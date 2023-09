Alice Gay da Cuneo a Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Alice Gay lasci la Granda Volley, società dove è cresciuta, per trasferirsi alla corte di Massimo Barbolini alla Savino Del Bene Scandicci dove andrà a sostituire, fino al suo ritorno in campo, Martina Armini che, dopo l'operazione alla mano subita nei giorni scorsi, resterà per diverso tempo lontano dai campi di gioco.

Alice Gay indosserà la maglia numero 20 della Savino Del Bene Volley.

La carriera-

Originaria di Villanovetta nel comune di Verzuolo, in provincia di Cuneo, Gay è cresciuta tra le fila della Granda Volley Academy, dove si è formata fino ad arrivare all’esordio in Serie A1 il 25 novembre 2020, quando scese in campo per la prima volta nel massimo campionato affrontando proprio la nostra squadra.

Nelle ultime quattro stagioni Alice Gay ha sempre giocato tra le fila del Cuneo Granda S.Bernardo, raccogliendo 81 presenze in campionato, facendo registrare un percentuale di ricezione perfetta del 32%.