Casalmaggiore-Novara in campo sabato alle 20.30

CREMONA - Non solo Coppa Italia nel weekend del volley femminile. Al Pala Radi di Cremona, sabato 17 febbraio alle 20.30, andrà in scena il match della 2a di ritorno fra Trasporti Pesanti Casalmaggiore- Igor Gorgonzola Novara rinviato lo scorso 7 gennaio per la convocazione di Linda Manfredini in Nazionale Under 20.

Un’occasione unica per entrambe le formazioni: la squadra di coach Bernardi, dopo lo splendido successo sul campo di Milano, conquistando i tre punti supererebbe proprio la squadra di coach Gaspari al secondo posto in classifica, mentre le casalasche potrebbero allungare ancora di più sulla zona retrocessione ed uscire quasi definitivamente dal pericolo.

PRECEDENTI: 30 (9 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 21 successi Igor Gorgonzola Novara)



EX: Micha Danielle Hancock a Igor Novara nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Malwina Smarzek a Igor Novara nel 2020/2021; Caterina Bosetti a Casalmaggiore nel 2018/2019, 2019/2020; Ludovica Guidi a Casalmaggiore nel 2021/2022





Elena Perinelli (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « In queste partite stiamo finalmente esprimendo il tipo di gioco che avremmo voluto esprimere sin da subito ma che non siamo riuscite a fare. Viviamo in un clima molto più sereno e questo ci rende molto contente perché ci facilita, se così si può dire, nel mettere sul campo le cose che proviamo in allenamento nel modo migliore. Credo sia importante ora pensare partita dopo partita, sabato arriva Novara e sarà sicuramente una partita difficile perché le piemontesi sono una squadra di prima fascia, però noi dobbiamo, secondo me, cavalcare l’onda del momento e giocare come stiamo giocando ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Casalmaggiore è una delle formazioni più in forma del momento, sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque uscite e sicuramente stanno vivendo un momento di fiducia importante. Sapevamo che il valore della squadra non era quello espresso dalla classifica fino a poco tempo fa, ora la squadra sta ritrovando fiducia e rendimento di atlete importanti come Hancock, Smarzek, Lee e non solo. Per noi è un appuntamento importante, lo vivremo con la giusta serenità ma anche con la consapevolezza che sarà una partita sicuramente molto complicata ».

RECUPERO 2a DI RITORNO-

Sabato 17 febbraio 2024, ore 20.30

Trasportipesanti Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara