Play Off: Scandicci-Milano spareggio per la finale

FIRENZE- Dentro o fuori fra Savino Del Bene Scandicci e la Vero Volley Milano che domani alle 20.30 a Palazzo Wanny si sfideranno in Gara 3 di semifinale dopo aver vinto ognuna il match giocato davanti al proprio pubblico. Per arrivare ad affrontare Conegliano in Finale le due squadre dovranno battersi senza sbagliare nulla ed il pronostico appare quanto mai incerto alla vigilia.

L’equilibrio nel confronto tra le due formazioni è totale quest’anno: due vittorie a testa in trasferta in Regular Season, entrambe per 2-3, due successi in casa per 3-1 durante le Semifinali Playoff, con la Serie ora in bilico sull’1-1. Ad una Gara 1 vinta con autorità da Scandicci, con Antropova, Pietrini e Zhu sugli scudi (63 punti in tre), è corrisposta una Gara 2 solidissima da parte di Milano, capace di piazzare 17 muri con una Folie scatenata (7 blocks per lei) e di essere protagonista in difesa con Larson e in attacco con il duo Stysiak-Thompson. Ora la resa dei conti, che regalerebbe alle toscane la prima Finale Scudetto dopo il successo in CEV Cup, mentre consentirebbe alle milanesi di giocare la terza finale consecutiva nelle competizioni a cui ha preso parte dopo la finale playoff della passata stagione e quella di Coppa Italia.

Coach Barbolini carica le sue ragazze:

« Quella di domani è la partita più importante della stagione. La prepariamo con molta tranquillità e determinazione. Le ragazze hanno voglia di giocarsi questa chance, sapendo che ci sono cose che possiamo fare meglio rispetto a Gara 2. Non possiamo cambiare tanto, ma piccoli dettagli che, in partite che finiscono sempre sopra i 20 punti, fanno la differenza. Ci prepariamo bene per questo impegno che, come detto, ad oggi è la gara più importante della stagione. Abbiamo vissuto sfide di questo tipo, come la finale di CEV, ma poter arrivare alla Finale Scudetto sarebbe molto gratificante, per questo dobbiamo giocarci questa sfida fino in fondo ».

Coach Gaspari sa che la determinazione in campo sarà fondamentale:

« È un Playoff, lo sto ripetendo ogni prepartita di questa post season, perché si riparte daccapo ogni volta. Dopo Gara 1 dovevamo stare sereni, dopo Gara 2 dovremo fare lo stesso: ogni partita può essere l’ultima e dobbiamo pensare solo a giocare una palla alla volta. La prestazione di domenica ci ha ricordato che se manteniamo ordine nella fase break possiamo dire la nostra. Scandicci vuole la Finale come noi e credo che la pazienza nelle azioni lunghe farà la differenza. In Gara 2 mi è piaciuta la dedizione della squadra. Abbiamo giocato coese, non ci siamo arrese quando siamo andate sotto nel secondo set e nel quarto, continuando a giocare con determinazione. Scandicci può ottenere break importanti sui turni in battuta di alcune giocatrici, ma rispetto a Gara 1 abbiamo giocato ogni singolo set. Dobbiamo fare tesoro di questo e ragionare set per set ».



GARA 3 SEMIFINALE PLAY OFF SCUDETTO-



Mercoledì 3 maggio 2023, ore 20.30 Simulcast Rai Sport + HD – Sky Sport Arena

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Milano Arbitri: Goitre-Florian

LE SERIE DI SEMIFINALE-



Prosecco Doc lmoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 2-0

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Milano 1-1