Santo Stefano in campo per la 1a di ritorno

ROMA -Andata in archivio sabato, anti vigilia di Natale, con l'ultima giornata , il Girone di andata di Regular Season che ha laureato le otto formazioni qualificate per i Quarti di Finale di Coppa Italia, con Firenze che in volata a conquistato un posto fra le 'elette' vincendo a Cuneo, si torna in campo nel giorno di Santo Stefano per il 1° turno di ritorno.co appuntamento di Santo Stefano, con sette partite in onda tra le 17 e le 18 valide per la prima giornata di ritorno.

Il confronto più caldo sarà senza dubbio quello tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, antipasto della sfida dei Quarti di Coppa Italia Frecciarossa in onda su Sky Sport Arena alle 17. Altrettanto avvincente la stracittadina fiorentina tra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci, in programma dalle 18 su Rai Sport.

Quella tra la Volley Bergamo 1991 e la TrasportiPesanti Casalmaggiore sarà una sfida decisamente tesa sia per la vicinanza geografica che per quella in classifica: un punto separa le due formazioni, rispettivamente al penultimo e terzultimo posto. Gara molto sentita anche quella tra la UYBA Volley Busto Arsizio e l’Allianz Vero Volley Milano mentre il secondo derby piemontese di giornata metterà l’una contro l’altra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la Wash4Green Pinerolo.

Chiuderanno il programma la trasferta della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano sul campo del fanalino di coda Itas Trentino e il match tra la Roma Volley Club e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

TUTTE LE SFIDE-

ITAS TRENTINO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

L’Itas Trentino femminile festeggerà il Natale in palestra. Chiusa l’andata con la sconfitta al tie break rimediata venerdì sera con Pinerolo, le gialloblù torneranno ad allenarsi agli ordini di Sinibaldi già alla Vigilia di Natale in vista della sfida in programma il giorno di Santo Stefano contro le campionesse d’Italia di Conegliano. Martedì 26 dicembre alle ore 17 alla ilT quotidiano Arena, infatti, il girone di ritorno si aprirà con l’impegnativa sfida interna contro la principale candidata alla vittoria finale, una Prosecco Doc Imoco ancora imbattuta in campionato in attesa della sfida di questa sera contro Busto Arsizio che chiuderà il girone d’andata. Il fischio d’inizio del match, valido per la prima giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per martedì alle ore 17: diretta streaming su Volleyball World Tv. Dopo in cinque set giocati con Pinerolo, che hanno riservato a Trento il suo terzo punto stagionale in classifica, la formazione gialloblù ha beneficiato di un giorno di riposo e si ritroverà in palestra domenica 24 dicembre per una seduta mattutina al Sanbàpolis (una parte tecnica e una fase in sala pesi) per iniziare a preparare il match successivo. Nessuna novità dall’infermeria, con coach Sinibaldi che dovrà nuovamente rinunciare alle infortunate Zago, Gates e Stocco.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Gaia Moretto a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019



Marco Sininaldi (Allenatore Itas Trentino)- « Veniamo da una gara in cui la squadra ha dimostrato con orgoglio e con la giusta pazienza di sapere mettere in pratica ciò che fa in settimana durante gli allenamenti; non sapremo quale Conegliano andremo ad affrontare, perché le nostre avversarie giocheranno due partite molto ravvicinate e perché l’ampio organico di cui dispone l’Imoco permette di mutare costantemente l’assetto di partenza, mantenendo comunque un livello generale molto elevato. Contro squadre di questo calibro è fondamentale il servizio: dovremo essere coraggiosi e dovremo prenderci i giusti rischi per cercare di creare più difficoltà possibili alla linea di ricezione avversaria ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Andiamo a Trento sulla scia di una serie di risultati vincenti e vogliamo continuare anche in questo Santo Stefano un po' anomalo per noi che di solito giochiamo sempre in casa. Stavolta siamo fuori, ma saremo pronte a giocare questa ultima partita del 2023 nonostante l'atmosfera natalizia. La squadra è brava ad avere sempre motivazioni, io e lo staff cerchiamo di ruotare le giocatrici il più possibile per coinvolgere tutta la rosa e mantenere alto il ritmo, sarà così anche a Trento. Vogliamo far vedere ancora la nostra miglior pallavolo anche contro l'Itas e la squadra sono certo continuerà a spingere, sarà l'ultimo sforzo prima di sei giorni di riposo che a noi dopo un periodo così intenso sembrano un miraggio! E ...Buon Natale a tutti ».

