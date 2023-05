Finale scudetto: Conegliano vince la 1a battaglia con Milano

TREVISO- Una Gara 1 degna di una grande finale e c'è da giurare che ne vedremo ancora delle belle nella sfide che porteranno all'assegnazione dello scudetto. Stasera la Prosecco Doc Conegliano, sostenuta da 5333 spettatori, ha battuto 3-2 (23-25 25-23 23-25 25-19 15-11) la Vero Volley Milano dopo essere stata due volte in svantaggio ed aver temuto di andare sotto nella serie. La classe e l'ampiezza della rosa delle pantere hanno fatto la differenza nel quarto e nel quinto set ribaltando una situazione che per le Campionesse d'Italia si era fatta davvero difficile.

Nel pre gara grande emozione al Palaverde per la celebrazione delle 400 partite con la maglia di Conegliano di Moki De Gennaro, premiata dal suo tradizionale sponsor di maglia Spumanti Colli Soligo e Atelier Tonini e omaggiata dalla standing ovation del Pala Verde.

I sestetti della finale che inizia dopo le note dell’inno di Mameli suonate dalla Fanfara degli Alpini di Conegliano Conegliano si schiera con Wolosz-Haak, Plummer-Robinson Cook, Lubian-Fahr, libero De Gennaro. Risponde Milano con Orro-Thompson, Larson-Sylla, Folie-Stevanovic , libero Parrocchiale.

Partenza a razzo della squadra ospite che inizia lanciata sorpendendo le Pantere lente in uscita dai blocchi: 0-4, 2-7, poi 6-13 con la difesa delle venete che non riesce a trovare le contromisure agli attacchi della Vero Volley che evidentemente p ancora in ritmo dopo la tirata semifinale chiusa solo mercoledì a Scandicci.

Sulle ali dell’entusiasmo, trascinate da un’ottima difesa e dai colpi ficcanti di Folie (5 nel set), Thompson (ben 9 nel set!) e Larson, Milano continua a spingere e la Prosecco DOC Imoco nonostante il temporaneo ingresso di De Kruijf (alla 250° presenza in gialloblù) e di Alessia Gennari continua ad inseguire. E’ un monologo delle lombarde, Thompson mura Robinson ed entra anche Alexa Gray, ma la musica resta la stessa: 6-17 l’impietoso parziale sul tabellone. Con cambi e time out coach Santarelli rivitalizza un po’ le sue ragazze che danno segnali di risveglio risalendo da -11 a -8 con i muri di Fahr e di capitan Wolosz (11-18) che infiammano il Palaverde. Una volta trovato il ritmo le Pantere iniziano, con un po’ di ritardo, la loro finale e risalgono nel punteggio alzando parecchio il ritmo della difesa e contrattaccando bene con Isabelle Haak.

La serie in battuta di capitan Wolosz e i muri di Fahr scatenano un parziale di 8-1 che riapre completamente i giochi e costringe anche la Vero Volley a cambi (dentro Begic) e time out (16-19). Sul -3 Conegliano non si accontenta e spinge ancora copn Fahr e Haak, brtillanti in attacco: 18-21. Bella Haak scatena il braccio (8 punti nel set), suo l’ace del 20-22, pooi l’attacco del -1 che fa esplodere il Palaverde. Il pareggio dopo una pazzesca rincorsa è di Lubian in fast, ,a Thompson rompe il break di casa e riporta avanti 22-23 le ospiti. E’ solo il primo set della finale, ma la tensione è già alle stelle: il primo set ball è di Milano (23-24), brava a tenere i nerbvi saldi e chiudere con Thompson il primo set 23-25.

