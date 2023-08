Rottura del crociato per Hanna Orthmann

NOVARA- Quello che si temeva purtroppo è stato confermato dagli esami strumentali. Hanna Orthmann, che ha subito un infortunio al ginocchio destro durante un’azione di gioco nel corso del match degli Europei tra Grecia e Germania del 17 agosto, purtroppo dovrà rimanere lontana dai campi di gioco per lungo tempo. La schiacciatrice tedesca, ingaggiata in estate dalla Igor Gorgonzola Novara, ha subito la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio. Lo staff medico del club è in contatto con l’atleta per programmare l’inizio del percorso di recupero, che durerà diversi mesi. Ulteriori dettagli saranno forniti più avanti, una volta definite le tempistiche di intervento e di riabilitazione. Intanto la società azzurra sta valutando la possibilità di intervenire sul mercato per sopperire all'assenza di Orthmann.