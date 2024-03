Scandicci scavalca Milano, ko per Cuneo e Bergamo che si giocano la salvezza

ROMA- Risultati con importanti risvolti per la classifica nelle tre partite della penultima giornata giocate oggi prima della resa di conti dell'ultima giornata di Regular Season di domenica 24 marzo, recupero di grande importanza per la lotta salvezza mercoledì 20 marzo tra Trento e Bergamo. Nella partita delle 17, la Savino Del Bene Scandicci regola 3-0 l'Aeroitalia Smi Roma e si riprende il secondo posto in classifica effettuando il controsorpasso su Milano. Giornata no per le giallorosse, che chiudono con un 9% di efficienza in ricezione e un 10% in attacco. Gara senza sbavature per le ragazze di coach Barbolini, che piazzano 13 muri di squadra, 6 dall'MVP Washington che chiude con 15 punti, tre in meno di Antropova e tre in più di Ruddins. Rimane stabile la situazione nelle ultime posizioni della classifica considerata la doppia, contemporanea, sconfitta dell'Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e della Volley Bergamo 1991. Sia la formazione di coach Micoli che quella di coach Bigarelli cedono in tre set alle rispettive avversarie, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 e l'Igor Gorgonzola Novara, sancendo ufficialmente la salvezza della UYBA Volley Busto Arsizio. Nel derby, nonostante il turnover in vista della Finale di ritorno di CEV Cup, la squadra di coach Bregoli non soffre contro le cugine piemontesi, con Morello brillante in regia, Anthouli top scorer ed MVP con 16 punti e l'ottima prestazione a muro (13, 5 di Gray). Al Pala Igor, protagoniste le centrali Chirichella e Danesi: top scorer con 13 punti la prima, MVP la seconda (11 punti) e 9 muri di coppia, utili a spegnere ogni tentativo delle orobiche.

LE TRE PARTITE-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - AEROITALIA SMI ROMA-

Non riesce l’impresa all’ Aeroitalia Smi Roma capitoline di coach Cuccarini, uscita sconfitta nel match contro una Savino del Bene Scandicci concreta dall’inizio alla fine e concentrata a mantenere il secondo posto , che si è imposta tra le mura di casa del Palazzo Wanny per 3-0 (25-18; 25-17; 25-20). La contesa è durata appena un’ora e mezza di gioco con le toscane che hanno confermato l’altissimo valore individuale e di gruppo che le vede ora occupare la seconda piazza della classifica a quota 61 punti. Roma ha condotto a corrente alternata tutti e tre i set, arrendendosi all’accelerazione decisiva di Scandicci che, a metà di ciascuna frazione, ha puntualmente trovato nel fondamentale del muro e nella qualità del servizio le armi con cui riportarsi in vantaggio e aggiudicarsi la posta in palio. Fondamentale nel computo generale della sfida il contributo dei centrali di casa Nwakalor e Washington, eletta MVP del match, autrice di 15 punti di cui 2 aces e 6 muri, seguita dalle doppie cifre di Antropova, top scorer e migliore realizzatrice dai nove metri (18 punti di cui 3 aces). Da menzionare per le romane, la buona prestazione di Ciarrocchi, 6 i punti per lei con 2 aces.

Le due squadre si rincorrono sin dalle azioni iniziali: da una parte Scandicci fa la voce grossa a muro con la coppia dei centrali Nwakalor-Washington, dall’altra Roma aumenta l’intensità difensiva e risponde a tono con le sentenze in attacco di Rivero e Bici (3-3). Ed è ancora parità 13-13. I colpi di Ruddins e il turno al servizio di Antropova, di cui 1 ace, offrono margine alle toscane per prendere il largo (18-13). Da quel momento, ci prova Roma con un’ottima Correa, senza sortire il risultato sperato: la formazione di coach Barbolini blinda le distanze e si conferma sul finale di primo set per 25-17.

Partenza fotocopia nel secondo set, con Roma che si mette in scia e riapre la contesa sul 7-7. È ancora insidiosa Antropova, che dai nove metri manda la Savino del Bene Scandicci a +2. Il muro toscano si conferma una spina nel fianco di Roma: Washington guida le sue nel fondamentale e poi va a segno anche dai nove metri (14-11). Cuccarini rimescola le carte: inserisce Melli su Schwan e poi cambia la diagonale principale mandando dentro Muzi e Madan, ma Armini fa buona guardia prima in ricezione poi in difesa, diluendo il distacco. Dal 16-21 il punteggio scorre veloce fino ai due aces decisivi di Antropova, che portano nelle mani di Scandicci anche il secondo parziale (17-25).

Impatta bene Roma in avvio della terza frazione con Rivero che ne infila due di fila portando le sue fuori dalla parità (5-8). Barbolini ferma il gioco e al rientro le toscane riescono a ribaltare il trend del set con Antropova sugli scudi (9-8). Rivero e Ciarrocchi guidano il contrattacco conquistando un vantaggio, annullato puntualmente dalle altezze di Antropova che ristabiliscono l’equilibrio (15-15). A quel punto, le toscane rimettono la testa avanti con un’accelerazione di qualità in tutti i fondamentali. Roma si ferma sul più bello e lascia alle avversarie la possibilità di chiudere il match sul 25-20.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Molto brave le ragazze, anche perché il risultato finale è di 3-0 ed in nessuno dei set siamo arrivati punto a punto nel finale, però per tutti e tre i parziali, fino a metà, siamo stati a stretto contatto, poi soprattutto grazie alla nostra battuta e al muro siamo riusciti a staccarle. Oggi era importante fare tre punti, per mantenerci al secondo posto in classifica, lo abbiamo fatto contro una squadra che ci ha saputo anche mettere in difficoltà, ma siamo stati bravi noi ad imporci. Dobbiamo essere molto felici del lavoro che stiamo facendo, però alla fine le somme si tireranno alla fine, quindi tutto quello che abbiamo fatto dalla partita con Bergamo. Adesso riposiamo e prepariamoci per una partita che sarà sicuramente molto complicata ».

Michela Ciarrocchi (Aeroitalia SMI Roma)- « Loro hanno giocato molto bene. Sono state sempre molto composte a muro e per noi è stato sempre difficile fare punto. Anche perché eravamo tese e non spensierate come al solito. L'importante è resettare e pensare alla prossima ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – AEROITALIA SMI ROMA 3-0 (25-18; 25-17; 25-20)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti ne, Herbots 8, Zhu Ting ne, Ruddins 12, Di Iulio, Villani ne, Ognjenovic ne, Parrocchiale (L1) ne, Armini (L2), Nwakalor 9, Washington 15, Carolina n.e, Antropova 18, Diop ne. All.: Barbolini

AEROITALIA SMI ROMA: Bechis 4, Bici 7, Rucli 1, Correa 7, Melli 3, Rivero 6, Ferrara (L) ne, Schwan 3, Valoppi (L), Madan, Muzi, Ciarrocchi 6. All. Cuccarini

ARBITRI: Saltalippi, Ciaccio

Durata set: 27’, 26’, 28’. Tot: 87’

MVP: Washington Haleigh (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 2152

IGOR GORGONZOLA NOVARA - VOLLEY BERGAMO 1991-

Vittoria in tre set per la Igor Gorgonzola di Lorenzo Bernardi nel “classico” su Bergamo: trascinate dal pacchetto centrali (23 punti in due per Anna Danesi e Cristina Chirichella, rispettivamente MVP e “premio zanzara” dell’incontro), le azzurre conquistano il successo numero 19 in regular season.

Igor in campo con Buijs opposta a Bosio, Danesi e Chirichella centrali, Szakmary e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero; Bergamo con Gennari in regia e Lorrayna in diagonale, Melandri e Butigan al centro, Nervini e Davyskiba in banda e Cecchetto libero.

Danesi firma l’ace del 3-1 e Buijs tiene le distanze in parallela (6-4) con l’ace di Szakmary che costringe subito al timeout Bergamo sul 10-6. Melandri a muro rientra, Bernardi ferma il gioco e Novara ritrova il ritmo scappando 19-15 prima del controbreak orobico sul turno in battuta di Nervini (19-19); Chirichella con due punti “spezza” l’equilibrio (22-19), Melandri ricuce (22-22) ma Kapralova entra e va a segno (23-22) prima dell’allungo vincente di Buijs per il 25-22.

Si riparte testa a testa, con Chirichella (4-4) e Buijs (7-7) a farsi notare e Bergamo costretta al timeout sul 10-8 con Danesi che a muro allunga il break (12-8) e Buijs in maniout che fa 15-10. Novara non rallenta, Bosio mura (19-14) e manda a segno Danesi (primo tempo, 22-15) mentre tra le ospiti ci sono Pistolesi e Rozanski in sestetto. Pallonetto di Szakmary (23-16) e poco dopo è Danesi a chiudere in primo tempo, sul 25-17.

Bernardi inserisce Kapralova dall’inizio e poi Bartolucci e Guidi in corso d’opera, con le azzurre subito avanti 4-0 (muro di Chirichella) e le ospiti che si affidano a Gennari (ace, 5-4) prima del nuovo break di Kapralova che vale l’8-4 prima e il 13-5 poi. Guidi fa 16-8 inchiodando una palla vagante, Kapralova trova l’ace del +9 (19-10) e la partita termina, senza scossoni, con due punti in fila di Bosetti per il 25-14.

I PROTAGONISTI-

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Per noi dopo la partita con Scandicci è di fatto iniziata la preparazione dei playoff e in settimana abbiamo caricato tanto, anche in sala pesi. Credo che le due centrali e le due palleggiatrici abbiano fatto una partita importante, per il resto sono contento di aver potuto dare spazio a chi di solito ne ha meno e sono contento anche di come loro abbiano colto l’occasione avuta ».

Alberto Bigarelli (Allenatore Volley Bergamo 1991)- « Abbiamo continui alti e bassi e non riusciamo a reagire nei momenti di difficoltà. Purtroppo questo è stato il mood di questa stagione. Ora però dobbiamo fare di più in queste ultime due partite ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-22 25-17 25-14)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary 3, Danesi 11, Buijs 8, Bosetti 6, Chirichella 13, Bosio 2, Fersino (L), Kapralova 5, Guidi 2, Bartolucci, De Nardi. Non entrate: Bonifacio, Markova (L), Akimova. All. Bernardi.

VOLLEY BERGAMO 1991: Davyskiba 4, Melandri 7, Da Silva 10, Nervini 5, Butigan 5, Gennari 4, Cecchetto (L), Rozanski 2, Pasquino, Cicola, Pistolesi, Fitzmorris, Bovo. Non entrate: Stampatti (L). All. Bigarelli.

ARBITRI: Piana, Giglio.

Durata set: 27′, 25′, 24′; Tot: 76′.

MVP: Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2100.

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

Al Palazzo dello Sport di Cuneo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 0-3 il derby con la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo chiudendo la partita a proprio favore in un’ora e 25 minuti.

Le chieresi interpretano la gara con la giusta intensità e conducono meritatamente in porto un incontro che le vede pressoché sempre in vantaggio. Ottime indicazioni per coach Bregoli che in vista della finale di ritorno della Coppa Cev lascia in panchina Malinov, Grobelna, Weitzel, Skinner e Spirito (quest’ultimo a riposo precauzionale) schierando inizialmente la diagonale Morello-Anthouli, Zakchaiou e Gray al centro, Kingdon e Omoruyi in banda, Rolando libero; dal finale del secondo set c’è stabilmente spazio nel sestetto chierese anche per Kone. Molto positiva la risposta sul campo la risposta di tutte le giocatrici chiamate in causa. Fra i dati di fine gara spicca il netto predominio chierese a muro: 3-13.

Le sfida a distanza fra i due opposti vede prevalere Anthouli che con 16 punti (50% di positività in attacco) risulta la miglior realizzatrice del match e guadagna pure il premio di MVP. Sfiorano la doppia cifra Zakchaiou (per lei 100% in attacco), Kingdon e Omoruyi, tutte con 9 punti. Per Cuneo la top scorer è Enweonwu (14).

Nel primo set sul 6-6 Chieri guadagna un primo mini break che la porta sul 6-8 (Omoruyi). Sul 14-16 Anthouli dà il +3 alle biancoblù, che poi allungano con forza grazie all’azione in prima linea di Zakchaiou che sigla il 16-22. Enweonwu con due attacchi e Stigrot dimezzano il distacco (19-22), time-out di Bregoli e al rientro in campo Anthouli fa 19-23. Ottenute quattro palle set sul 20-24 con un muro di Gray, le chieresi chiudono 21-25 al secondo tentativo con Omoruyi. Nelle statistiche del set spiccano con 6 punti a testa Enweonwu, Anthouli e Zakchaiou, quest’ultima col 100% in attacco.

