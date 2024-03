Partono i Play Off scudetto, domani Gara 1 dei quarti di finale

ROMA- Andata in archivio la Regular Season con la salvezza di Bergamo e la retrocessione di Cuneo in A2, mercoledì 27 marzo partono le emozioni dei Play Off con Gara 1 dei quarti di Finale che vedranno le prime otto della classifica sfidarsi per cucirsi il tricolore sul petto. Conegliano, dall'alto delle 26 vittorie in altrettante partite, parte con i favori del pronostico ma le antagoniste non staranno certo a guardare e punteranno a sgambettare le Campionesse d'Italia in carica.

Le serie dei Quarti di Finale saranno al meglio delle tre partite. Si parte alle ore 19.30, in diretta Sky Sport Arena, con la sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano, campionessa in carica dal 2017/18 e imbattuta quest’anno con record di punti in Regular Season (75), e l’Aeroitalia SMI Roma, che ha riportato la Capitale ai Playoff dopo ben 26 anni.

Alle 20.30 gli altri incontri in programma. Su RaiPlay, l’Allianz Vero Volley Milano, vicecampionessa, ospita la Wash4Green Pinerolo, esordiente nella post season così come la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che invece viaggerà verso Palazzo Wanny in casa della Savino Del Bene Scandicci, seconda in Campionato. A completare i Quarti di Finale il caldissimo derby, ormai costante degli ultimi anni sia ai Playoff che in Coppa Italia, tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, le due squadre campionesse d’Europa nelle rispettive competizione disputate, la CEV Challenge Cup e la CEV Volleyball Cup.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - AEROITALIA SMI ROMA-

Sognare non costa nulla. Lo sa bene l’Aeroitalia SMI Roma che, staccato lo storico pass per i playoff scudetto a 26 anni dall’ultima volta, si mette in viaggio per raggiungere la Prosecco Doc Imoco Conegliano in occasione della gara valida per l’andata dei quarti di playoff. L’appuntamento sul taraflex del PalaVerde è fissato per mercoledì 27 marzo alle ore 19:30, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena.

Ad attendere le capitoline c’è una corazzata che non ha bisogno di presentazioni. Le Pantere di coach Santarelli, dopo l’accesso alla finale di Champions League, ottenuto al termine di un acceso testa a testa contro l’Eczacibasi di Vargas, hanno chiuso la stagione regolare da imbattute con un bottino da record di 75 punti (su 78 disponibili). Dall’altra parte della rete la grintosa squadra guidata da coach Cuccarini pronta a giocarsi al massimo il primo playoff della storia del club capitolino per dare continuità allo splendido percorso condotto finora nella massima serie.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Marta Bechis a Imoco Volley Conegliano nel 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019



Daniele Santarelli (Allenatore Conegliano Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Finalmente siamo arrivati al clou di questa stagione, quello dove non si può più sbagliare nulla perchè ogni gara può segnare il destino delle squadre. Iniziamo con il fattore campo a favore e questo sarà molto importante per noi e per aiutarci a partire con il piede giusto nell'avvio di questi playoff che ci vede opposti a una squadra sorprendente come Roma protagonista di una grande stagione finora, sono certo che vorrà continuare a stupire anche nella post season. Roma dopo qualche cambiamento iniziale ha trovate un bell'equilibrio ed è una squadra pericolosa con attaccanti di palla alta importanti, un buon muro difesa e il nuovo innesto al centro che le ha rinforzate, è una squadra che si esalta soprattutto in casa, a Roma è difficile affrontarle, proprio per questo bisogna iniziare bene in casa mercoledì per indirizzare la serie. I nostri tifosi sono contenti di quello che abbiamo fatto finora, anche noi siamo orgogliosi della nostra stagione fin qui, ma adesso si azzera tutto, si gioca per i trofei, noi a quelli puntiamo e dobbiamo affrontare questo mese una gara alla volta dando sempre il massimo su ogni pallone, questo deve essere il nostro approccio fin da domani ».

