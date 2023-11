Chieri vince il derby con Pinerolo

CHIERI (TORINO)- Nel terzo sold out consecutivo al PalaFenera, nell'anticipo della 6a giornata, arriva la prima affermazione interna per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che vince 3-0 il derby con la Wash4green Pinerolo.

Il set più combattuto è il primo che vede Pinerolo condurre fino al 13-16, ma una volta ritrovata la parità le biancoblù prendono in mano la gara, danno la spallata decisiva sul 19-18 e chiudono 25-20. Sempre in mano alle biancoblù le due frazioni successive, la seconda chiusa con un eloquente 25-15, la terza molto più a senso unico di quanto potrebbe far pensare il 25-21 finale.

Nelle statistiche di fine gara spicca la netta superiorità di Chieri a muro, ben 15 (di cui 7 della sola Gray) contro i 3 ospiti. Padrone di casa meglio anche in attacco: 41% a 32%.

La top scorer è Skinner con 16 punti, seguita a 12 da Anthouli (subentrata nel primo set a Grobelna, uscita per un leggero infortunio alla caviglia) e a 10 da Zakchaiou, schierata titolare al centro in coppia con Gray. A Kingdon, autrice di 8 punti, il premio di MVP. Fra le buone notizie di giornata c’è anche il debutto in biancoblù di Omoruyi, entrata nel finale del primo set.