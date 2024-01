Milano sbanca Palazzo Wanny, Scandicci ko

FIRENZE – L’Allianz Vero Volley Milano vince e convince nel big match della terza giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà con la Savino Del Bene Scandicci . La squadra di coach Marco Gaspari si è imposta con un netto 0-3 (20-25; 21-25; 15-25) a Firenze, frutto di una partita in cui le meneghine hanno controllato il gioco sin dalla prima frazione, imponendosi con autorità grazie all’ottima correlazione muro-difesa e a una grande solidità di squadra. Per la Vero Volley si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva in campionato, la quattordicesima stagionale, che permette alla formazione lombarda di consolidare il secondo posto alle spalle di Conegliano, a un solo punto di distanza (44 a 43) dalla capolista, in attesa del suo match domenicale.

E’ il muro di Sylla ad inaugurare il match per l’Allianz Vero Volley Milano (0-1). Fase di studio iniziale tra le due formazioni, con Milano a trovare il primo mini-break grazie all’ace di Rettke (2-4). Scandicci ricuce lo svantaggio, ma sono Daalderop ed Heyrman a mettere a terra i punti di un nuovo +2 (5-7). Le meneghine macinano gioco e sfruttano al meglio le imprecisioni in attacco delle padrone di casa, portandosi sull’8-11. Scandicci è brava a impattare il set, ma la parallela di Egonu e il muro di Rettke riportano la squadra ospite nuovamente a due lunghezze di distacco (11-13). Secondo ace del parziale per Milano, questa volta a firma di Egonu (14-16): time-out Scandicci. Milano cerca di prendere il largo grazie a due ottimi attacchi di Egonu e alla fast di Rettke, che portano le ragazze di Gaspari sul +4 (17-21). Sale in cattedra Sylla con una splendida diagonale e l’ace in battuta per il 18-23. La Vero Volley si aggiudica così il set per 20-25, con l’ultimo punto messo a segno da Heyrman.

Serie di botta e risposta ad inizio secondo set, con la Savino Del Bene che riesce a costruire il suo primo mini vantaggio sul 6-4. Milano non si lascia scoraggiare e riannoda il filo della partita, grazie alla diagonale di Egonu (8-8). Le padrone di casa spingono in battuta e in attacco, portandosi sul +2 e costringendo Milano, nonostante la grande precisione in attacco di Daalderop e Sylla, ad inseguire sul 13-11. L’Allianz Vero Volley Milano, però, è bravissima a non scomporsi e grazie alla coralità del gioco di squadra ritrova il pareggio (14-14). Scandicci rimette il naso avanti dopo il time-out chiamato da Barbolini (18-16). Diagonale di Egonu e muro di Orro: pareggio Vero Volley (19-19). Le lombarde lottano in difesa lanciandosi su ogni pallone, ed è proprio dopo un salvataggio di Castillo che Egonu riesce a trovare la parallela del vantaggio (20-21). L’opposto veneto si esalta nuovamente con un pallonetto oltre il muro toscano: 20-22 e secondo time-out Scandicci. La Savino Del Bene accusa il colpo, scivola a -4 (20-24) e non riesce più a recuperare: Milano si aggiudica anche il secondo parziale (21-25).

La Vero Volley parte forte nel terzo gioco, prendendosi subito due punti di vantaggio, grazie alla diagonale stretta di Egonu e al mani-out di Daalderop (2-4). Milano ingrana le marce alte e grazie all’ace di Egonu si porta sul +3 (3-6): sospensione tecnica chiamata da coach Barbolini. La prima squadra rosa del Consorzio continua a spingere e trova con capitan Orro due punti consecutivi per il 6-10. Le ragazze di Gaspari sono in controllo del match e scappano via mettendo sei punti tra loro e le avversarie (7-13), dopo un gran muro firmato da Daalderop. Entrano Candi e Cazaute, che si fanno subito notare anche in difesa, mentre il divario si allarga sempre più: 8-15 e time-out Scandicci. Milano innesta il pilota automatico, spinge fortissimo in battuta e si guadagna i dieci punti di vantaggio (9-19). Gaspari manda in campo anche Malual, con Milano che si aggiudica lo 0-3 finale, con il 15-25 messo a segno da Egonu.

MVP della partita la schiacciatrice olandese Nika Daalderop, autrice di 9 punti di cui un muro e tante altre belle giocate. Top scorer del match Paola Egonu con 20 palloni messi a terra.

I PROTAGONISTI-



Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)- « Sono molto contenta perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito e coeso anche nei momenti di difficoltà, nonostante avessimo davanti una squadra molto forte. Abbiamo avuto una settimana molto dura, ma abbiamo portato a casa il risultato: torniamo a Milano con il sorriso ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (20-25 21-25 15-25)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 8, Da Silva 2, Antropova 10, Zhu 7, Nwakalor 3, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Washington 4, Alberti 2, Di Iulio, Diop, Villani. Non entrate: Ruddins (L), Armini. All. Barbolini.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Heyrman 10, Orro 3, Sylla 7, Rettke 6, Egonu 20, Daalderop 9, Castillo (L), Candi 1, Cazaute, Malual. Non entrate: Folie, Bajema, Pusic (L), Prandi. All. Gaspari.

ARBITRI: Zanussi, Brancati.

Durata set: 27′, 26′, 25′; Tot: 78′.

MVP: Nika Daalderop (Allianz Milano)