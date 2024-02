Ricostruito il crociato Adelina Ungureanu

PINEROLO (TORINO)- Come programmato questa mattina Adelina Ungureanu, schiacciatrice rumena della Wash4Green Pinerolo infortunatasi nel corso della partita di Busto Arsizio dello scorso gennaio, è stata operata a Torino, presso la clinica Fornaca, dal Dott. Mario Formagnana per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con la suturazione di entrambi i menischi. La perfetta riuscita dell'operazione è di buon auspicio per la ripresa nei tempi previsti dell'attività agonistica della giocatrice