Chieri deve arrendersi a Milano, stop dopo 4 vittorie

MONZA– Si ferma a quattro la striscia di vittorie della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. All’Opiquad Arena di Monza, nel recupero della quarta giornata le biancoblù cedono all’Allianz Vero Volley Milano che si impone 3-0 (25-19; 25-19; 25-16) . La squadra di Gaspari conferma tutta la forza vincendo in modo inequivocabile e meritatissimo. Il risultato, con parziali a 19, 19 e 16, matura in poco più di un’ora in una partita a senso unico. Le chieresi riescono a opporre resistenza soltanto per metà del primo set, poi Milano ha sempre saldamente in mano il gioco. La consapevolezza del valore delle avversarie attenua un po’ l’amarezza per la sconfitta così netta, ma le ragazze di Bregoli sanno anche bene che possono fare molto meglio di così. Fra le buone notizie di giornata il rientro in campo di capitan Grobelna a due settimane e mezzo dall’infortunio alla caviglia patito contro Pinerolo. Il premio di MVP va a Daalderop che sigla 11 punti. Top scorer Egonu che mette a terra 19 palloni. Fra le biancoblù la miglior realizzatrice è Anthouli con 15 punti. Qualche modifica per coach Gaspari nel sestetto iniziale, rispetto alla formazione utilizzata contro Pinerolo, con Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Daalderop, Rettke-Heyrman come centrali e Castillo libero. Chieri cambia la diagonale con l’ingresso di Morello e Grobelna: per il capitano è il rientro dopo dall’infortunio alla caviglia patito contro Pinerolo.

Sylla inaugura il match per l’Allianz Vero Volley Milano (1-1), con una diagonale di potenza. Chieri approfitta di qualche errore meneghino per mettere il naso avanti (1-3), ma il mani-out della stessa Sylla e l’errore di Anthouli riportano il match in parità. Daalderop sale in cattedra: muro prima e schiacciata di potenza poi per il 6-5; Egonu si fa trovare pronta con il lungolinea (7-5), ma le piemontesi non mollano e tornano sotto (8-7). Orro cerca Sylla che non sbaglia: ottima la connessione tra le due in una partita che si protrae punto a punto (12-10). Errore in alzata di Chieri, monster block di Rettke con Milano che si porta sul 14-10 e time-out per coach Bregoli. Errore di Sylla in battuta, ma Daalderop è scatenata e lascia invariato il vantaggio sul +4 (17-13). Bel primo tempo di Heyrman (18-14). Due punti di seguito di Chieri portano Gaspari a chiedere i 30 secondi di sospensione. Egonu vola in cielo e converte per due volte di fila le alzate di una Orro in forma smagliante: 20-16 e contro time-out Bregoli. Daalderop show dalla seconda linea e Sylla sopra il muro avversario consegnano il massimo vantaggio sul +7 (22-16). Un errore in battuta per parte (23-17), prima dell’ingresso di Cazaute e Candi nel finale del parziale. Moto d’orgoglio di Chieri (23-19), ma Candi stoppa sul nascere il tentativo di rimonta prima dell’errore in attacco piemontese che chiude il set sul 25-19.

Il secondo gioco si apre con il primo punto a Chieri, ma Egonu dà il là al primo break (4-2) che incanala il set sui giusti binari. L’opposto veneto si rende protagonista anche di un’ottima azione a muro per il +3 milanese (5-2) che porta Bregoli a fermare subito il gioco con un time-out. Sylla, però, non si fa condizionare e mette a terra il pallone del 6-2. Due ace di fila di Rettke e il primo tempo di Heyrman accendono ancora di più il set (10-3). Chieri accusa il colpo subendo un break pesante (11-3), rallentato solo parzialmente da qualche imprecisione delle padrone di casa (11-5). Esordio assoluto per il neo acquisto Pusic, subito prima dell’ottimo ace di Heyrman del +8 (14-6) che porta Bregoli a spendere anche il secondo time-out. Milano macina gioco (16-7): sublime diagonale strettissima di Egonu per la doppia cifra di vantaggio (17-7). Chieri tenta di fare la voce grossa con un filotto di cinque punti, intervallati dal primo tempo di Rettke per il 18-12. Daalderop stoppa il break, Egonu si fa vedere con una bella schiacciata (22-14). Milano però si scopre leggermente imprecisa, concedendo un secondo break di 4 punti alla squadra ospite (22-18), interrotto dalla solita Sylla. Videocheck per una palla dubbia – attacco di Anthouli -, che ribalta la decisione arbitrale (23-19), ininfluente ai fini del match visto il convincente attacco di Rettke prima, e la decisiva diagonale di Egonu del 25-19.

Daalderop impatta benissimo anche il terzo set con tre ottimi attacchi (4-2), prendendosi la scena con decisione. Milano è motivata a non lasciare nulla al caso, prendendosi di forza anche il +4 (6-2) grazie a Sylla: time-out Bregoli. Si rientra in gioco con l’ace di Daalderop e l’errore in attacco di Grobelna ( 8-2). Orro converte un tocco di seconda per il 9-2, prima che le ospiti stoppino i sette punti subiti in fila con un bel muro. Egonu si prende la scena, volando dove solo osano le aquile, con due punti consecutivi (12-4). Sylla e poi l’ace di Cazaute (15-5): è un… Vero spettacolo all’Opiquad Arena. Bella palla corta di Egonu, attacco di Daalderop e mani-out di Cazaute (19-10). Pusic sostituisce Daalderop, botta e risposta tra le due squadre (21-13), prima di uno scambio lunghissimo con salvataggi bellissimi da una parte e dall’altra, risolto a favore di Chieri (21-14). La partita si porta verso la fine, con l’inerzia totalmente dalla parte delle padrone di casa, che suggellano la vittoria grazie alla diagonale stretta di Egonu per il 25-16 finale.

MVP del match, per la prima volta in stagione, la schiacciatrice olandese Nika Daalderop, autrice di una partita solidissima in attacco, con 11 punti messi a referto. Top scorer dell’incontro Paola Egonu con 19 palloni messi a terra.

Laura Heyrman (Allianz Vero Volley Milano)- « Oggi è stata una vittoria di squadra, siamo entrate in partita con una concentrazione altissima che siamo riuscite a tenere per tutta la durata del match. Non è stata la loro miglior gara, ma siamo state brave a spingere dall’inizio alla fine. Dobbiamo sempre tenere questa continuità, visto il periodo che abbiamo davanti a noi, giocando sempre di squadra ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « E' stata una partita molto complicata e difficile per noi, perché Milano è una grandissima squadra costruita per vincere tutto, tra le migliori del campionato. Abbiamo provato a fare del nostro meglio per cercare di raccogliere punti, ma non siamo riusciti a fermare Egonu e le attaccanti di Milano. Sicuramente potevamo fare qualcosa di meglio e cercheremo la vittoria nella prossima partita ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-0 (25-19; 25-19; 25-16)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 3, Heyrman 6, Orro 2, Pusic, Rettke 6, Sylla 8, Egonu 19, Daalderop 11, Candi 2, Castillo (L). Non entrate: Malual, Folie (L), Prandi, Bajema. All. Gaspari.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Morello, Spirito (L), Skinner, Papa, Grobelna 1, Rishel Kingdon 6, Anthouli 15, Gray 3, Omoruyi 5, Zakchaiou 2, Weitzel 6, Malinov 1. Non entrate: Rolando (L), Kone All. Bregoli

ARBITRI: Caretti, Serafin

Durata set: 23′, 26′, 26′; Tot: 75’

MVP: Nika Daalderop (Allianz Vero Volley Milano)

Spettatori: 1940