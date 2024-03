Per Chieri impresa a Novara, Conegliano, Scandicci e Milano ok in Gara 1

ROMA- Otto antagoniste in campo per Gara 1 dei Quarti di Finale . Nessun problema per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che continua la sua marcia vincente superando in tre set l’Aeroitalia Smi Roma. Vittoria sofferta della Savino Del Bene Scandicci contro la Megabox Vallefoglia che ha comunque venduto cara la pelle andando vicina a portare il match al tie break. Tira un sospiro di sollievo l’Allianz Milano che è andata vicino alla sconfitta con la Wash4Green Pinerolo. Egonu e compagne sotto per 1-2 prima di imporsi ai vantaggi nel set decisivo. La sorpresa è arrivata dal Pala Igor dove la Reale Mutua Fenera Cieri 76’ ha superato al tie break le padrone di casa di Novara ribaltando le gerarchie.

TUTTE LE SFIDE-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-AEROITALIA SMI ROMA-

Iniziano i play off al Palaverde con la prima sfida fra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Aeroitalia Roma. Le Pantere in campo con Wolosz-Haak, Lubian-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro. Sestetto di Roma con l’ex Bechis in regia con opposto Bici, al centro Igiede e Rucli, Melli e Rivero schiacciatrici, libero Valoppi.

Primo set con grande partenza delle venete, le battute di Wolosz e i muri di Fahr fanno la differenza (4-1), ma con le verve del nuovo arrivo Igiede e una ricezione gialloblù che fatica a carburare Roma torna sotto e poi sorpassa sul 5-7 con un break 6-1 che rende combattuta la fase iniziale del match. Le due opposte Bici e Haak mostrano la loro potenza con attacchi puntuali, poi arriva l’ace di Lubian per il pareggio a quota 10. Primo set equilibrato con Roma che si conferma rivelazione del torneo con un gioco che evidenzia le qualità difensive e un’aggressività che tiene sulla corda le campionesse d’Italia finchè Moki De Gennaro non decide di azionare l’aspiratutto regalando opportunità alle sue attaccanti (15-13). Il vantaggio minimo però non è rassicurante, Bici (5 punti nel set) e Rivero continuano a spingere sfruttando una difesa sempre attenta, poi Melli mura e attacca con forza, break 4-0 della squadra capitolina e time out di coach Santarelli sul 18-20. Pareggio immediato della Prosecco DOC Imoco con Haak (8 punti nel set con il 61%) e il muro di Plummer (4), poi Kat spara in diagonale per il sorpasso ed è coach Cuccarini a fermare il controbreak gialloblù. Ma nei momenti-chiave la maggior freddezza delle Pantere ha la meglio e il parziale finisce 25-21 per le padrone di casa.

Dopo aver sofferto per quasi tutto il set precedente, capitan Wolosz e compagne aumentano il ritmo e scappano subito decise a inizio secondo parziale (7-3). Con le variazioni del gioco della regista polacca che coinvolge anche le sue centrali spesso e volentieri le Pantere tengono saldo il timone (14-10), anche perchè De Gennaro fa spellare le mani al pubblico con i suoi tuffi spettacolari respingendo al mittente i tentativi di Bici (5 punti a referto nel set) e compagne. Un paio di distrazioni però costano caro alla Prosecco DOC Imoco che si ritrova alle costole nuovamente una Aeroitalia Roma mai doma (16-15). Superato il blackout le Pantere tornano a marciare spedite con le difese di Robinson Cook e i muri della coppia Lubian-Fahr (22-17). Chiude ancora il muro gialloblù, Bella Haak, straripante in attacco (9 punti e un fantastico 75% nel set), piazza il monster block, poi Plummer firma con un bel tocco il suo 5° punto nel set che vale il 25-18. La Prosecco DOC Imoco sale 2-0.

