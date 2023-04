Play Off: Conegliano vince Gara 2 a Busto e va in semifinale

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Serviva un impresa all' e-Work Busto Arsizio per pareggiare i conti con la Prosecco Doc Conegliano. L'impresa non è arrivata, in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off si è imposta, come in Gara 1, la formazione di Santarelli che ha inflitto alla e-Work Busto Arsizio un secco 0-3 (15-25 19-25 24-26) ed ha staccato il pass per la semifinale. Il successo è arrivato al termine di un match che ha vissuto qualche sussulto soltanto nel terzo set nel quale Haak e compagne hanno sofferto la voglia della squadra di Musso di rimanere attaccata al match e alla lotta per il titolo.

Le pantere vanno avanti, in virtù di un'indiscussa superiorità ma le farfalle, prive ancora di Montibeller, escono dai Play Off con la consapevolezza di aver dato il massimo. Conegliano ora attende la conclusione del derby piemontese tra Novara e Chieri per conoscere chi sarà l'avversaria da affrontare in semifinale

Padrone di casa, ancora prive di Montibeller, in campo con Lloyd-Stigrot, Degradi-Omoruyi, Zakchaiou-Olivotto, libero Zannoni. Le Pantere cambiano metà sestetto rispetto a gara1 Wolosz-Haak, De Kruijf-Squarcini, Gennari-Plummer, libero De Gennaro.

Il primo guizzo è di Alessia Gennari, promossa titolare, con il muro dell’1-2, ma l’ex Omoruyi si mette in luce e tiene sulle spine le Pantere. che puntano in attacco sulla verve di Isabelle Haak. Poi tocca a De Kruijf che con due chiusure consecutive sotto rete lancia Conegliano, la aiuta Plummer con il pallonetto ed è il primo allungo: 4-7.

Robin De Kruijf, in panchina nelle ultime gare, ha voglia di giocare e si vede (5 punti nel set con 1 ace, 2 muri e il 67% in attacco), battuta vincente e un altro passo avanti delle campionesse d’Italia: 5-9. Arriva però qualche errore gialloblù a riequilibrare il set e dare fiducia alle padrone di casa (10-11). Va in battuta Squarcini e le Pantere ne approfittano, parzialone gialloblù (anche un ace per la toscana, 4 punti nel set) e time out di coach Musso sul 10-14. Anche Bella Haak è calda (5 punti nel set), sia in attacco che in battuta (arma decisiva per Conegliano in questo avvio), un grande turno della svedese propizia il punto di De Kruijf in ricostruzione, ben servita da Wolosz per il +7 (11-18). E’ il break decisivo del primo set, Asia Wolosz dirige l’orchestra come sa e la Prosecco DOC Imoco chiude autorevolmente il parziale con il buon contributo finale delle giovani Squarcini e Lubian (entra e subito ace): 15-25.

De Gennaro e compagne partono forte nel secondo set, la veterana detta la linea in difesa, Wolosz governa il gioco da par suo facendo sbizzarrire una vivace Squarcini, che la ripaga con ottime percentuale e l’ormai solito ace che permette il primo allungo: 1-3. Omoruyi però pareggia, poi Olivotto sorpassa e la E-Work prova a reagire (5-3). La Prosecco DOC Imoco pareggia ancora con il servizio, stavolta di Gennari che piazza l’ace del 6-6. La reazione è affidata alla tedesca Stigrot, adattata opposto, poi Zachaiou e le padrone di casa tornano avanti (9-7).

Nessun problema, le Pantere si guardano negli occhi e stringono le fila, Fede Squarcini è scatenata e piazza anche il muro, la imita Haak ed è sorpasso (11-9). Time out di coach Musso. Moki De Gennaro alza il volume della difesa, il ritmo è quello delle grandi occasioni e le campionesse del Mondo provano a scappare, Gennari velocissima sigla il +4 (11-15). Sono lei (4 punti) e una scatenata Squarcini (5 punti con 2 muri!) le top scorer di un ottimo secondo set gialloblù.

