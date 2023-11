Champions League: con Conegliano-Asterix le italiane entrano in campo

L'Asterix si è garantita il pass per la Pool D della Champions (assieme alle belghe e a Conegliano ci sono le tedesche di Stoccarda e le polacche del Resovia) battendo nelle qualifiche prima il Mladost Zagabria e poi eliminando nel match decisivo le rumene dell'Alba Blaj (3-0) con 21 punti dell’olandese Iris Vos.

Alla squadra italiana mancherà la centrale Marina Lubian, infortunata alla spalla destra. Kahlia Lanier, Madison Bugg e Vittoria Piani faranno domani il loro esordio in Champions League.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« La Champions League è stata negli ultimi anni una competizione che ci ha dato qualche delusione, quest'anno puntiamo molto su questa competizione, siamo determinati a fare un percorso importante e nonostante le fatiche delle ultime settimane vogliamo iniziare bene da domani il nostro cammino. Da un mese non giochiamo al Palaverde ed è bello tornare finalmente a casa, per noi il calore del pubblico è importante e mi aspetto l'abbraccio dei nostri tifosi sia domani in Champions che domenica per il campionato. Devo dire comunque che anche in trasferta il nostro pubblico ci ha dato una bella spinta con una presenza costante e un supporto in ogni palazzetto che ci inorgoglisce. Domani ovviamente faremo un po' di turnover visti gli impegni ravvicinati, ma ho una rosa ampia e di grande qualità che mi consente di alternare le protagoniste, quindi vogliamo iniziare bene la Champions League per cercare di andare il più avanti possibile, la strada sarà lunga e vogliamo partire con un buon risultato domani contro l'Asterix Beveren ».

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE- POOL D-

Martedì 7 novembre Ore 20.30- Palaverde Villorba-

Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano-Asterix Beveren Arbitri Ozbar (Tur) e Valentar (Ser)