Simile l’andamento del terzo parziale con le ragazze di coach Santarelli brave a tenere sempre in mano il pallino del gioco e il vantaggio sul tabellone (9-5, 14-10) grazie a una De Gennaro impeccabile nei suoi salvataggi spettacolari (Moki sarà MVP del match) e a un muro-difesa che consegna a capitan Wolosz palloni a ripetizione da smistare alle sue attaccanti, centrali comprese. A metà set si rompono gli argini, Haak e compagne dilagano e Roma non riesce più a opporre la valida resistenza dei primi due parziali per un netto 3-0 che chiude la prima contesa dei playoff per la gioia del pubblico del Palaverde.

I PROTAGONISTI-

Monica De Gennaro (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo partite un po' contratte e per gran parte del primo set abbiamo faticato, poi siamo entrate meglio nel nostro ritmo e abbiamo fatto una bella prestazione di squadra facendo valere le nostre qualità. Siamo contente di essere partite con il piede giusto in questi playoff dove non conta più quanto di buono fatto finora in stagione, ma dobbiamo pensare a una gara alla volta, quindi ora ci concentriamo su gara2 di domenica, Roma vorrà certamente fare meglio di oggi e dovremo essere pronte ».

Marta Bechis (Aeroitalia Smi Roma)- « Noi siamo venute qui chiaramente senza alcun tipo di pressione. È stato un campionato bellissimo e arrivare fino ai playoff ha rappresentato una piccola impresa. Siamo super contente, ma nonostante questo ci abbiamo provato anche oggi qui contro Conegliano. È un'emoziona giocare qui, ma questa squadra gioca bene, gioca ad un ritmo e ad un livello a cui noi non siamo ancora arrivate. Complimenti a loro per la bellissima prestazione, le aspetteremo a Roma. Il nostro palazzetto è il nostro fortino, la nostra 'casa' a tutti gli effetti. Avremo il nostro pubblico a favore che anche lì è molto caloroso e sicuramente ci aspettiamo una partita difficile ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-AEROITALIA ROMA 3-0 (25-21,25-18,25-18)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 5, Haak 22, Fahr 9, Lanier ne, Robinson Cook 5, Lubian 4, Plummer 13, De Kruijf ne, De Gennaro, Gennari , Squarcini ne, Bardaro ne, Piani ne, Bugg ne. All.Santarelli

AEROITALIA SMI ROMA: Bici 14, Rosales 2, Bechis, Rivero 8, Ciarrocchi ne, Ferrara, Rucli 3, Valoppi, Igiede 4, Melli 7, Schwan ne, Muzi. All. Cuccarini

ARBITRI: Brunelli, Armandola

Durata set: 26′,26′,26′ Tot: 78’

MVP: Monica De Gennaro (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3530

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - WASH4GREEN PINEROLO-

Inizia col piede giusto la corsa dell’Allianz Vero Volley Milano verso lo Scudetto. Tra le mura amiche dell’Allianz Cloud di Milano, la prima formazione rosa del Consorzio ha lottato fino alla fine, aggiudicandosi al termine di una combattutissima Gara-1 dei Quarti di finale Playoff, in cinque set, la prima sfida contro la Wash4green Pinerolo con il risultato di 25-20; 23-25; 23-25; 25-21; 15-13. Un match che ha visto l’Allianz conquistare il primo set, subire il rientro delle avversarie nel secondo e terzo, per poi riscattarsi nel quarto parziale e chiudere il tie-break a proprio favore. Per questa sfida coach Gaspari si affida al sestetto composto da Prandi ed Egonu come diagonale palleggiatore opposto, Cazaute e Sylla per la coppia di schiacciatrici, Folie-Heyrman come centrali e Castillo libero.