Giulia Melli (Aeroitalia Smi Roma)- « Dietro questo risultato storico non ci sono segreti. Siamo partite da un gruppo che già si conosceva, quindi un gruppo rodato che ha saputo soffrire insieme già dalla stagione di A2, ma soprattutto che è stato in grado di ottenere dei risultati strepitosi. Saper vincere insieme dopo i numerosi successi inanellati lo scorso anno non era scontato. Eppure, complici i preziosi innesti, siamo state brave a trovare quell’amalgama per affrontare un campionato complesso come quello di A1. Da quel momento in poi abbiamo saputo lavorar bene e crescere durante l’arco della stagione: non una dopo l’altra, ma tutte insieme da squadra. Ora c’è di nuovo Conegliano. Come affrontarla questa volta? Come abbiamo fatto in campionato, spavalde, ma con il pieno rispetto dell’avversario. A testa alta come dimostrato finora. Sognare non costa nulla, appunto: quindi non smetteremo di metterci tutto l’entusiasmo in corpo per arrivare domenica super cariche davanti al nostro pubblico straordinario ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI-

Archiviata la regular season, dopo meno di 72 ore dalla sfida di Roma per la Igor Volley è già tempo di tuffarsi nei playoff scudetto, che prenderanno il via domani, 27 marzo. Per le azzurre il primo ostacolo è rappresentato dal derby con Chieri, remake della sfida della passata stagione cui le formazioni arrivano quest'anno con posizioni di classifica invertite. Il vantaggio del fattore campo sarà dunque appannaggio delle azzurre, che scenderanno in campo in casa alle 20.30 di domani con il roster al completo grazie al recupero ormai completato di Marina Markova, che già a Roma ha giocato qualche scampolo di gara. Gara due è in programma invece sabato sera alle 20.30 al Pala Ruffini di Torino, con l'eventuale gara 3 di spareggio nuovamente a Novara il 3 o il 4 aprile.

PRECEDENTI: 16 (5 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 11 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Rachele Morello a Igor Novara nel 2019/2020



Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « Con la partita di Roma si è tirata una riga, il bilancio per quanto fatto fin qui dalla squadra è assolutamente buono, considerando la Challenge Cup vinta e il cammino molto positivo in campionato. Ora, però, quanto è stato fatto a livello "numerico" non conta più, conta solo quello che come squadra ci siamo costruite, in termini di gioco, di fiducia l'una dell'altra e consapevolezza nei nostri mezzi. Con Chieri ci aspetta una serie molto combattuta, contro una squadra che ci ha dato in stagione una delusione, l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma che al contempo abbiamo battuto due volte in campionato. Dovremo essere aggressive e concentrate, servirà la miglior versione di noi per centrare la qualificazione alle semifinali, che è il nostro obiettivo. Per farlo, sarà molto importante iniziare la serie con il piede giusto ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri)- «Sarà di sicuro una partita complicata perché ci conosciamo molto bene avendo giocato contro già tre volte. Loro hanno aggiunto un’altra bocca di fuoco a quelle che già avevano e soprattutto giochiamo in casa loro quindi non sarà semplice. Penso che vincerà chi avrà più fame. Noi veniamo da un’ottima partita come quella di domenica con Casalmaggiore e non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo. Stiamo lavorando su piccoli aspetti che ci possono servire contro Novara e sappiamo che ci aspetta una bella battaglia. I play-off sono un campionato a sé quindi partiamo tutti sullo stesso livello ».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

È tempo di Play Off! Bissato il secondo posto della scorsa annata e stabilito il record di vittorie in una stagione regolare (22), la Savino Del Bene Volley si concentra ora sulla serie dei Quarti di Finale che la contrapporrà alla settima forza dell'ultima regular season di Serie A1, ovvero la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Serie al meglio delle tre gare che prenderà il via mercoledì 27 marzo alle 20.30, quando tra le mura di Palazzo Wanny verrà disputata la sfida valida per Gara-1.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 5 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Agnese Cecconello a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021; Tatiana Kosheleva a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019; Giulia Mancini a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018; Camilla Mingardi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Sarà una partita molto difficile e dovremo affrontare una serie contro una squadra che è in grandissima forma. Poco più di un mese fa Vallefoglia ci ha messo in grossa difficoltà, anche se da quella gara è iniziata una striscia veramente positiva da parte nostra. Vallefoglia nell'ultima partita di regular season ha battuto una Milano piuttosto rimaneggiata, ma lo ha fatto vincendo nettamente. La partita di Bergamo ci insegna che contro chiunque dobbiamo partire con attenzione e determinazione per non avere problemi, sono sicuro che lo faremo questo mercoledì, visto che iniziano i play off, ovvero il momento decisivo della stagione ».