La resistenza delle “farfalle” lombarde di fronte a un’Imoco che spinge forte diventa sempre più difficile nonostante i cambi e i time out di coach Musso, ancora Alessia Gennari dopo un’altra difesa di Moki vale l’11-17. L’altra ex Carli Lloyd prova a giocare con le sue centrali per sorprendere il muro veneto, ma la Prosecco DOC Imoco resta al comando. Coach Santarelli chiama dalla panchina anche il doppio cambio con Carraro e Samedy, poi anche l’ex Alexa Gray, ma Conegliano continua a marciare, il muro di De Kruijf vale il 15-22. Nel finale c’è anche Lubian che entra in battuta e fa danni nella seconda linea di casa, finchè arriva il 19-25 che manda avanti 2-0 le Pantere.

Le padrone di casa non vogliono mollare e provano a sorpendere le Pantere della Prosecco DOC Imoco in avvio di terzo set: 8-4. Dall’inizio del set c’è Gray in campo al posto di Plummer, dopo il punto di un’ottima Gennari al servizio proprio l’attaccante canadese è protagonista nel riaggancio immediato dopo il time out taumaturgico di coach Santarelli: 8-8. Asia Wolosz vede il traguardo semifinale vicino e allora spinge la squadra a dare il massimo per non correre rischi: la capitana che può contare su un muro-difesa oggi su ottimi livelli, eleva il ritmo del gioco e mette in ritmo Squarcini e Alexa Gray (ottima in attacco con 8 punti tutti nel terzo set!), l’E-Work soffre la sua ex e arriva il parziale 8-1 che costringe stavolta Busto al time out (9-12). La Prosecco DOC Imoco gioca in scioltezza, tante protagoniste che siglano punti per un gioco corale che rende difficile per la E-Work trovare riferimenti e Conegliano avanza (12-16).

Esultano i tifosi gialloblù giunti a sostenere le Pantere per il terzo ace di Fede Squarcini che sigla il 14-19 a coronamento di un ottimo match. Haak continua a macinare punti tanto quanto De Gennaro raccoglie palloni in difesa e per le Pantere c’è solo il brivido del parziale finale (Stigrot scatenata in battuta) delle bustocche brave a rientrare fino al 23-23. Ci pensano Haak (top scorer con 14 punti nel match), Gray e l’ace finale (il quarto personale) di Fede Squarcini, MVP del match, per chiudere (24-26) con un altro 3-0 la contesa dei quarti di finale,

I PROTAGONISTI-

Rossella Olivotto (e-Work Busto Arsizio)- « Peccato perchè ci siamo accese tardi, nei primi due set abbiamo commesso ancora troppi errori e questo non possiamo permettercelo contro squadre così forti. Conegliano ha spinto dall’inizio alla fine e ha meritato la vittoria, ora pensiamo ai play-off Challenge ».

Federica Squarcini (Prosecco Doc Conegliano)- « Non è facile giocare, anche stasera l’emozione e la commozione era tanta, ma andiamo avanti. L’obiettivo per noi stasera era vincere, volevamo chiudere velocemente la serie per avere il vantaggio di preparare con attenzione la semifinale, abbiamo portato a casa il risultato e la missione è compiuta, anche se secondo me non abbiamo giocato al top. Mi aspettavo che loro dopo gara 1 all’inizio spingessero di più, ma siamo state forse brave noi a giocare ordinate e concentrate senza grandi errori limitando così molto il loro gioco. In complesso una buona prestazione e un risultato positivo, ma è solo l’inizio adesso ci aspetta un’altra serie che sarà contro qualsiasi avversaria molto difficile ».

IL TABELLINO-

E-WORK BUSTO ARSIZIO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (15-25 19-25 24-26)

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Lloyd 6, Omoruyi 7, Olivotto 2, Stigrot 11, Degradi 9, Zakchaiou 7, Zannoni (L), Battista, Monza. Non entrate: Colombo, Lualdi, Montibeller (L), Bressan. All. Musso.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Plummer 5, Squarcini 11, Haak 15, Gennari 9, De Kruijf 6, De Gennaro (L), Gray 8, Lubian 1, Carraro, Samedy. Non entrate: Pericati (L), Robinson-cook, Fahr. All. Santarelli. ARBITRI: Canessa, Brunelli.

NOTE –Durata set: 20′, 26′, 27′; Tot: 73′.

MVP: Federica Squarcini (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1741