Dopo un inizio deciso per la Wash4green, il primo punto del match per l’Allianz Vero Volley Milano porta la firma di Sylla (1-2), subito seguito da un ace del capitano della Nazionale che riporta il gioco in parità. Si fa vedere anche Egonu che segna d’astuzia il 4-4 mentre il Monster Block di Heyrman prima e i due ace (già tre finora per Milano) di Cazaute portano a +3 le padrone di casa (8-5). Pinerolo prova ad avvicinarsi ma le locali non hanno alcuna intenzione di lasciare margine alle avversarie, soprattutto dopo il muro di Folie del 12-7. Spinte dal loro pubblico, le meneghine respingono con forza gli attacchi delle “pinelle” e conquistano il massimo vantaggio di +6 (15-9). Pinerolo vuole vendere cara la pelle e si riporta sotto, costringendo coach Gaspari a sospendere il gioco (15-12). Al rientro in campo ci pensa Heyrman seguita da Cazaute che, con altri due ace, si guadagna il 20-13. L’Allianz Cloud è “on fire” e spinge le padrone di casa, che nonostante il tentativo delle ospiti di rientrare (23-17), si guadagnano prima il set point e poi il parziale per 25-20, con l’astuto palleggio di Cazaute su alzata di Castillo.

Inizio di secondo set più equilibrato con un botta e risposta tra le due formazioni (5-5). La prima a guadagnare il break è Milano con i vincenti di Cazaute e Sylla (7-5) ma Pinerolo è brava a risalire e ristabilire la parità (8-8). Si prosegue punto a punto fino al 12-10 quando l’Allianz riprova a staccarsi ma senza successo visto che, stavolta, è la Wash4green a conquistare il vantaggio (il primo della serata) sul 13-15: la panchina di casa si rifugia nel time-out. Alla ripresa Egonu firma il 14-15 ma Pinerolo mantiene il comando (15-19) e arriva un’altra sospensione a breve distanza per le padrone di casa. Sorokaite spinge le sue ragazze (16-20) ma le compagne di Nazionale – Sylla ed Egonu – rispondono. La diagonale strettissima di Egonu segna il -1 (20-21), cui risponde subito Storck. Ancora Egonu “pizzica” la riga ed è 22-23 e time out per la panchina piemontese. Completa la rimonta delle meneghine un fantastico muro per la parità a quota 23, ma Pinerolo si conquista il primo set point sul 23-24. E’ un attacco out di Milano a chiudere la frazione: 23-25, e 1-1 sul tabellone nel conto dei set.

Inizio di terzo parziale con Folie protagonista (autrice del 1-1 e 4-3) insieme a Cazaute che di furbizia va per il 3-3. Inarrestabile la transalpina che spezza la difesa avversaria per il 6-6. Ingresso in campo per Rettke al posto di Heyrman. Pinerolo riesce a staccarsi di +2 (7-9) ma ancora Cazaute suona la carica e riporta le sue al 10 pari. Le padrone di casa non contengono le ospiti che scappano di nuovo a +2 e la panchina di Milano decide di spendere i 30″ a disposizione per fermare il gioco. La Wash4green non si lascia intimorire dagli oltre 2500 spettatori dell’Allianz e prosegue la sua corsa (11-15). Cazaute al servizio insieme a Sylla firmano il recupero fino a -1 (14-15) ma Pinerolo continua nel suo trend positivo (15-18). Anche Sylla “bacia” la riga di fondo campo per un prezioso 17-19 subito seguito dalla diagonale potente di Egonu. Finale di set a firma Wash4green con coach Gaspari che sul 19-23 schiera in campo Mancastroppa, classe 2006, e Malual. Ma il parziale va e prende comunque la via di Pinerolo, che chiude al quarto set point sul 23-25.

Cazaute subito a segno nella quarta frazione (1-0), così come Egonu per il 3-2. Arriva il muro di Prandi per un mini-break (4-2) che diventa 5-2 grazie alla potenza di Sylla, che stasera ha una precisione millimetrica e manda a referto anche il punto successivo. Pinerolo vola ma troppo oltre il muro di Milano e l’Allianz si porta così ad un vantaggio di +5 (7-2). La Wash4green cambia marcia e si riporta sotto (7-5) ma Rettke entra in scena e l’attacco avversario non passa. Milano mantiene il comando sull’11-8 ma deve difendersi da Pinerolo, che non vuole arrendersi. Incrocio delle righe per Egonu, Milano allunga sul 15-11 grazie a un gran turno al servizio di una ispirata Rettke, time-out Marchiaro. La Vero Volley si stacca di sei lunghezze (19-13) e vede l’ingresso in campo anche di Daalderop. Folie buca la difesa di Pinerolo e sul 21-14 entra anche Candi. Arrivano cinque set point a disposizione all’Allianz, che al terzo firma la parità nel conto delle frazioni con il suo opposto: 25-21 e 2-2. Si va al quinto e decisivo set come nell’ultima sfida tra le due formazioni.

