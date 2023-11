Roslandy Acosta da Casalmaggiore a Trento

TRENTO - Il parco schiacciatrici dell’Itas Trentino si arricchisce di una nuova pedina. Nella giornata di oggi, infatti, il Club di via Trener ha definito l’ingaggio della laterale venezuelana Roslandy Acosta Alvarado , nella prima parte di stagione in forza alla Trasportipesanti Casalmaggiore, società con cui ha affrontato Trento il 22 ottobre scorso al PalaRadi di Cremona nel match vinto in tre set dalle lombarde. Attaccante di posto 4 dotata di un’ottima struttura fisica grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, nata nel 1992 a La Guaira, principale porto del paese sudamericano, Roslandy è un’atleta di grandissima esperienza internazionale, avendo militato nei campionati di Portorico, Finlandia, Svizzera, Germania, Venezuela, Brasile e Giappone, oltre a due esperienze in Italia, la più recente a Casalmaggiore e la prima a Bergamo tra il 2018 e il 2019. Nel suo palmares spiccano il titolo di migliore marcatrice e mvp della Bundesliga 2016/2017, il premio come “miglior muro” del South American Championship U20, oltre ad una Coppa di Finlandia e un Campionato Sudamericano per Club, vinto nel 2020 con il Minas. Nella prima parte dell’attuale campionato Acosta ha firmato 49 punti (un ace e cinque muri).

Roslandy Acosta, che già questo pomeriggio sarà a disposizione di coach Sinibaldi per il suo primo allenamento con le nuove compagne, vestirà la maglia numero 4.

Le parole di Roslandy Acosta-

«Sono molto felice ed emozionata per aver ricevuto l’opportunità di poter vestire la maglia di Trentino Volley ; farò del mio meglio per aiutare la squadra e lavorerò sodo durante la settimana per ottenere i migliori risultati. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova occasione professionale».

Le parole del Direttore Sportivo Duccio Ripasarti-

«Acosta è una giocatrice molto esperta che ha girato numerosi campionati e siamo convinti possa elevare il tasso tecnico della squadra . Arriva a Trento in un momento delicato per noi con ancora alcune ragazze in fase di recupero e siamo convinti possa dare una scossa e un contributo importante per migliorare la nostra posizione di classifica ».