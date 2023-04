Play Off secondo atto tra stasera e giovedì 20 aprile

ROMA- I Play Off che porteranno allo scudetto femminile vivranno una tre giorni molto intensa a partire già da stasera con la sfida fra Busto Arsizio e Conegliano all'e-Work Arena, Gara 2 dei Quarti di finale. Domani altri due match. Chieri-Novara di fronte per Gara 1, dopo il rinvio a seguito della tragedia di Julia Ituma, e Casalmaggiore-Milano, che si riaffrontano dopo il match di domenica scorsa. Giovedì 20 il programma si chiude con Gara 2 fra Bergamo e Scandicci.

Iniziano i quarti di finale dei Playoff Scudetto fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara. Gara 1, originariamente in programma domenica e rimandata a seguito della scomparsa di Julia Ituma, andrà in scena al PalaFenera domani, mercoledì 19 marzo (diretta Sky Sport Arena alle 20.30). Con tutte le difficoltà del momento, a seguito di una tragedia che colpisce direttamente Novara ma scuote in profondità tutto l’ambiente, la parola torna dunque alla pallavolo giocata. Una partita che si preannuncia importantissima: la prima della Serie del sentito derby tra Chieri e Novara, che solo in questa stagione ha saputo regalare spettacolo sia in Serie A1 che in Coppa Italia. Nei tre precedenti stagionali infatti, le biancoblù hanno conquistato tutti i 6 punti in palio nei due match di campionato, mentre nei quarti della Coppa Italia le zanzare hanno vinto 3-1. La vincente affronterà in semifinale una fra Conegliano e Busto Arsizio (le venete sono avanti 1-0 nella Serie e giocheranno questa sera Gara 2).

« Sono stati giorni molto pesanti per questo tragico evento: siamo tutti scossi e scioccati per quanto è accaduto. Siamo vicini alla società di Novara e alla famiglia di Julia nel condividere questo grande dolore – le parole di Max Gallo, direttore sportivo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Si fa fatica in questo momento a pensare alla parte sportiva. Sarà sicuramente una gara molto strana, con un’atmosfera che immagino sarà surreale. Dobbiamo tutti fare del nostro meglio per creare un buon clima sportivo, far sì nei limiti del possibile che sia una bella giornata di sport, e cercare tutti insieme di andare oltre questo dolore ».

Dopo la bella prestazione all’Arena di Monza la TrasportiPesanti Casalmaggiore è già pronta a scendere in campo, questa volta tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona, per provare a strappare il pareggio in Gara 2 dei Playoff Scudetto contro la Vero Volley Milano. Le ragazze di coach Andrea Pistola hanno messo in campo in Gara 1 una prestazione di grande grinta, con buona armonia corale e grandi individualità a partire dai 23 punti di capitan Dimitrova, passando dalle buonissime partite di Carlini e Perinelli fino alla buona difesa di De Bortoli. Ma le rosa sanno che dovranno dare ancora il loro 100% e forse qualcosa di più per portare in pareggio il conto delle vittorie e giocarsi il tutto per tutto all’eventuale Gara 3.

« Gara 1 è stata una gara positiva – dice lo scoutman rosa Alessandro Bianciardi – abbiamo dimostrato di potercela giocare con Milano portandole ad un altro tie-break, lottando per tutto il tempo fino all’ultimo pallone della gara. Una battaglia che dovremo cercare di riproporre in Gara 2, perchè nulla è dato per scontato, anzi! Dobbiamo arrivare concentrate e fare la nostra miglior partita. Le fatiche del campionato si fanno sentire, siamo riusciti a girare poco la formazione a causa di qualche infortunio e qualche acciacco durante l’anno, ma è arrivato il momento di stringere i denti, fare un passo ognuna verso l’altra e lavorare fino in fondo. Lavoriamo tutti insieme, facciamo un sacrificio in più e portiamo a casa il massimo che possiamo fare ».

