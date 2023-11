Roma batte Bergamo in tre set

ROMA- Tripudio al Palazzetto dello Sport di Roma, gremito da oltre 1300 spettatori per questo anticipo della 6a giornata , per la bella prestazione e la netta vittoria, prima della stagione da tre punti, delle giallorosse di Cuccarini che contro Bergamo 1991 non hanno concesso nulla imponendosi con un netto 3-0 (25-21; 25-21; 25-22).Tre punti d'oro per le Wolves che stasera hanno dimostrato di poterci stare, eccome, nel massimo campionato femminile.

Nell’avvio, le bergamasche di coach Solforati hanno a tratti messo in difficoltà l’ottima formazione capitolina, senza però impedire alle padrone di casa di conquistare il primo set (25-21). In quelli successivi, la musica non cambia: il secondo set scivola facilmente nelle mani di Bechis e compagne che avanzano senza mai guardarsi indietro replicando prestazione e parziale del set precedente (25-21). Sopra di due set, Rivero è ancora una spina nel fianco per Bergamo. Non basta la grande solidità difensiva di Cecchetto e compagne, con Roma che dà tutto nel rush finale di set, firmando la vittoria sul 25-22 davanti agli oltre 1300 spettatori presenti al Palazzetto dello Sport di Roma.

Si tratta della prima vittoria da tre punti per la squadra di coach Cuccarini che si prende l’intera posta in palio forte di una prestazione corale perfetta, dalla distribuzione precisa della capitana Bechis, nominata MVP dell’incontro, alla concretezza offensiva dei reparti di attacco fino alla qualità difensiva del libero Ferrara e di tutto il sestetto. Un po’ di numeri: fra le statistiche spiccano quelle di Roma con Plak, autrice di 16 punti, seguita dalle doppie cifre di Rivero (12) e Bici (11). Fra le file bergamasche da segnalare le prestazioni di Davyskiba (14 punti messi a referto) e Da Silva (10).

I PROTAGONISTI-

Marta Bechis (Roma Volley)- « Siamo veramente molto soddisfatte. È il nostro primo tre a zero davanti al nostro pubblico, non potevamo chiedere di più. Un pubblico che ci ha aiutato a mantenere salda la concentrazione e a caricarci fino alla vittoria. ‘Nel cuore di Roma’ è il nostro slogan, ma non solo perché siamo nel centro della città ma è perché vogliamo entrare nel cuore dei romani. Ci godiamo questa bella vittoria, perché è una vittoria, secondo me, di consapevolezza, prima di tornare al lavoro per preparare i prossimi incontri ».

Matteo Solforati (Allenatore Volley Bergamo 1991)- « E’ una partita difficile da commentare. E’ giusto che ci mettiamo la faccia, perché oggettivamente l’allenatore è quello che manda in campo la squadra e se la squadra risponde così, significa che c’è qualcosa da rivedere. La squadra non è questa, non è un problema tecnico o di gioco. Se facciamo 7 invasioni di piede è evidente che non è un problema tecnico ma mentale, di poca tranquillità. Dopo la partica con Milano, in cui ce la siamo giocata alla pari, fare una prestazione del genere significa che non c’è tranquillità. Bisogna cercare di innescare una reazione. Possiamo lavorare sulla tecnica e la tattica, ma se al momento di stringere i denti ci sciogliamo, allora significa che dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo imparare a uscire dalle difficoltà. E’ un momento difficile, ma sono convinto che la squadra abbia le qualità per uscirne ».

IL TABELLINO-



ROMA VOLLEY CLUB - VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-21 25-21 25-22)

ROMA VOLLEY CLUB: Rivero 12, Rucli 4, Bici 11, Plak 16, Silva Correa 7, Bechis 1, Ferrara (L), Schwan 1, Valoppi. Non entrate: Muzi, Ciarrocchi, Madan Rosales, Melli, Monteneri (L). All. Cuccarini.

VOLLEY BERGAMO 1991: Rozanski 2, Melandri 3, Da Silva 10, Davyskiba 14, Butigan 7, Gennari 1, Cecchetto (L), Nervini 7, Bovo 3, Pistolesi 1, Cicola, Fitzmorris, Pasquino. Non entrate: Scialanca (L). All. Solforati.

ARBITRI: Curto, Gasparro.

Durata set: 29', 31', 33'; Tot: 93'.

MVP: Marta Bechis (Roma Volley)