Inizio fulmineo per Pinerolo (1-4) dopo il bel vincente inaugurale di Folie. Necessario sospendere il gioco per Milano; si rientra in campo ma la Wash4green continua a spingere. L’Allianz ritrova il ritmo giusto e riaggancia le avversarie (6-6), è una fase del gioco con poca continuità e coach Marchiaro chiama a raccolta le sue. Si gira sul break per le meneghine, brave a rimontare e portarsi in vantaggio (8-6). La diagonale di Sylla lascia sul campo il segno del 10-8, che diventa subito 11-8. Un tie-break combattuto fino alla fine con Pinerolo che non vuole lasciare nulla di intentato e trova la parità (11-11). Egonu sblocca la situazione per due volte consecutive e conquista il match point (14-12). Il primo viene annullato da Pinerolo ma a chiudere ci pensa ancora la numero 18 di Milano, che si aggiudica la prima gara della serie.

MVP del match è Myriam Sylla, che chiude con 19 punti e una percentuale in attacco del 51%. Top-scorer della gara è Paola Egonu, con 31 punti, mentre in doppia cifra vanno anche Cazaute (17) e Folie (13).

Per l’Allianz Vero Volley Milano continuano i Playoff Scudetto: domenica 31 marzo alle ore 17:00 in trasferta al Pala Bus Company di Villafranca, le ragazze di coach Gaspari scenderanno in campo per il secondo capitolo di questa sfida contro Pinerolo che andrà ad assegnare un posto per le Semifinali.

I PROTAGONISTI-

Indre Sorokaite (Wash4Green Pinerolo)- « Oggi siamo state grandi, abbiamo fatto una bellissima partita. I dettagli hanno fatto la differenza, un vero peccato. Sicuramente ci meritavamo di vincere perché loro non hanno espresso la pallavolo che sanno giocare. Probabilmente faranno meglio nella seconda partita ma dovranno venire a giocare a casa nostra e venderemo cara la pelle. Mi dispiace perché avevamo lavorato bene, l’avevamo preparata e credo che moralmente stasera la partita l’abbiamo vinta noi. Siamo una squadra umile, che crede in quello che fa e non molleremo. Adesso aspettiamo Milano davanti al nostro pubblico ».

Laura Heyrman (Allianz Vero Volley Milano)- « E' stata una bellissima vittoria. Ai Playoff è importante il risultato finale e non contano quanti set si vincono o si perdono. Stiamo ancora trovando la nostra miglior forma ma nonostante tutto essere riusciti a conquistare il successo significa molto per noi. Dobbiamo portarci questo pensiero a casa e mettere subito la testa a domenica per Gara 2 ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - WASH4GREEN PINEROLO 3-2 (25-20 23-25 23-25 25-21 15-13) –

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Prandi 2, Sylla 19, Folie 13, Egonu 31, Cazaute 17, Heyrman 6, Castillo (L), Rettke 1, Daalderop, Bajema, Malual, Candi, Mancastroppa. Non entrate: Pusic (L). All. Gaspari.

WASH4GREEN PINEROLO: Mason 4, Polder 7, Cambi 5, Sorokaite 16, Akrari 13, Storck 23, Moro (L), Ne'meth 6, Bernasconi 1, Di Mario, Cosi. Non entrate: Camera. All. Marchiaro. ARBITRI: Rossi, Zanussi.:

Durata set: 26', 33', 30', 32', 28'; Tot: 149'.

