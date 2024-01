Trento-Casalmaggiore e Scandicci-Milano aprono la 3a di ritorno

ROMA- In A1 Femminile va in scena la 3a di ritorno che prenderà il via, sabato13 gennaio con due partite dal discreto peso specifico.

La nuova Itas Trentino di coach Davide Mazzanti ospita alle ore 17 per la prima casalinga del nuovo allenatore la TrasportiPesanti Casalmaggiore, penultima a +6, in uno scontro diretto che potrebbe dare ad entrambe il giusto slancio in ottica salvezza. Alle 21, in diretta Rai Sport, scenderanno in campo a Palazzo Wanny la Savino Del Bene Scandicci e l’Allianz Vero Volley Milano per il big match di giornata. Terza contro seconda, separate da due punti, Antropova contro Egonu, Zhu contro Sylla, Carol contro la rientrante Folie e tante altre stelle mondiali pronte a darsi battagli dopo l’avvincente 3-2 in favore delle milanesi dell’andata.

La giornata di domenica 14 gennaio non sarà da meno. L’Igor Gorgonzola Novara tornerà in campo dopo la pausa natalizia allungata dal rinvio della sfida contro Casalmaggiore nel derby contro la Wash4Green Pinerolo, provando ad approfittare dello scontro diretto delle squadre davanti. Rimanendo nelle zone alte della classifica, la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano accoglierà invece la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 puntando ad allungare su almeno un’inseguitrice.

Sempre alle 17, due scontri che coinvolgeranno le formazioni che gravitano tra la qualificazione ai Playoff e il dodicesimo posto: a Pesaro, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia ospita l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, a Treviglio la Volley Bergamo 1991 cercherà punti preziosi contro Il Bisonte Firenze. Chiuderà la giornata la sfida in diretta su Sky Sport Arena dalle 19.30 tra la UYBA Volley Busto Arsizio e l’Aeroitalia Smi Roma, divise da quattro punti.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO.

Uno degli snodi importanti, se non decisivi, della stagione è di fronte alla Savino Del Bene Volley. La squadra di coach Barbolini, reduce dal successo 3-0 ottenuto nella sfida di Champions giocata mercoledì in casa del Maritza Plovdiv, ospiterà questo sabato la partita contro l'Allianz Vero Volley Milano. Incontro cruciale in ottica di classifica, visto che la sfida di Palazzo Wanny mette in palio punti importanti per il secondo posto in classifica. Milano al momento occupa la seconda piazza, ma ha solamente due punti di vantaggio sulla Savino Del Bene Volley attualmente terza. Quello che sarà il big match della 16esima giornata di campionato, sarà dunque una gara importante per entrambe le formazioni, uno spettacolo pallavolistico che ha già registrato il tutto esaurito. Sabato 13 gennaio, ore 21.00, Firenze si prepara ad accogliere alcune delle atlete più forti al mondo!

PRECEDENTI: 24 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 12 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019



Isabella Di Iulio (Savino Del Bene Scandicci)-« È una partita attesa da tutti: dagli spettatori, ma in primis da noi giocatrici e in generale dalle due squadre. In palio ci sono punti importanti e si tratta di una gara che ci farà capire a che punto siamo. Scontri diretti come questi si ha sempre la voglia di giocarli. Sicuramente c'è stato poco tempo per riposare dopo l'ultima sfida di Champions League, ma questo vale anche per Milano. Dobbiamo sfruttare al meglio le ore che abbiamo a disposizione, per preparare la sfida al meglio e per recuperare le energie ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « La nostra testa è tutta alla partita di domani contro Scandicci. Una squadra con una continuità di risultati pazzesca, sia in campionato che in Champions. Hanno, come noi, un roster costruito per vincere con obiettivi e ambizioni altissime. Sarà un match tutto da giocare con interpreti di assoluto livello. Andiamo a Firenze con l'idea di provare a consolidare la seconda posizione e al tempo stesso di cercare di allungare su di una nostra diretta concorrente. Un risultato positivo ci permetterebbe di acquisire maggior consapevolezza, per affrontare il periodo clou con strumenti migliori ed essere ancora più competitivi ».

