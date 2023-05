Play Off Challenge: Casalmaggiore-Bergamo una va in finale

ROMA- Si chiude la fase Round Robin dei Play Off Challenge che regaleranno un pass per la prossima Challenge Cup. Già decisa la finalista del Girone A. Firenze con due vittorie ha staccato il pass per l'atto finale. Sarà dunque ininfluente ai fini della classifica la sfida di domani al Pala Fenera dove, con inizio alle 18.00 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, saluterà il suo pubblico, al quale ha regalato la vittoria in Challenge Cup, sfidando la e-Work Busto Arsizio. Per entrambe è l'ultima partita ufficiale della stagione ma nessuna delle due vorrà terminare con una sconfitta.

« Sarà la nostra ultima partita insieme e vogliamo chiudere in bellezza – sottolinea Kaja Grobelna – E’ stata una stagione bellissima, in cui questo gruppo ha fatto cose davvero incredibili. Vogliamo goderci questi ultimi momenti insieme per festeggiare tutto quello che abbiamo fatto durante l’anno, noi ragazze, lo staff, la società, e anche e soprattutto i tifosi. Abbiamo sempre dato il 100%, ogni allenamento, ogni partita, ogni giorno. Questo è il risultato. Possiamo soltanto essere fieri di quel che abbiamo raggiunto con questo gruppo. Sono contentissima anche per la società che ci sia la possibilità di provare a giocare un altro torneo. Partecipare alla Challenge è stato bellissimo. La CEV è un ulteriore passo in avanti, come alla fine cerchiamo ogni anno di fare. Un livello più alto che ci permetterà di confrontarci con squadre migliori, per vedere a che punto siamo. Sarà sicuramente un’altra bellissima esperienza che non vedo l’ora di affrontare insieme a Chieri ».

La capitana Rossella Olivotto presenta invece così l’impegno:

« Sappiamo che la partita non ha valore per la classifica, Firenze ha vinto entrambe le sue gare e con merito si è conquistata la finale. Non vogliamo in ogni caso fare un viaggio a vuoto a Chieri: sarà l’ultima gara della stagione e ci teniamo a onorare l’impegno fino all’ultima palla ».

Ben più rilevante la sfida che opporrà, per il Girone B, alle 20.30, sempre domani al Pala Radi, Trasportipesanti Casalmaggiore e Volley Bergamo 1991. Le due formazioni, entrambe a tre punti, cercheranno il successo che vale l'accesso in finale.

Tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona infatti, capitan Emiliya Dimitrova e compagne si giocheranno con le orobiche, anch’esse vittoriose contro le pinelle, l’accesso alla Finale Challenge. Peraltro, chi si qualificherà tra Casalmaggiore e Bergamo avrà la certezza di giocare in casa l’appuntamento che assegna la terza competizione europea 2023-24, in virtù del miglior piazzamento in Regular Season. In stagione, i precedenti vedono una vittoria a testa, sempre in casa: 3-0 delle rosa il 26 dicembre, 3-1 per le bergamasche all’ultima giornata di campionato.

« La vittoria contro Pinerolo è stata un’altra grande soddisfazione – dice Adhu Malual – perchè, dopo il leggero calo che abbiamo avuto nella parte finale di Regular Season, siamo riuscite a giocarcela alla pari con Milano e poi la bella vittoria con Pinerolo che ci ha dato la possibilità di riportare in alto il nome della nostra squadra. E’ stata un’ottima partita quella con le piemontesi perchè siamo riuscite a tenere alto il ritmo ed è quello che vogliamo fare per concludere al meglio la stagione. Sarà importantissimo per noi arrivare alla gara contro Bergamo con la stessa mentalità mostrata in queste ultime gare perchè vogliamo guadagnarci la finale contro Firenze e tornare in Europa ».

« Il pensiero che questa partita possa valere l’accesso alla Finale ci carica ancora di più – ammette Laura Bovo – Ci sono rimaste poche energie, lo dobbiamo ammettere, perché è stata una stagione intensa, però abbiamo voglia di dare tutto quello che ci rimane. Sarebbe bello regalare a noi e al Pala Intred un ultimo spettacolo… e sarebbe fantastico sentire ancora l’abbraccio di Bergamo. Credo che per noi sarebbe l’ennesimo traguardo di una stagione che ci ha visto protagoniste in regular season, in coppa Italia e nei play off scudetto. Insomma, andare a giocarci un posto in Europa potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una bella stagione… ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DEI PLAYOFF CHALLENGE-



GIRONE A



Mercoledì 3 maggio ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Piperata-Papadopol



GIRONE B-



Mercoledì 3 maggio ore 20.30

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Boris-Simbari