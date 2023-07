Micha Hancock guiderà in regia Casalmaggiore

Dopo la conferma di Lohuis la squadra 2023/2024 è ormai più che delineata. Le ragazze a disposizione dell’head coach Marco Musso e di tutto il suo staff sono quattordici; finora la squadra rosa ha completato il reparto dei liberi con la conferma di Chiara De Bortoli e l’ingaggio di Giorgia Faraone, quello delle bande con la conferma di Elena Perinelli e i nuovi arrivi Roslandy Acosta, Emma Cagnin e Breana Edwards e quello delle opposte con Malwina Smarzek e Josephine Obossa. Da completare rimangono quindi il reparto centrali, che vede sinora le conferme di Juliet Lohuis, appunto, e Laura Melandri (freschissima dottoressa magistrale in Psicologia) oltre alla nuova arrivata Valentina Colombo e quello delle palleggiatrici che vede sinora la sola Giorgia Avenia.

LA CARRIERA-

Nata a McAlester in Oklahoma, Micha muove i primi passi in patria tra McAlester Team Xtreme e Edmond Memorial HS, squadra del suo liceo, dove rimarrà sino al 2011 prima di approdare al campionato universitario nel quale militerà sino al 2014 con la maglia della Penn State University. Nel 2015 Micha trova il suo primo contratto professionistico e si trasferisce in Italia, a Conegliano, per giocare la seconda parte di campionato. Due stagioni poi nella massima serie polacca con le maglie del MKS e dell’Impel prima di tornare in Italia e stabilircisi: due stagioni all’allora Monza, tre stagioni a Novara e una stagione a Vallefoglia. Micha vanta nel suo palmares due NCAA Division e una Challenge Cup, per quanto riguarda i Clubs mentre per quanto riguarda la Nazionale, oro alla Coppa Panamericana 2017, oro alla Coppa Panamericana 2019 ma soprattutto oro alla VNL 2018 e 2021 e un oro Olimpico a Tokyo.

LE PAROLE DI MICHA HANCOCK-

« Ciao a tutti sono Micha Hancock e sono davvero molto contenta di far parte della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore per questa stagione! Ci vediamo presto!” queste le parole di Micha nel video postato sui social della società di strada Baslenga ».