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

Domenica la Prosecco DOC Imoco Conegliano tornerà al Palaverde dopo la proficua trasferta in Belgio per affrontare alle ore 17.00 nella 16° giornata, della Serie A1 una delle principali outsider nel panorama nazionale, la Reale Mutua Fenera Chieri. Le Pantere dopo il successo di domenica scorsa sempre in casa con Cuneo viaggiano imbattute al primo posto in classifica con 15 vittorie su 15 incontri giocati, mentre Chieri che nell’ultimo turno ha battuto 3-0 Roma, è al 5° posto con 9 vittorie e 6 sconfitte. Nel club piemontese che non ha mai vinto contro Conegliano negli 11 precedenti storici (vittoria 3-1 per la Prosecco DOC Imoco nella gara di andata) militano le ex gialloblù Loveth Omoruyi e Lia Malinov. Squadra al completo per coach Santarelli.

PRECEDENTI: 11 (11 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Ofelia Malinov a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017; Loveth Oghosasere Omoruyi a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Veniamo da una settimana tosta, oggi rientriamo dalla trasferta di Beveren e quindi ci resta un solo allenamento domani, sabato, per preparare un match delicato contro Chieri che è un’ottima squadra che nelle ultime stagioni ha fatto vedere tutto il suo valore entrando nel lotto delle migliori del campionato italiano. Considerando anche che già martedì ci aspetta, fortunatamente ancora in casa nostra, un’altra sfida con un’avversaria tosta come il Resovia, dovremo essere bravi a gestire le energie e in questo mi aiuta tanto avere la rosa al completo e quindi ampia possibilità di scelta all’interno del un roster. Dovremo essere lucidi nelle scelte e riuscire a gestire questi impegni ravvicinati, ma con la qualità delle giocatrici che io e il mio staff abbiamo a disposizione non sarà un grosso problema. L’avversaria di domenica è una squadra molto interessante che sta facendo anche quest’anno un campionato nelle prime posizioni e certamente come successo anche all’andata cercheranno di metterci in difficoltà, noi contiamo sull’aiuto del nostro pubblico per fare un’altra bella prestazione al Palaverde e continuare il nostro cammino verso il prossimo obiettivo che è la Coppa Italia ».

Loveth Omoruyi (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « In gennaio avremo tante partite a scontro diretto e tante trasferte. Penso che abbiamo portato a casa due vittorie importanti iniziando molto bene questo 2024. A Conegliano conosco tantissime giocatrici, contro di loro sappiamo che non è mai facile, ma secondo me la chiave per giocare contro squadre così sarà la pazienza. Per me il PalaVerde sarà sempre casa perché ho passato gli anni migliori fino ad adesso: non vedo l’ora di tornarci anche se da avversaria, so che sarà una bella battaglia ».



ITAS TRENTINO - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

Un anticipo in cui i punti in palio varranno moltissimo. Dopo le sconfitte con Conegliano e Milano, l’Itas Trentino sarà protagonista sabato di una sfida salvezza delicatissima, ospitando alle 17 alla ilT quotidiano Arena la Trasportipesanti Casalmaggiore, penultima forza del girone con sei punti in più rispetto al fanalino di coda gialloblù, obbligato a far risultato per cercare di accorciare sul terz’ultimo posto che vale la salvezza. Sarà la gara dell’esordio casalingo sulla panchina del Club di via Trener Davide Mazzanti, ma sarà anche la sfida delle numerosissime ex, tutte in campo con la maglia di Trento. L’unico precedente in gare ufficiali tra le due società si riferisce alla sfida d’andata dell’attuale campionato di Serie A1: al PalaRadi di Cremona la Vbc si è imposta in tre set con parziali di 25-22, 25-22, 25-13: nella metà campo gialloblù la top scorer è risultata Shcherban con 10 punti. Sono numerose le ex della sfida, tutte in campo con la maglia dell’Itas: Shcherban, Olivotto, Zago e Acosta hanno infatti vestito in passato la maglia della Vbc, mentre Angelina e Michieletto hanno fatto parte della formazione lombarda di Sand Volley 4×4. L’ultimo ex è il tecnico Davide Mazzanti, che nella stagione 2014/2015 ha conquistato lo Scudetto sulla panchina di Casalmaggiore.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasportipesanti Casalmaggiore)

