Layne Van Buskirk centrale canadese per Busto

Classe 1998, 192 cm di altezza, nell’ultima stagione nella Bundesliga con le Ladies in Black Aachen. La nuova farfalla è attualmente impegnata nella VNL, manifestazione in cui sta confermando le sue ottime referenze: Layne Van Buskirk, che nel campionato tedesco è stata una top player del ruolo sia in attacco che a muro, si sta dunque facendo notare anche con la nazionale canadese con ottime percentuali offensive e tanti opposizioni vincenti. I più attenti l’avranno apprezzata anche nel recente match contro l’Italia a Lanciano in cui ha realizzato 13 punti in 4 set con ben 5 muri.

LA CARRIERA-

La carriera di Layne Van Buskirk inizia nella Pittsburgh University, con cui gioca dal 2016 al 2020, poi l’esordio nella pallavolo di club nel 2020/21 in Francia con il Volley-Ball Club Chamalières. Dal 2021/22 gioca in Germania, prima nel Dresdner e nell’ultima stagione, come detto, nelle Ladies in Black. Ora è pronta per il grande salto nel campionato italiano.

LE PAROLE DI LAYNE VAN BUSKIRK-

« Sono davvero entusiasta di giocare per un allenatore con una tale storia di vittorie quale è Julio Velasco: so che imparerò molto e sono pronta ad accettare tutti i consigli del nuovo staff UYBA. Arrivo da due stagioni in Bundesliga in cui mi sono molto divertita: penso che sia un campionato molto competitivo e professionale, molto seguito anche dai tifosi che sono davvero fantastici. Attualmente sono impegnata con la nazionale al round 2 di VNL ad Hong Kong e sto amando ogni secondo di questa esperienza; è sempre un onore giocare per il tuo Paese e competere ad un livello così alto; sto anche apprezzando molto il fatto di giocare contro e tra alcuni dei migliori giocatori di pallavolo del mondo. Quello italiano è uno dei campionati più desiderati in cui giocare: mi aspetto che sia davvero difficile per tutte le squadre vincere le partite, dato che il livello di tutti i club è davvero alto. Arrivo alla UYBA che è una grande società e anche la mia compagna di nazionale Alexa Gray mi raccontato solo grandi cose sul club: lei amava l’organizzazione, i fan, la location e praticamente tutto ciò che ha vissuto a Busto Arsizio. Cercherò di portare alla squadra i miei punti di forza: il mio braccio veloce in attacco e la capacità di toccare tanto a muro. Fuori dal campo? Sono una persona molto spensierata, mi piace essere sempre positiva e trovare gioia nelle piccole cose. Sono sempre pronta per nuove sfide e amo stare con le persone ».