Alla ripresa del gioco Chieri guadagna il primo doppio vantaggio sul 3-3 con Zakchaiou e Anthouli. Cuneo ritrova la parità a 6 con Enweonwu. Sul 10-11 il punteggio gira decisamente a favore delle ragazze di Bregoli che piazzano un parziale di 1-5 salendo a 11-16 (muro di Morello). Micoli inserisce Ter Brugge, Molinaro e Scola senza riuscire a invertire il trend favorevole a Chieri che continua ad allungare e tocca il vantaggio massimo di 8 punti sul 13-21 (muro di Gray). Nel finale c’è spazio anche per Jatzko e Kone che danno il cambio a Zakchaiou e Kingdon, ed è proprio la centrale a siglare gli ultimi due punti che concludono la frazione 18-25.

Nel terzo parziale nel sestetto chierese viene confermata Kone, mentre in banda torna Kingdon. Da 5-5 le biancoblù allungano a 6-9 (Anthouli) e 7-12 (Kingdon). Con Hall e Haak le padrone di casa si riavvicinano a 11-13. Kingdon ferma la rimonta, quindi da 14-17 Omoruyi propizia un nuovo strappo a 15-21. L’errore in attaco di Haak fa scendere i titoli di cosa sul 19-25.

I PROTAGONISTI-

Terry Enweonwu (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Questa partita era per noi importante per portare a casa punti preziosi e forse abbiamo patito un po’ questo. Oggi non siamo riusciti a trovare un sistema di muro e difesa efficiente e quindi abbiamo patito molto il loro gioco. Chieri ha fatto una partita impeccabile. Ora dobbiamo guardare avanti, mettere da parte questa partita e cercare l’entusiasmo che ci aveva trascinato con Busto e Roma non perdendo il coraggio e continuare con la determinazione. Ringrazio il pubblico che comunque, nonostante l’anno difficile, ha continuato a seguirci con grande affetto ».

Martha Anthouli (Reale Mutua Fenera Chieri ’76) «Oggi non è stata una vittoria facile, non esistono vittorie facili, bisogna giocare bene altrimenti perdi con chiunque. Ringrazio la mia squadra, abbiamo giocato molto bene e abbiamo giocato insieme. Sono stati due mesi molto difficili ma vogliamo continuare a spingere e concentrarci sulla finale di mercoledì, per poi pensare al finale di campionato».

IL TABELLINO-

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – ( 21-25, 18-25, 19-25)

HONDAOLIVERO S. BERNARDO CUNEO: Signorile , Haak 6 , Stigrot 8, Sylves 7 , Hall 7, Scognamillo (L), Tanase , Scola, Kubik 1 , Molinaro 2 , Enweonwu 14 , Ferrario , Ter Brugge 2 , Thior All. Micoli, vice All. Aime.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov , Anthouli 16, Zakchaiou 9, Gray 8, Kingdon 9, Omoruyi 9; Spirito (L), Morello 3, Jatzko , Kone 5. Grobelna, Skinner, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Carcione, Simbari

Durata set: 26’, 27’,26’ Tot: 85’

MVP Martha Anthouli (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori 1855

I RISULTATI-

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 0-3 (21-25, 18-25, 19-25);

Igor Gorgonzola Novara - Volley Bergamo 1991 3-0 (25-22, 25-17, 25-14);

Itas Trentino - Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (25-23, 18-25, 25-18, 25-21) Giocata ieri;

Trasportipesanti Casalmaggiore - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (21-25, 25-19, 25-12, 25-16) Giocata ieri;

Allianz Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 20-25, 25-17, 25-21) Giocata ieri;

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Wash4green Pinerolo 3-0 (25-19, 25-18, 25-21) Giocata ieri;

Savino Del Bene Scandicci - Aeroitalia Smi Roma 3-0 (25-18, 25-17, 25-20).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 72, Savino Del Bene Scandicci 61, Allianz Vero Volley Milano 60, Igor Gorgonzola Novara 56, Reale Mutua Fenera Chieri '76 45, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 34, Trasportipesanti Casalmaggiore 31, Il Bisonte Firenze 27, Uyba Volley Busto Arsizio 24, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 11.

IL PROSSIMO TURNO- 24/03/2024 Ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Wash4green Pinerolo - Itas Trentino

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Trasportipesanti Casalmaggiore

Aeroitalia Smi Roma - Igor Gorgonzola Novara

Volley Bergamo 1991 - Savino Del Bene Scandicci

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Allianz Vero Volley Milano

Uyba Volley Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Conegliano