EX: Roslandy Acosta Alvarado a Casalmaggiore nel 2023/2024; Giulia Angelina a Casalmaggiore nel 2022/2023; Francesca Michieletto a Casalmaggiore nel 2022/2023; Rossella Olivotto a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016; Yana Shcherban a Casalmaggiore nel 2021/2022; Valentina Zago a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2022/2023 - Allenatori: Davide Mazzanti a Casalmaggiore nel 2014/2015



Alessandra Mistretta (Itas Trentino)- « Sappiamo che quella con Casalmaggiore è una sfida quasi da dentro o fuori, senza dubbio importantissima ai fini della classifica. In palestra in queste settimane c'è un mood positivo, c'è tanta voglia di riscatto e di far bene, ci teniamo molto a rialzarci e giocarci le nostre chance salvezza. Mazzanti, con il suo carisma e la sua credibilità, ci ha trasmesso fiducia e positività, la delusione per i risultati negativi c'è ma in questo momento dobbiamo solamente guardare avanti e pensare a far bene ad una gara per volta ».



Giorgia Faraone (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « L'allenamento congiunto con Brescia è stata l'occasione per rimetterci in pista in vista del Campionato data la sosta per il rinvio e ci serviva ritrovare l'amalgama di squadra. La squadra si è espressa bene, si è vista la voglia di spingere anche se era un'amichevole e poteva essere presa sottogamba, abbiamo spinto sin da subito sia in battuta sia in attacco tenendo bene in rice. Sono anche molto contenta perchè sono tornata in campo dopo l'infortunio...un'amichevole assolutamente produttiva per quanto ci e mi riguarda. Sabato arriva Trento, è un po' la nostra finale di Champions...siamo tutte proiettate a sabato per cercare di fare il massimo possibile e lottare sino alla fine per iniziare a smuovere la classifica e finire più in altro possibile ».

VOLLEY BERGAMO 1991 - IL BISONTE FIRENZE-

Sedicesima di Campionato, terza del Girone di Ritorno: la Regular Season torna protagonista al PalaFacchetti di Treviglio. E sarà Il Bisonte Firenze l’avversario contro il quale il Volley Bergamo 1991 aprirà le porte al 2024 casalingo. Nella gara del Girone di Andata, le Toscane non concessero punti, grazie ai colpi di Ishikawa e Graziani. E si presenteranno a Treviglio con un nuovo innesto: l’opposto americano Kendall Kip. L’appuntamento di domenica 14 gennaio alle 17 sarà una sfida a cui le rossoblù dovranno rispondere con coraggio e determinazione. E per la quale il pubblico del PalaFacchetti sarà l’arma in più, in grado di trascinare con il suo entusiasmo. Sarà anche l’occasione per il debutto sulla panchina del Volley Bergamo 1991 di Maria Ilaria Donadi, il vice allenatore che affiancherà Alberto Bigarelli: trevigiana, classe 1996, arriva dalla serie A2 maschile, dove ricopriva il ruolo di assistente e scoutman per la Pallavolo Motta. Da una settimana è entrata a far parte dello Staff Tecnico seguendo il lavoro in palestra, l’analisi delle statistiche e lo studio dei video tecnici.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Il Bisonte Firenze, 2 successi Volley Bergamo 1991)

EX: Laura Melandri a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017 - Allenatori: Maurizio Negro a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022