IL BISONTE FIRENZE - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Un primo regalo di Natale Il Bisonte Firenze se lo è già fatto vincendo in rimonta a Cuneo e conquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Domani però c’è l’opportunità di farsene un altro, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione: alle 18, a Palazzo Wanny, c’è il tradizionale derby di Santo Stefano contro la Savino Del Bene Scandicci, valido per la prima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, con le bisontine che formalmente giocheranno in casa e che scenderanno in campo con il morale altissimo – e finalmente al completo dopo il rientro di Cesè - per provare a sfatare il tabù dei derby casalinghi in A1. Come sempre Il Bisonte dovrà fare i conti con una corazzata come la Savino Del Bene, terza in campionato, imbattuta in Champions e reduce da dodici vittorie consecutive, ma come si sa, i sogni a volte si avverano, soprattutto sotto Natale, e magari con l’aiuto di un Palazzo Wanny pieno e appassionato come non mai.

PRECEDENTI: 27 (7 successi Il Bisonte Firenze, 20 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Alessia Mazzaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019; Sara Alberti a Azzurra Volley Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Britt Herbots a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023; Beatrice Parrocchiale a Azzurra Volley Firenze nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Francesca Villani a Azzurra Volley Firenze nel 2013/2014 - Allenatori: Carlo Parisi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Questo derby arriva in un buon momento per entrambe le squadre, anche se ovviamente con obiettivi e ambizioni diverse. Per noi quella di Cuneo è stata una vittoria salutare sotto tutti i punti di vista, sia per i punti in classifica che per aver centrato l’ottavo posto e la qualificazione alla Coppa Italia, ma mi auguro soprattutto che un successo arrivato in questo modo possa dare alla squadra la giusta indicazione di come bisogna stare in campo e affrontare le partite. Spero che le ragazze abbiano finalmente acquisito la fiducia nelle proprie possibilità, di cui spesso parliamo. Certo, la difficoltà della partita con Scandicci è evidente e chiara a tutti, ma noi vorremmo giocarcela a viso aperto, sulla scia di quanto fatto a Cuneo: mi auguro che sarà una partita combattuta e che noi riusciamo a esprimere quello che è il nostro massimo potenziale in questo momento ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Partita difficile, loro hanno trovato un equilibrio che non avevano sicuramente alla prima gara del girone d'andata, dato che come noi avevano avuto poco tempo per allenarsi. Sono un organico di grande valore, per cui dobbiamo porre attenzione a questa partita. Dopo questa sfida ci sarà una bella sosta nella quale riposare, ma dobbiamo arrivarci con una buona situazione di classifica ».

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Boxing day speciale per la UYBA Volley Busto Arsizio che ospiterà tra le mura amiche della e-work arena l'Allianz Vero Volley Milano martedì 26 dicembre alle ore 17. E' la partita più attesa dell'anno? Probabilmente sì, anche per l'innegabile richiamo generato dalle tantissime stelle della formazione ospite: Egonu, Sylla, il libero Castillo sono solo tre delle perle a disposizione di coach Gaspari che fanno però subito intendere la qualità del roster meneghino. L'Allianz, vittoriosa sabato su Vallefoglia, è secondo in classifica a quota 34 punti, a 4 lunghezze da Conegliano e non vuole perdere ulteriore terreno dalla capolista, la UYBA è a quota 14 ed attende gare più alla sua portata: non per questo la squadra biancorossa scenderà in campo battuta in partenza, anzi. Con l'aiuto del suo pubblico che si preannuncia numeroso come mai in stagione (già esauriti i settori numerati, ultimi posti in vendita alle casse dell'arena dalle 15.30), proverà a rosicchiare qualcosa da questo match sulla carta impossibile, sicuramente a imporre maggiore resistenza rispetto alla gara di andata, dominata da Orro e compagne e chiusa con un rapido 3-0. Le farfalle, rientrate sabato notte da Conegliano, riposano oggi e si allenano domani (Natale) nel tardo pomeriggio, prima della rifinitura di martedì mattina. Da valutare le condizioni di Martina Bracchi, out al Pala Verde.

PRECEDENTI: 26 (14 successi Uyba Volley Busto Arsizio, 12 successi Allianz Vero Volley Milano)



EX: Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022; Alessia Orro a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Vittoria Prandi a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013



Giorgia Zannoni (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Come contro Conegliano sappiamo che dovremo scendere in campo libere da pensieri e pensare solo ad esprimere il nostro miglior gioco. E' chiaro che sarà una gara molto difficile per noi, ma proveremo a contrastare Milano con l'aiuto del nostro pubblico che sarà numerosissimo ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Busto è una squadra che, dopo aver vissuto un momento complicato a metà del girone d'andata, è riuscita a vincere gli scontri diretti occupando ora una posizione più tranquilla in classifica rispetto a un mese fa. Un avversario che cercherà di metterci in difficoltà, consci del valore della nostra squadra. Mi aspetto un palazzetto caldo, che spingerà la squadra di casa. Dobbiamo tenere molto in considerazione le nostre avversarie, perché essendo una squadra giovane possono sempre riservare delle sorprese. Dovremo scendere in campo in maniera aggressiva come con Vallefoglia, spingendo forte in battuta in modo da avere molta aggressività anche nella fase muro-difesa ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

Derby numero due stagionale tra Igor Volley e Chieri, con le azzurre di Bernardi che per l'occasione dovrebbero recuperare capitan Chirichella e presentarsi così al completo per la seconda volta da inizio anno. Il match delle 17 sarà in diretta SKY e riveste grande importanza soprattutto per la corsa per il quarto-quinto posto, con le formazioni distanziate di 5 lunghezze (favorevoli a Novara) al termine del girone d'andata. Formazioni che si ritroveranno, sempre al Pala Igor, anche il 24 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia: in palio un posto alla Final Four.

PRECEDENTI: 14 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 10 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Rachele Morello a Igor Novara nel 2019/2020



Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « Mi aspetto una partita bella e combattuta, certamente molto sentita anche a livello di tifoserie. Credo che da parte nostra sarà fondamentale concentrarci sull'approccio e poi sul nostro gioco, cercando di avere continuità nel corso del match. Possiamo contare sul fattore campo e sicuramente è importante ma al tempo stesso dovremo metterci tanto di nostro perché Chieri, come noi, è una formazione forte e in fiducia ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)-« E' una bella occasione per riscattare lo 0-3 dell'andata. Siamo cambiate tanto da allora e vorremo dimostrarlo. Il derby arriva in un momento ravvicinato a un'altra partita, una trasferta dove abbiamo fatto quattro set, il tempo per recuperare ovviamente è poco ma sono sicura che scenderemo in campo con la voglia di far vedere che possiamo giocarcela davvero con tutti. Rispetto all'andata Novara ha recuperato i suoi giocatori, soprattutto Akimova che è il loro punto di riferimento. Noi dovremo essere brave a scendere in campo fin da subito con la grinta giusta, come abbiamo fatto anche con Casalmaggiore, e provare a portare a casa punti da un campo sicuramente difficile ».

