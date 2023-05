Stefano Lavarini lascia Novara

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE ENRICO MARCHIONI-

« Abbiamo iniziato negli scorsi mesi un profondo rinnovamento, con l’inizio di un nuovo ciclo sportivo che ha portato diverse novità in seno al roster della squadra. A seguito di un confronto franco e sereno abbiamo realizzato che non vi era piena convergenza su alcune situazioni e per questo abbiamo valutato, assieme, che la soluzione migliore per tutti potesse essere quella di interrompere la collaborazione. Non si tratta insomma di una decisione legata al percorso fatto insieme ma relativa al cammino che ci aspetta da qui in poi. A nome della società, ringrazio una volta di più Stefano per l’impegno messo ogni giorno in palestra e per il triennio vissuto assieme ».