Anna Davyskiba (Volley Bergamo 1991)- « Sarà sicuramente una gara difficile, impegnativa, contro una squadra ben organizzata che sta raccogliendo buoni risultati: Firenze è andata a vincere a Pinerolo una settimana fa, su un campo dove è complicato strappare punti. Ma noi siamo consapevoli che d’ora in avanti ci aspettano solo partite importanti per il nostro percorso. Sono sicura che, se continuiamo a lavorare e a prepararci come abbiamo fatto nelle ultime settimane, anche per noi arriveranno buoni risultati e anche noi potremo stupire ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « La partita di Bergamo per noi è una prova del nove, e riveste una difficoltà particolare per diversi motivi. Il primo è che loro hanno bisogno di punti, e immagino che la partita contro di noi sia un’opportunità di farli, quindi incontreremo una squadra tutt’altro che rassegnata e che al contrario deve provare a sfruttare l’occasione: Bergamo ha un ottimo potenziale, finora ha trovato delle difficoltà a esprimerlo ma quando ci riuscirà diventerà una squadra molto impegnativa da affrontare. Il secondo motivo è che noi dopo l’ottima partita con Pinerolo dobbiamo confermare che abbiamo intrapreso la strada giusta: per questo dico che è una prova del nove, e ci siamo preparati per arrivarci nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili. Da qualche giorno poi abbiamo iniziato a lavorare con Kendal Kipp, che ci ha fatto una buona impressione sia dal punto di vista dell’approccio che del modo di stare in palestra, che è quello che piace a noi allenatori: stiamo cercando di inserirla più velocemente possibile nei meccanismi della squadra, se ci sarà bisogno la utilizzeremo già a Bergamo ».



MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

Dopo il bel successo e il bagno di folla nel week-end dell'Epifania, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo domenica 14 gennaio alle 17 nuovamente al PalaMegabox con la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo nell’incontro valido per la terza giornata di ritorno del campionato femminile di serie A1. Nell'ultimo turno la Megabox ha battuto in quattro set il Volley Bergamo 1991 ed ha agganciato al sesto posto la Wash4Green Pinerolo a 21 punti. Quanto a Cuneo, domenica è stata superata in tre set nella trasferta proibitiva sul campo della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ed è undicesima a 13 punti, 4 in più della penultima, la Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Il programma della giornata vede le avversarie dirette delle tigri nella corsa verso i play-off tutte in trasferta: Pinerolo a Novara, Firenze (ottava a due lunghezze) a Bergamo e Roma (nona a -3) a Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 2 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Agnese Cecconello a S.Bernardo Cuneo nel 2022/2023; Alice Degradi a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022; Gaia Giovannini a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022; Giulia Mancini a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019; Francesca Scola a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Andrea Pistola a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Laura Dijkema (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Siamo in un buon momento, abbiamo conquistato due vittorie importanti in questo girone di ritorno e questo ci ha dato molta fiducia in noi stesse. Contro Cuneo sarà un’altra partita molto importante per noi, nella gara di andata abbiamo vinto ma è stato un incontro molto difficile, e mi aspetto una cosa simile anche domenica. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico, perché noi dobbiamo continuare a spingere ».

Federica Ferrario (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Veniamo da una prestazione soddisfacente contro Conegliano, nonostante sia finita 3-0 è stata una gara combattuta in ogni set. Chiaramente ci sono state delle situazioni che avremmo dovuto gestire meglio, speriamo di riuscire a farlo contro Vallefoglia, il nostro morale è alto. Sicuramente giocare trasferte come questa non sarà un compito facile, ma all'andata, secondo me, non meritavamo di non raccogliere punti e cercheremo di far tesoro degli errori fatti in quella partita per riscattarci in questa gara ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - WASH4GREEN PINEROLO-

Sorriso a metà per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi in vista del derby con Pinerolo: le azzurre recupereranno infatti capitan Chirichella, ripresasi dall'infortunio agli addominali, ma dovranno fare a meno certamente di Anne Buijs. La schiacciatrice olandese si è infortunata alla caviglia nel corso del match di Challenge Cup con il Voluntari e le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione da parte dello staff medico azzurro: se è certo il suo forfait con Pinerolo, infatti, rimangono da definire i tempi di recupero per il rientro in campo. Tre le ex dell'incontro, tutte da parte Pinerolo: si tratta di Carlotta Cambi (scudettata alla Igor nel 2017 e poi nuovamente in azzurro nella seconda metà della scorsa stagione), di Letizia Camera (che a Novara ha vinto due Coppe Italia, una Supercoppa e una Champions League tra 2017 e 2019) e di Sofia D'Odorico, attualmente ferma per infortunio (a Novara nel 2016-2017 e nel 2021-2022). Si tratta del quarto incrocio tra le due formazioni in serie A1.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Carlotta Cambi a Igor Novara nel 2016/2017, 2022/2023; Letizia Camera a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Sofia D'Odorico a Igor Novara nel 2016/2017, 2021/2022



Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « Pinerolo ha disputato un ottimo girone d'andata, ora ha avuto due risultati leggermente al di sotto delle attese ma questo renderà a maggior ragione complicata la sfida di domenica, perché loro cercheranno sicuramente riscatto. Mi auguro che la partita di coppa non porti strascichi e che si possa assistere come all'andata a una bella sfida combattuta, ovviamente con l'obiettivo di ripetere il risultato ottenuto allora ».



