: il nostro risultato determinerà la nostra classifica. Dobbiamo provare a vincere, dovremo scendere in campo a mente libera, ma consapevoli che varrà solo la vittoria. Come stiamo? Fisicamente meglio, in ripresa rispetto alle ultime settimane. Come si ferma Casalmaggiore? Dobbiamo bloccare Dimitrova, che all’andata ci ha fatto dannare. Secondo me, se riusciremo a contenerla, avremo fatto un bel passo avanti. Non dico che basterà, perché avremo di fronte una squadra ottima, ma saremo a buon punto ».

Per la squadra di coach Pistola c’è da preservare la propria posizione dagli assalti di Busto Arsizio, visto che anche perdendo di tre contro Bergamo la sesta posizione sarebbe certa in virtù del quoziente set.

« La partita di sabato sarà una gara difficilissima – dice Benedetta Sartori – Giochiamo in un palazzetto molto ostico e caloroso. Dovremo mettere in campo la nostra migliore pallavolo per blindare il sesto posto. È importante vincere per ritrovare le nostre consapevolezze in vista dei playoff. Abbiamo lavorato duro per arrivare fino a qui e ci meritiamo qualcosa in più rispetto alle ultime partite, ma è tutto nelle nostre mani ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 8 aprile ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Mattei-Luciani

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Piana-Frapiccini

Wash4green Pinerolo – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Lot-Piperata

Igor Gorgonzola Novara – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Verrascina-Cerra

Cbf Balducci Hr Macerata – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Brancati-Brunelli



Sabato 8 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

E-Work Busto Arsizio – Vero Volley Milano Arbitri: Braico-Goitre



Sabato 8 aprile ore 20.30 diretta Sky Sport

Volley Bergamo 1991 – Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Curto-Boris

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 69 (24 – 1); Savino Del Bene Scandicci 61 (20 – 5); Vero Volley Milano 58 (19 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 51 (17 – 8); Igor Gorgonzola Novara 48 (18 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 13); E-Work Busto Arsizio 36 (12 – 13); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 14); Il Bisonte Firenze 29 (9 – 16); Cuneo Granda S.Bernardo 28 (9 – 16); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 27 (10 – 15); Wash4green Pinerolo 19 (6 – 19); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5 – 20); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 22).