Nel secondo set il match prosegue con le due squadre che sbagliano poco e il punteggio resta in equilibrio fino a un minibreak delle padrone di casa (7-5). Haak approfitta e allunga con il pallonetto del +3. Anche Milano comincia a sentire la tensione e c’è l’errore di Stevanovic per il 10-6 che esalta il pubblico del Palaverde. Orro e compagne però restano lì e si riavvicinano con l’ex Sylla che scardina il muro per il -2 (12-10). Si torna punto a punto in un match dove le due squadre vanno a intermittenza: un turno di servizio importante di Fede Squarcini, entrata per mettere pressione in battuta, regala al “terminale” Haak la possibilità di un nuovo allungo: 14-11. La svedese è calda e capitan Wolosz la utilizza con continuità, ma dall’altra parte Thompson è sempre brava a rispondere (16-13).

Milano è sempre lì a ribattere colpo su colpo (ancora Jordan Thompson sugli scudi con 9 punti nel set) e la finale diventa sempre più infuocata. Plummer è brava a colpire per il 18-16 che tiene avanti la Prosecco DOC Imoco, poi Haak va a segno di forza (19-17), ma la Vero Volley risponde con il muro, Folie pareggia a quota 19. Tutto da rifare. Sul 20-19 dentro De Kruijf e Gennari per uno sprint finale appassionante. Il “sold out” del Palaverde esplode per il muro di Robinson Cook che costringe coach Gaspari al time out sul 22-20 per le Pantere. Tocca a Robin De Kruijf alla ripresa del gioco concretizzare una grande battuta di Haak (23-20), poi Haak (8 punti anche nel secondo set per la svedese) in prima persona sigla il 24-21. Ma non è finita, la Vero Volley annulla due set point in battuta con Begic. Ci vuole il terzo tentativo e una staffilata di Kat Plummer per chiudere 25-23 e pareggiare il conto.

Dopo il successo liberatorio la Prosecco DOC Imoco sembra iniziare con grande spirito il terzo parziale, trovando continuità e compattezza sotto la guida esperta di Monica De Gennaro che dà solidità alla difesa (9-4). Il vantaggio però non è quello decisivo, la Vero Volley (che tiene ancora Sylla in panchina, dentro un’ottima Begic) difende tanto e bene, costringendo Conegliano a qualche errore che rimette in pista le ospiti. Si torna a combattere punto a punto mentre si alza la tensione in campo. Le Pantere ci provano ancora (18-15), ma Larson e la solita Thompson tengono in scia le lombarde (19-17).

Non si può sbagliare nulla all’interno di un match di altissimo livello, Folie piazza l’ace del -1 (20-19), poi anche Thompson punisce la ricezione di casa e Milano pareggia: 21-21. Il Palaverde trema quando arriva anche il sorpasso a muro di Begic corroborato dal pallonetto di Thompson. 21-23 e time out in emergenza per coach Santarelli dopo il break 4-0 di Milano che si avvia minacciosa allo sprint finale. Accorcia Haak (7 punti nel set) che ci prova, poi invasione di Milano per il nuovo pareggio: 23-23. E’ solo un’illusione, Thompson (altri 8 punti in carniere nel set) va a segno per il 23-24, poi Haak sbaglia e al primo set ball la Vero Volley si impone 23-25 ammutolendo il Palaverde.

L’inizio di quarto set vede la Prosecco DOC Imoco continuare la sua difficile serata, abbattuta nel morale dal KO nel parziale precedente. Larson e compagne ne approfittano e marciano spedite in avvio, giocando ordinate e sfruttando bene la serie di errori delle Pantere: 4-8. Segnali di risveglio da Plummer (6-9), ma Rapha Folie continua a dare dispiaceri al centro ai suoi ex tifosi, Thompson continua a martellare (7 punti) e la Vero Volley tiene la testa avanti.

Seguendo l’esempio di una commovente De Gennaro che lotta su tutti i palloni, la squadra di casa pareggia con un bel rush di Fahr e Plummer (9-9) e stavolta il time out è di Milano. Con tanta grinta e il muro Conegliano prova anche a sorpassare decisa (14-11). La Prosecco DOC Imoco sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta, Asia Wolosz alza il ritmo da par suo e serve Marina Lubian per il 16-12 che riporta entusiasmo al Palaverde. Ancora la centrale piemontese, esordiente a livello di finale scudetto, piazza colpi da manuale per l’ulteriore break. Due aces in fila di una Lubian in grande spolvero (7 punti nel set con il 71% in attacco!) lanciano verso il tie break le campionesse in carica: 19-13. La strada sembra spianata, ma Parrocchiale e compagne lottano ancora e risalgono (22-18). De Gennaro e compagne però stavolta non vogliono correre rischi e chiudono 25-19 con l’errore di Folie, si va al tie break!

