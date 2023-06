Casalmaggiore annuncia Obossa e conferma Melandri e Perinelli

LE PAROLE DI JOSEPHINE OBOSSA-

« Sono molto contenta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Quest’anno giocherò a fianco di giocatrici di grande spessore e sicuramente avrò la possibilità di crescere ancora di più”, queste le prime parole di Josephine in rosa. Obossa, top scorer di A2 per due stagioni consecutive, nasce a Napoli nel 1999 ma cresce nella Pallavolo Concordia, nel modenese, per passare poi alle giovanili della Liu Jo. L’opposta, proveniente da due stagioni spumeggianti prima a Talmasson poi a Brescia, porta con se una Coppa Italia di A2, vinta con Sassuolo, e una Challenge Cup, vinta con l’allora Saugella Monza. “Ho scelto Casalmaggiore perché è un ambiente positivo, la società è molto ambiziosa e negli anni ha sempre fatto bene. Sono sicura che riusciremo a raggiungere dei bei traguardi. Saluto tutti i miei nuovi tifosi e ci vediamo al palazzetto ».

LE PAROLE DI ELENA PERINELLI-

« Sono molto contenta di far parte di questa squadra e di questa Società per un’altra stagione. Sono convinta che possiamo continuare il nostro percorso di crescita iniziato l’anno scorso e soprattutto sono felice di poter giocare questa Challenge che ci siamo guadagnate sul campo. Sono sicura che, pur essendo la squadra un po’ diversa rispetto alla scorsa stagione, riusciremo a creare una bella armonia di gruppo fin da subito per affrontare al meglio una stagione così importante, impegnativa e piena di gare ».

LE PAROLE DI LAURA MELANDRI-

« Sono felicissima di essere ancora qui con voi per la prossima stagione. Sono davvero contenta di tornare a giocare una competizione europea e di avere obiettivi importanti anche in campionato. Ci vorrà un po’ di pazienza per trovare i nostri equilibri perché la squadra è nuova, però ho piena fiducia nella società e nel progetto perciò non vedo l’ora di iniziare, vi aspetto al palazzetto a fine estate ! ».