VOLLEY BERGAMO 1991 - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

Neanche il tempo di digerire il panettone che è già ora di tornare sul Taraflex Volley Bergamo 1991 e Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Il girone di ritorno della Regular Season parte al PalaFacchetti di Treviglio fra due formazioni, terz’ultima e penultima rispettivamente con 8 e 9 punti alla ricerca di punti per allontanarsi la zona retrocessione. Le orobiche vengono dalla pesante sconfitta nell’anti-vigilia di Natale sul campo di Scandicci mentre le rosa si sono arrese in casa al cospetto di Chieri. Per entrambe il Boxing Day può essere l’occasione per il riscatto.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 3 successi Volley Bergamo 1991)

EX: Giada Cecchetto a Casalmaggiore nel 2015/2016; Laura Melandri a Casalmaggiore nel 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024; Emma Cagnin a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Giorgia Faraone a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022

Alessandro Bianciardi (Scoutman Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Sono convinto che l'unico modo per uscire da questo momento di difficoltà sia giocare insieme, essere compatte e lavorare di squadra. Ci saranno sicuramente dei momenti durante la gara in cui andrà meglio e andrà peggio ma l'obiettivo è rimanere unite e compensare ognuna le mancanze dell'altra lavorando compatte e giocare con molta serenità. Se guardiamo indietro alle partite precedenti, anche quella con Chieri, tutto ci dimostra che dobbiamo restare serene, che è l'unico modo per far uscire tutto quello che di buono facciamo in palestra. Se rimaniamo serene i risultati arriveranno».

ROMA VOLLEY CLUB - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Nemmeno il tempo di rientrare dalla lunga trasferta a Novara e di scartare i regali sotto l’albero, che le capitoline si preparano ad affrontare la seconda fase di regular season. Si inizia con Vallefoglia: l’appuntamento è fissato per martedì 26 dicembre alle ore 17 presso il Palazzetto dello Sport di Roma. Per l’occasione la società ha predisposto una promo natalizia 2×1 per i tifosi di Roma e dintorni desiderosi di vivere dal vivo la pallavolo di serie A1. L’avversaria è Megabox Ond. Savio Vallefoglia, attualmente nona forza del girone a pari punti con Firenze (16), ottava. Il turno di andata ha visto le due squadre battersi fino al tie-break, quando una Roma più concreta è riuscita a imporsi nel rush finale. La squadra di coach Pistola ha terminato la prima parte del campionato in crescendo e arriverà nella Capitale con l’obiettivo di ben figurare e provare a racimolare punti per smuovere la classifica. Dal canto suo, Roma sa di dover mantenere il ritmo e i livelli espressi nel girone di andata per continuare il trend di crescita. Di ritorno dalla lunga trasferta a Novara e fresche della qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia di A1, la prima nella storia del club capitolino, le Wolves sono già al lavoro per provare a sorprendere ancora. A dar ulteriore energia all’appuntamento casalingo ci saranno i tifosi del Branco e il pubblico di Roma, che ancora una volta faranno sentire alle Wolves tutto il loro sostegno.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Roma Volley Club)

EX: Nessuno

Giuseppe Cuccarini (Allenatore Roma Volley Club)- « Sono partite particolari queste, ripeto sia per la brevità della distanza fra le due partite, fra quella del 23 e quella del 26, ma anche proprio per le condizioni che ci sono. Io sono sicuro che le nostre giocatrici affronteranno questa partita come hanno sempre fatto, ovvero nel migliore dei modi, dando tutte se stesse. Al tempo stesso sono sicuro che anche Vallefoglia farà lo stesso. È una società che ormai si va sempre più strutturando nel tempo sempre con obiettivi molto ambiziosi. Quest'anno hanno dichiarato i l’obiettivo playoff con un roster all’altezza. In avvio, hanno avuto una partenza un po’ altalenante, però nel nell'ultimo periodo stanno giocando molto meglio e stanno avendo risultati anche molto positivi per cui mi aspetto una grande battaglia”. “Volendo fare un bilancio del girone di andata, posso dire sia stato strepitoso. Siamo partiti con degli obiettivi chiari in testa, ma in un mondo che come squadra conoscevamo poco direi che le ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro. Prima di tutto sul piano della prestazione, la maggior parte delle partite è stata giocata su livelli molto alti, in più anche sul piano di risultati perché riuscire a entrare tra le prime otto, quindi finire il girone di andata al settimo posto con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, io credo che siano risultati veramente di grande valore. Siamo molto felici di questo, ma al tempo stesso siamo consapevoli che siamo soltanto a metà dell'opera e probabilmente la seconda metà della stagione sarà ancora più complicata ».