La squadra di coach Gaspari arriverà a Cremona consapevole che non sarà una passeggiata: nei quattro confronti stagionali giocati fin qui, tre volte si è arrivati al tie-break, con un successo da tre punti solo nei quarti di Coppa Italia. L’obiettivo dichiarato è la semifinale, cercando di evitare le imprecisioni di Gara 1:

« È stato importante aver iniziato i Playoff con una vittoria, nonostante la nostra performance non sia stata brillante e sia stata condita da troppi errori. Abbiamo affrontato il tie-break con tanta determinazione, visto che Casalmaggiore ci ha lasciato un solo errore diretto. Bene cosi quindi e testa alla prossima con la consapevolezza che loro questa stagione ci hanno dato filo da torcere e che vorranno fare bene davanti al loro pubblico. Dobbiamo migliorare due cose rispetto a Gara 1: battere meglio e fare meno errori. Il muro ha funzionato, nonostante una battuta deficitaria. Quindi se alziamo il livello del servizio, la nostra correlazione muro-difesa ci darà grandi risultati ».

Ripartire dal primo set disputato a Palazzo Wanny. Sarà questa la missione della Volley Bergamo 1991 che disputerà giovedì (diretta Rai Sport + HD alle 20.30) davanti al pubblico amico del Pala Intred Gara 2 dei Quarti di Finale di Playoff Scudetto contro la Savino Del Bene Scandicci. In Gara 1, le ragazze di coach Micoli si sono rese protagoniste di una partenza fulminante, in grado di sorprendere le toscane accumulando un +7 di vantaggio sul 10-17. Poi qualche imprecisione ha permesso alle avversarie di crescere e impattare sul 18-18, una rimonta che ha dato il la alla vittoria del set per Scandicci, che poi ha perfezionato il successo nei successivi due set. Servirà maggior precisione in attacco alle orobiche (solo l’11% di efficienza offensiva), ritrovare le due principali armi offensive Lanier e Lorrayna e soprattutto avere più compattezza a muro per limitare Zhu e l’attacco della squadra di coach Barbolini. Che dal canto suo vorrà invece chiudere il più in fretta possibile la contesa per proiettarsi alla Semifinale contro la vincente tra Milano e Casalmaggiore. Emma Cagnin dà la carica alle compagne:

« Scandicci è a buon diritto una delle squadre di vertice di questo Campionato. Per riuscire a batterla dobbiamo mettere in campo qualche soluzione in più in attacco e ci stiamo lavorando. Dobbiamo anche allenare la battuta, con cui eravamo partite aggressive in Gara 1, ma poi siamo calate. E dobbiamo cercare di essere più ordinate nei momenti decisivi. Avremo però dalla nostra il fattore campo e quando giochiamo in casa siamo sempre cariche ».

Coach Barbolini non vuole disattenzioni:

« Dopo Gara 1 abbiamo un vantaggio importante, ma sappiamo che si ripartirà dallo 0-0. Abbiamo visto che se non partiamo con la giusta intensità loro possono scappare via. La prossima partita per Bergamo rappresenta l’ultima spiaggia e sicuramente non molleranno nulla. Per questo, rispetto a domenica, dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile ».

IL PROGRAMMA DEI PLAY OFF SCUDETTO-

GARA 1



Mercoledì 19 aprile ore 20.30 diretta Sky Sport Arena

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Giardini-Pozzato

GARA 2



Martedì 18 aprile ore 20.00

E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Canessa-Brunelli



Mercoledì 19 aprile ore 20.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Vero Volley Milano Arbitri: Frapiccini-Armandola



Giovedì 20 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Luciani-Rossi

LE SERIE PLAY OFF SCUDETTO-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - E-Work Busto Arsizio 1-0

Savino Del Bene Scandicci - Volley Bergamo 1991 1-0

Vero Volley Milano - TrasportiPesanti Casalmaggiore 1-0

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara 0-0