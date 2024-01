Al Presidente Mattarella la maglia speciale di Vallefoglia

PESARO- La Megabox Vallefoglia ha consegnato questa mattina al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una speciale t-shirt, realizzata da Erreà, in occasione della visita a Pesaro del Capo dello stato, giunto nelle Marche per la cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. La maglietta è stata consegnata a Mattarella, grande appassionato di pallavolo, dai Sindaci di Pesaro Matteo Ricci e di Vallefoglia Palmiro Ucchielli durante l’inaugurazione del Teatro Giovanni Santi di Vallefoglia.

Le parole del Presidente Sergio Mattarella-

« Voglio complimentarmi con il Sindaco- ha detto il Capo dello Stato ricevendo la maglietta-perché la squadra va veramente alla grande ».

Le parole del presidente Ivano Angeli nell’affettuoso biglietto che accompagnava il dono-

« La ringraziamo per il Suo servizio e per l’esempio di rettitudine che ci trasmette. Conosciamo la Sua passione per la pallavolo: la maglia della nostra società celebra Pesaro 2024 e ci ha accompagnato per tutto il precampionato. Un piccolo pensiero per un Grande Uomo. Con stima infinita ».