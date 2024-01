Rottura del crociato per Adelina Ungureanu

PINEROLO (TORINO)- A seguito della brutta caduta di domenica scorsa a Busto Arsizio che ha costretto Adelina Ungureanu a lasciare il campo nel terzo set, la Wash4Green Pinerolo si è subito attivata per approfondire e accertare, la sera stessa, l’entità dell’infortunio subito dall’atleta.

Adelina Ungureanu ha poi effettuato ieri la risonanza magnetica e in serata è stata nuovamente vista dall’ortopedico dott. Mario Formagnana.

Purtroppo le notizie non sono buone per Adelina che ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore e una distrazione del legamento collaterale mediale, che la costringerà a fermarsi per essere sottoposta ad intervento chirurgico.