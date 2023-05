Jennifer Boldini sarà la regista di Busto

BUSTO ARSIZIO- Tornerà a giocare in A1, nelle file della e-work Busto Arsizio, Jennifer Boldini , reduce da una brillante stagione in A2 con la Millenium Brescia, condotta fino alla finale promozione con Trento. Velasco, neo tecnico delle 'farfalle' punta molto sulla classe e sulle capacità tattiche della ventiquattrenne di Castiglione delle Stiviere.

LA CARRIERA-

Jennifer Boldini inizia la sua carriera a Calvisano, mentre dal 2013 al 2016 gioca con la maglia di Bergamo arrivando a giocare in serie B1. Nel 2016/17 passa al Flero con il quale disputa il suo primo campionato di Serie A1, poi fa il suo ritorno a Bergamo (sempre in A1), successivamente disputa tre stagioni in Serie A2, una nel Soverato e due nel Pinerolo.

Nel 21-22 ritorna nella massima serie a Monza prima dell’ultima esperienza già citata a Brescia.

Jennifer Boldini vanta già esperienze in nazionale: nel 2015 viene convocata nella squadra Under 18, conquistando il bronzo al XIII Festival olimpico estivo della gioventù europea, mentre nel 2016 partecipa al torneo di qualificazione per i mondiali con la nazionale Under-23 e al campionato europeo con la nazionale Under-19.

Nel 2017 viene convocata nella nazionale italiana Under-20 con la quale disputa il campionato mondiale.

LE PAROLE DI JENNIFER BOLDINI-

« Busto Arsizio è una società che ho sempre ammirato, con uno storico veramente importante, un palazzetto che non ha bisogno di presentazioni e che conosco bene avendoci giocato tante volte anche a livello giovanile. La chiamata di Velasco mi riempe di orgoglio ed entusiasmo: credo che il progetto sia ben studiato e che l’entusiasmo di un gruppo giovane potrà fare la differenza. Io davvero non vedo l’ora di iniziare e appena ho potuto ho iniziato il trasloco a Busto Arsizio. Lasciare Brescia non è stato facile, è stato un anno meraviglioso e ringrazio la società e le compagne per tutto quello che mi hanno dato, ma l’opportunità di tornare in A1 da protagonista era veramente irrinunciabile ».