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Ci aspetta una partita insidiosa sotto vari punti di vista. Il nostro obiettivo è riappropriarci del nostro ritmo e offrire una prestazione totale ».



UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - AEROITALIA SMI ROMA-

La UYBA Volley Busto Arsizio chiama a raccolta tutti i suoi tifosi per l'inizio della fase conclusiva della stagione e in particolare per il primo dei match importanti per la salvezza: domenica alle 19.30 arriva alla e-work arena l'Aeroitalia Roma Volley, avversario più morbido rispetto a quelli affrontati nelle ultime tre giornate (Conegliano, Milano e Scandicci), ma sicuramente da prendere con le pinze. All'andata vinsero per 3-2 le capitoline, ma da quel momento tanta acqua è passata sotto i ponti e le giallorosse, nonostante la perdita di Celeste Plak, hanno dimostrato di essere squadra che ben può figurare nel massimo campionato. Attualmente il team allenato da Barbolini è al nono posto in graduatoria con 18 punti, 4 in più delle farfalle, e nell'ultimo turno ha perso per 3-0 a Chieri. La UYBA arriva all'appuntamento dopo tre sconfitte in fila, ma con la consapevolezza di aver giocato una buona pallavolo contro le prime tre della classe:, buon viatico per questa importante partita con Roma. Qualche apprensione in casa biancorossa per Rebecca Piva e Martina Bracchi, non al meglio.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Aeroitalia Smi Roma)

EX: Erblira Bici a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020



Martina Bracchi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Nelle ultime tre partite abbiamo dimostrato di poterci confrontare anche con le più grandi, almeno a tratti. Roma è una squadra più alla nostra portata, ma ci ricordiamo la gara dell’andata: non sarà semplice, ma proveremo a conquistare i punti che ci servono ».



Martina Ferrara (Aeroitalia Smi Roma)- « Non è stato semplice giocare contro una squadra solida come Chieri. Abbiamo comunque archiviato la sfida, cercando di prendere più spunti possibili per i futuri incontri. A partire dalla sfida con Busto che sarà sicuramente avvincente e combattuta, dal momento che siamo due squadre entrambe alla ricerca di lunghezze con cui risalire la classifica. Affrontiamo un gruppo giovane che ha tanta voglia di riscattarsi. Noi abbiamo altrettanta voglia di continuare a crescere ed esprimere il nostro gioco. Sarà importante mettercela tutta per raggiungere il risultato, anche nell’ottica di continuare il trend positivo del girone di andata, e farlo con squadre del nostro calibro contro cui possiamo batterci ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 13 gennaio 2024, ore 17.00



Itas Trentino - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Caretti, Verrascina

Sabato 13 gennaio 2024, ore 21.00



Savino Del Bene Scandicci - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Zanussi, Brancati



Domenica 14 gennaio 2024, ore 17.00



Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Pinerolo Arbitri: Saltalippi, Zavater

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Carcione, Papadopol

Volley Bergamo 1991 - Il Bisonte Firenze Arbitri: Simbari, Cavalieri



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Puecher, Salvati



Domenica 14 gennaio 2024, ore 19.30



Uyba Volley Busto Arsizio - Aeroitalia Smi Roma Arbitri: Canessa, Boris



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 44, Allianz Vero Volley Milano 40, Savino Del Bene Scandicci 38, Igor Gorgonzola Novara 33, Reale Mutua Fenera Chieri '76 28, Wash4green Pinerolo 21, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 21, Il Bisonte Firenze 19, Aeroitalia Smi Roma 18, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Volley Bergamo 1991 11, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Itas Trentino 3