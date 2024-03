ROMA- Una brutta notizia ha raggiunto nelle ultime ore la Aeroitalia Smi Roma che ha perso per l'ultimo scorcio della stagione la centrale brasiliana Ana Beatriz Correa che nel corso della partita con Scandicci della settimana scorsa ha riportato a seguito una lesione muscolare del terzo medio/inferiore del muscolo vasto mediale destro. Per lei stagione finita. La società sarà vicina all'atleta e ne sosterrà il recupero nella speranza di rivederla presto in campo.