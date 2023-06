Letizia Camera giocherà a Pinerolo

LA CARRIERA-

Piemontese di Acqui Terme, classe 1992, 175 cm di altezza, ha iniziato a giocare nelle giovanili dell’Asystel Volley di Novara. Nella 2009/10 che diventa la seconda palleggiatrice della prima squadra: giocherà da titolare la finale per il terzo posto in Champions League contro il Racing Club de Cannes. Nella stagione 2012/13 viene ingaggiata dall’Imoco Volley di Conegliano mentre nella stagione successiva veste la maglia di Casalmaggiore. Dopo una annata sportiva (2014/2015) a Busto Arsizio, nella stagione 2015/16 va in Francia, al Racing Club de Cannes, militante nella Ligue A francese, con cui si aggiudica la Coppa di Francia. L’anno dopo passa al Saint-Raphaël Volley-Ball, vincendo la Supercoppa francese, per poi tornare in Italia a Novara. Con l’AGIL Volley si aggiudica la Supercoppa italiana 2017, due Coppe Italia, venendo premiata nell’edizione 2018-19 come MVP, e la Champions League 2018-19. Per il campionato 2019/20 difende i colori del Casalmaggiore, mentre in quello successivo è alla Savino Del Bene di Scandicci, cui vince la Challenge Cup 2021/22. Nella scorsa stagione a Milano con il Vero Volley purtroppo, un brutto infortunio al ginocchio, non le ha permesso di portare a termine il campionato.

Nel 2010 con la Nazionale Under-19 vince l’Oro al Campionato Europeo di categoria, mentre nel 2011, con la Nazionale Under 20, vince l’Oro al Campionato Mondiale Under 20. Nello stesso anno viene inoltre convocata nella Nazionale maggiore per disputare alcune partite amichevoli, partecipando l’anno successivo alla prima fase del World Grand Prix 2012.

LE PAROLE DI LETIZIA CAMERA-

« Sono molto contenta di essere una nuova giocatrice di Pinerolo. Fin dai primi contatti telefonici ho avuto buonissime sensazioni per quanto riguarda l'ambiente e il lavoro che andremo a fare durante la stagione. Ringrazio staff e società per l'interesse dimostrato nei miei confronti, non era scontato considerando l'infortunio che ho subito a febbraio. Sto lavorando sodo quotidianamente per tornare in forma ed essere al servizio della squadra al più presto. Personalmente sono molto motivata e penso che tutti insieme potremo fare una bella annata! Quando ho giocato la stagione scorsa al Pala Bus Company mi ha colpito molto il bel clima che si respirava e non vedo l'ora di giocare per questa maglia, in più sono di origine piemontese quindi mi sento già un po' a casa! A presto! ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICHELLO-

« Letizia Camera è una grande professionista e nel suo ruolo è tra le atlete più esperte e abili del nostro campionato con Carlotta abbiamo formato una coppia di alzatrici di altissimo livello. Siamo contenti che anche Letizia abbia scelto di sposare il nostro progetto e di vestire la prossima stagione i colori di Pinerolo ».