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Vogliamo provare ad essere protagonisti in questi play-off. Cosa potremo fare non lo so, tutte le squadre, specialmente le big, hanno potuto ruotare le loro giocatrici in questo periodo, così da arrivare al massimo della forma. Noi però abbiamo dalla nostra il fatto che sicuramente non abbiamo pressione e proveremo ad essere una squadra fastidiosa per tutti, a cominciare da Scandicci ».

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - WASH4GREEN PINEROLO-

Il momento più bello ed emozionante della stagione è arrivato per l'Allianz Vero Volley Milano di coach Marco Gaspari, pronta a scendere in campo domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 20.30 (diretta Rai Play e volleyballworld.tv), all'Allianz Cloud, contro la Wash4Green Pinerolo per Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto Serie A1 Tigotà 2023/24. Chiusa la stagione regolare al terzo posto della classifica come le ultime tre annate sportive, Milano punta a ritrovare continuità in campionato in questa prima serie. Nelle ultime settimane sono arrivate le convincenti e determinate vittorie firmate contro Cuneo e Firenze, e nonostante la sconfitta con Vallefoglia nell'ultimo turno, proiettano Orro e compagne nella post season con una importante dose di fiducia ed entusiasmo, consapevoli di dover affrontare al meglio il primo dei due confronti con le piemontesi (il secondo è fissato a Pinerolo domenica 31 marzo alle ore 17.00) per evitare Gara 3 da giocarsi eventualmente di nuovo a Milano per miglior posizionamento della Vero Volley in stagione regolare. Milano e Pinerolo si sono già affrontate per due volte in questa stagione, con un bilancio di due vittorie della formazione milanese (3-0 in casa e vittoria al tie-break in Piemonte). Per la Vero Volley si tratta della settima partecipazione consecutiva all'atto finale della stagione (la stagione 19/20 è esclusa perché interrotta prima per il Covid), con il best result centrato sia nel 21/22 che la scorsa stagione con l'approdo in Finale tricolore contro Conegliano. Dal punto di vista statistico Milano potrà certamente contare su Paola Egonu, "best striker" della regular season con ben 545 punti segnati, davanti ad Antropova di Scandicci (498) e Bici di Roma (491). L'opposta veneta figura anche nella classifica delle migliori acers: seconda a quota 40, dietro ad Antropova prima con 60 servizi vincenti. Primo posto tra le "top receivers" per Brenda Castillo: la libero dominicana ha chiuso con il 48.78% di ricezioni perfette.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Vittoria Prandi a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023; Letizia Camera a Vero Volley nel 2022/2023



Marco Gaspari ( Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Cominciano i Playoff, che sono un nuovo campionato in cui tutto quello fatto fin ora è stato solamente per il posizionamento nella griglia per la post-season. Partiamo tutti da zero. Pinerolo giocherà queste gare a mente libera; ha fatto una stagione sopra le righe, partendo con l'idea di provare a far meglio dello scorso anno ed è arrivata sesta. Hanno fotto molto bene nella continuità di una regular season. Il nostro obiettivo è iniziare questo percorso nel migliore dei modi, cercheremo di recuperare un pochino le giocatrici acciaccate e mercoledì avremo bisogno del calore del nostro pubblico per portare a casa la vittoria ».



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Continua la ricerca della nostra migliore pallavolo. Per affrontare Milano dovremo iniziare da una fase difensiva solida degna di tale nome. A partire dal servizio. Condizione necessaria per costruire un agonismo offensivo equilibrato ».



PROGRAMMA E ARBITRI GARA 1 DEI QUARTI PLAYOFF-

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 19.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Aeroitalia Smi Roma Arbitri: Brunelli, Armandola



Mercoledì: 27 marzo 2024, ore 20.30



Allianz Vero Volley Milano - Wash4green Pinerolo Arbitri: Rossi, Zanussi



Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Carcione, Florian

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Cavalieri, Caretti