Hanna Orthmann ko, Novara attende notizie dalla Germania

DÜSSELDORF (GERMANIA)- Non poteva cominciare peggio l'Europeo Hanna Orthmann che, nel match che opponeva la Germania alla Grecia, dopo poche battute a chiesto il cambio, accusando problemi ad un ginocchio. L'entità dell'infortunio verrà valutato nelle prossime ore quando la giocatrice verrà sottoposta a risonanza magnetica. Per lei comunque si paventa che la rassegna continentale sia già terminata. Alla finestra l'Igor Gorgonzola Novara che aveva deciso di puntare su di lei riportandola in Italia dopo l'esperienza in Turchia. L'augurio del club è ovviamente quello che la schiacciatrice possa riprendersi prontamente e che le condizioni della schiacciatrice siano meno gravi di quanto si paventa.