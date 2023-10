Cuneo sbanca Bergamo al tie break

TREVIGLIO (BERGAMO)- L'anticipo della quarta giornata lo vince l'Honda Olivero S.Bernardo Cuneo in rimonta sul campo di Treviglio contro una Volley Bergamo 1991, che non ha saputo capitalizzare le buone giocate ed il vantaggio di 2-1. La squadra di Bellano trascinata da Stigrot ( 17 punti ed MVP del match), ha saputo ribaltare la situazione e strappare al quinto set 2-3 (20-25 25-17 25-19 22-25 14-16) una vittoria che porta le piemontesi a 4 punti in classifica. Per Bergamo, nonostante le buone indicazioni offerte dal ritorno di Melandri, una sconfitta che fa male e che lascia la squadra a quota 3.