Andrea Pistola (Allenatore (Megabox Vallefoglia)- « Sarà un incontro complicato, loro in casa sono molto pericolose, hanno fatto un bel campionato e sono in crescita. Per noi si tratta di un banco di prova difficile. Intanto, ci dispiace che ci sia sfuggita di un soffio la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ma del resto non è che potessimo contare solo sulle disgrazie degli altri ».

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - WASH4GREEN PINEROLO-

Nel giorno di Santo Stefano, al Palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta alle ore 17,00 è in programma, per la prima giornata del girone di ritorno della serie A1 Tigotà, il derby tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la Wash4green Pinerolo. L'obiettivo di Cuneo sarà quello di proseguire con la tradizione di vittorie, le gatte hanno infatti avuto la meglio negli ultimi tre incontri disputati, compresa la gara di andata, conclusasi con una vittoria delle ragazze di coach Bellano per 3-2 al Pala Bus Company. La formazione di Coach Marchiaro, d’altro canto, nel girone d'andata ha conquistato ben 20 punti, che le hanno garantito la qualificazione alla Coppa Italia, ed occupa attualmente la 6° posizione in classifica. Il Palazzetto di Cuneo si preannuncia infuocato, in un derby storico che promette di infiammare gli animi di tutti gli spettatori presenti.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Carlotta Cambi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020; Adelina Ungureanu a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

Massimo Bellano (Allenatore Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Si tratterà di una gara molto impegnativa perchè Pinerolo è una squadra costruita per un campionato di medio/alta classifica. Loro possono vantare tante giocatrici esperte che disputano questo campionato da tanti anni, per cui, al di là di come è andata la partita di andata sarà un impegno molto probante. Essendo l'ultima partita casalinga della stagione e visto che quest'anno in casa non siamo ancora riusciti a regalarci tante soddisfazioni, sicuramente, sotto questo profilo, per noi rappresenterà una opportunità per farci vedere nella nostra versione migliore ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Nonostante l'enorme dispendio di energie di questo periodo e le emergenze siamo stati bravi a non snaturarci e mantenere l'identità del nostro progetto. Così dovremo fare a Cuneo. Poi arriverà il momento della riprogrammazione e del recupero ma prima metteremo tutto quello che abbiamo per fare un regalo a noi stessi e ai nostri tifosi. Cuneo ha gioco, idee e organizzazione e noi dovremo affilare le stesse armi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO-



Martedì: 26 dicembre 2023, ore 17.00



Roma Volley Club - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Cerra, Cavalieri

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Wash4green Pinerolo Arbitri: Lot ,Curto

Volley Bergamo 1991 - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Florian, Brunelli

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Cappello, Armandola

Itas Trentino - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Marconi, Nava



Uyba Volley Busto Arsizio - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Rossi, Gaetano



Martedì: 26 dicembre 2023, ore 18.00



Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Piana, Saltalippi



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38, Allianz Vero Volley Milano 34, Savino Del Bene Scandicci 32, Igor Gorgonzola Novara 30, Reale Mutua Fenera Chieri '76 25, Wash4green Pinerolo 20, Roma Volley Club 17, Il Bisonte Firenze 16, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 11, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 3.