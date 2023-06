Britt Herbots da Barbolini a Scandicci

L’atleta classe 1999 nell’ultima stagione ha indossato la maglia de Il Bisonte Firenze, scendendo in campo in 31 partite tra regular season e play off. In 121 set disputati la schiacciatrice belga ha realizzato 521 punti, 40 muri vincenti e 19 ace

LA CARRIERA-

Nata a Sint-Truiden (Belgio) il 24 settembre 1999 Britt Herbots ha iniziato la sua carriera professionistica nella stagione 2015-2016, quando ha indossato i colori dell’Asteríx Kieldrecht, club militante nel massimo campionato belga, nella quale è rimasta per due stagioni aggiudicandosi due Coppe del Belgio, due campionati e la Supercoppa 2016.

Colonna della Nazionale belga, Britt Herbots ha conquistato la medaglia di bronzo negli Europei Under-18 del 2015, aggiudicandosi anche il premio come migliore opposto della manifestazione. Sempre nel 2015 ha ottenuto anche la prima convocazione in Nazionale maggiore, conquistando nel 2022 la medaglia d’argento alla Volleyball Challenger Cup.

Dopo i successi nella terra natale, nella stagione 2017-2018 Herbots ha lasciato il Belgio ed è approdata ai francesi dell’ASPTT Mulhouse. Britt ha giocato una sola stagione con il club transalpino, sollevando al cielo la Supercoppa.

Terminata l’esperienza francese Herbots è approdata per la prima volta in Italia e nella stagione 2018-2019 ha vinto la CEV Cup con le lombarde di Busto Arsizio, ricevendo anche il premio di MVP.

Herbots ha lasciato Busto Arsizio dopo due annate e nella 2020-2021 si è trasferita alla Igor Volley Novara, club nella quale è rimasta per due stagioni.

Dopo il Piemonte Britt ha raggiunto la Toscana per la prima volta in carriera e nell’annata 2022-2023 ha indossato la maglia de Il Bisonte Firenze.

Nella prossima annata sportiva Herbots sarà ancora in Toscana, ma stavolta per vestire i colori della Savino Del Bene Volley.