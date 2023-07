Firenze porta in Italia la cubana Montalvo

FIRENZE - La schiacciatrice cubana Ailama Cesé Montalvo è una nuova giocatrice del Bisonte Firenze . Il club del patron Wanny Di Filippo la seguiva già da qualche anno, e adesso è riuscito a metterla sotto contratto, sfruttando anche i buoni uffici di coach Carlo Parisi, che l’ha allenata al Rapid Bucarest nella prima parte della scorsa stagione, chiusa poi da miglior realizzatrice del campionato romeno (con 18.2 punti di media a partita): Cesé, non ancora ventitreenne, vanta già un’esperienza triennale in Russia, nell’Uralochka, club con il quale si è fatta le ossa anche nelle competizioni europee, e da ormai sei anni è la stella indiscussa della nazionale del suo paese, con cui ha appena vinto la medaglia di bronzo nei Giochi Centramericani e Caraibici e con cui ha giocato anche un Mondiale. La schiacciatrice cubana, che vestirà la maglia numero 9 e si aggregherà alla squadra a fine estate dopo gli impegni con la sua nazionale, andrà ad aggiungersi a Alsmeier, Ishikawa, Lazic e Kraiduba in un reparto delle attaccanti laterali ricchissimo di alternative.

Ailama Cesé Montalvo nasce il 29 ottobre 2000 a Batabanò, a Cuba, e cresce pallavolisticamente nella squadra del Mayabeque, di cui veste la maglia fino al 2019: già da giovanissima entra a far parte delle nazionali giovanili, tanto che a 15 anni partecipa ai Mondiali Under 20 – giocando anche diverse partite da titolare – e a 17 ai Mondiali Under 23 – anche qui con diverse presenze nel 6+1 -, poi, sempre a 17 anni, debutta nella nazionale maggiore, e a 18 partecipa al mondiale in Giappone, sempre da titolare. Nel 2019, dopo aver vinto con Cuba la Coppa Panamericana Under 20 da MVP e miglior marcatrice, lascia per la prima volta il suo paese per trasferirsi in Russia, nell’Uralochka, club in cui rimane tre stagioni disputando anche la Champions League e la Cev Cup e chiudendo il campionato al secondo posto nel 2022: dopo l’estate si trasferisce in Romania, al Rapid Bucarest allenato fino a fine dicembre proprio da Carlo Parisi, e adesso, fresca di titolo di miglior realizzatrice del campionato romeno, il trasferimento a Il Bisonte Firenze.

«Per me arrivare a Il Bisonte - dice Montalvo - significa entrare a far parte di una grande famiglia. Ho visto alcune partite in tv e mi piace l’atmosfera che sembra respirarsi fra le giocatrici e anche a livello di tifoseria. So che sta nascendo una squadra giovane, ma ho visto quanta fame hanno le ragazze in ogni partita e questo ha contribuito alla mia scelta di venire a Firenze, perché so che potrò migliorare molto e anche aiutare le mie nuove compagne. Spero di vivere davvero quell’atmosfera familiare che ho percepito guardando le partite sul mio telefono, e di divertirmi insieme a tutti voi».