Il quinto set decide Gara 1: il primo vantaggio gialloblù è propiziato da Isabelle Haak, anche lei alla sua prima finale in Italia, per il 2-1, poi Lubian “on fire” risponde a Thompson: 3-2. Si viaggia punto a punto, con Lubian che trasforma in oro tutto quello che tocca: 4-3. Ma Milano come da pronostici non molla mai e risale avanti, poi Stevanovic mura per il +2 (4-6). Sono momenti palpitanti, Fahr fa esplodere il Palaverde con il muro del 6-6, ma Larson poi tiene avanti le ospiti. Si cambia campo sull’8-7 siglato da Haak, ma Thomposon pareggia subito.

La tensione è palpabile, Sarah Fahr però ha il ghiaccio nelle vene e chiude al centro il 10-9, poi entra Fede squarcini, altra “deb” in finale, che spara l’ace dell’11-9. Time out di Milano. Bella Haak veste ipanni della trascinatrice, suo il 12-10 che scatena l’entusiasmo, poi il muro di una super Lubian lancia Conegliano: 13-10. Chiude , il Palaverde diventa una ploveriera e la Prosecco DOC Imoco sulle ali dell’entusiasmo si aggiudica un’epica Gara 1 che ha iniziato nel migliore dei modi una serie finale che si preannuncia spettacolare e combattuta. 1-0!

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « E’ stata una gara ad intensità altissima, tanta tensione e tanta adrenalina, siamo partiti con tanto nervosismo, ci siamo complicati la vita nel primo set ed è un peccato perché stavamo per completare una bella rimonta ma ci hanno penalizzato alcuni errori nel finale. Se avessimo vinto quel parziale forse qualcosa sarebbe cambiato nella gara. Abbiamo iniziato meglio il secondo set e lo abbiamo vinto. Nel terzo ci siamo fatti recuperare quando eravamo in vantaggio mentre nel quarto il contrario, lo abbiamo vinto in rimonta. Credo che sia stata una partita pazzesca, non per deboli di cuore, con un pubblico straordinario, una sfida fra due squadre che si sono date battaglia come è giusto che sia in una finale. Penso che si siano viste delle cose bellissime, difese, colpi forti, battute rischiate. Nel complesso abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo migliorare con l’attacco ed anche in difesa perché questa sfida sarà ancora lunga ».

Jordan Thompson (Vero Volley Milano)- « Sicuramente è una sconfitta dura ma abbiamo lottato fino in fondo e per questo sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto. Abbiamo ancora molto da dire e sono fiduciosa nel mio team. Due giorni di lavoro e, poi, di nuovo in campo, in casa e davanti ai nostri tifosi. Il loro supporto ci aiuterà sicuramente! ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VERO VOLLEY MILANO 3-2 (23-25 25-23 23-25 25-19 15-11)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson-cook 7, Lubian 19, Wolosz 4, Plummer 15, Fahr 12, Haak 32, De Gennaro (L), De Kruijf 1, Gennari, Squarcini, Gray, Carraro. Non entrate: Pericati (L), Samedy. All. Santarelli.

VERO VOLLEY MILANO: Larson 11, Folie 12, Thompson 36, Sylla 3, Stevanovic 2, Orro 1, Parrocchiale (L), Begic 4, Rettke 4, Candi, Negretti (L), Stysiak. Non entrate: Davyskiba, Allard. All. Gaspari.

ARBITRI: Braico, Puecher.

NOTE – Durata set: 30′, 32′, 33′, 28′, 17′; Tot: 140′.

MVP: Marina Lubian (Prosecco Doc)

Spettatori: 5333