MVP: Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)

Spettatori: 2741

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI-

Debutto da incorniciare della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nei Playoff Serie A1 Tigotà. Al termine di un derby altalenante ed emozionante il PalaIgor di Novara è espugnato 2-3, stesso punteggio ma a parti invertite della prima sfida dei play-off che già un anno fa oppose Novara e Chieri nei quarti di finale del tabellone scudetto.

Al quarto derby stagionale Novara e Chieri disputano una partita fatta ora di azioni di altissimo livello tecnico, ora giocata più sui nervi. Le ragazze di Bregoli si aggiudicano primo, terzo e quinto set mettendo in campo le qualità necessarie per chiudere positivamente la partita. Una vittoria da squadra vera. A capitan Grobelna, trascinatrice e top scorer con 23 punti, un meritatissimo premio di MVP come già la settimana precedente nella finale della Coppa Cev.

Ora per Chieri la qualificazione alle semifinali dei playoff dista una vittoria. Sabato (ore 20,30) al Pala Gianni Asti di Torino la prima occasione per chiudere la serie.

Primo set – Sull 4-5 Chieri allunga con Zakchaiou e Skinner (5-8). E’ lo strappo che di fatto decide il set. Le biancoblù proseguono con grande aggressività al servizio e in attacco e impeccabile attenzione negli altri fondamentali. Il punteggio resta sempre sotto controllo e alla prima palla set, su errore in attacco di Bosetti, la frazione termina 18-25.

Secondo set – Dopo una partenza incoraggiante per Chieri (2-4, Skinner) l’ingresso di Szakmary per Markova inizia a far girare il set a favore di Novara che pareggia a 10 e subito dopo passa per la prima volta in vantaggio proprio con la neo entrata (11-10). Ancora Szakmary con un muro firma il 14-11. Il 17-16 di Grobelna è l’ultima occasione di Chieri di riaprire il set. Akimova e Danesi fanno 19-17, poi le gaudenziane scappano via e chiudono 25-17 in scioltezza con Szakmary.

Terzo set – Chieri riparte con l’aggressività del primo set (3-6, muro di Zakchaiou). Le padrone di casa rientrano con Akimova (7-7) e passano a condurre 9-8 con Bosetti. Chieri non ci sta e torna avanti 11-13 (Grobelna), risponde Novara che controsorpassa con Bosetti (20-18). Chieri torna in parità a 21 con Zakchaiou. La squadra di Bernardi mantiene mezzo punto di vantaggio arrivando per la prima al set point con Akimova. Le biancoblù annullano questa e altre due successive palla set con Grobelna e Zakchaiou. Sul 26-26 va al servizio Grobelna che due ficcanti battute propizia il 26-27 di Zakchaiou e il 26-28 dello stesso capitano.

Quarto set – Si parte con un 3-1 firmato Akimova e Szakmary. Il vantaggio novarese aumenta a 4 punti sul 6-2 (muro di Danesi) e 5 sul 12-7 (Szakmary). Dopo gli ingressi prima di Morello e Anthouli (13-9) poi di Omoruyi (17-13) Chieri lima il passivo risalendo a 18-17 (Omoruyi). L’errore al servizio di Gray, l’ace di Bonifacio e l’attacco di Szakmary ripristinano le distanze (21-17). Novara guadagna la prima palla set con Bonetti (24-19) e porta l’incontro al tie-break grazie all’immediato ace di Szakmary (25-19).

I muri di Gray e Skinner su Akimova aprono il tie-break (0-2). Con grande aggressività nel cambio palla Chieri mantiene il vantaggio che raggiunge i 4 punti sul 2-6 con un ace di Grobelna aiutato dal nastro. Un altro ace, di Skinner, porta le biancoblù avanti 3-8 al cambio campo. Il successivo muro di Zakchaiou fa volare Chieri sul 3-9 e costringe Bernardi e esaurire i time-out. Le biancoblù ottengono la prima palla match sull’8-14 su attacco di Akimova. Nello scambio successivo Skinner chiude da posto 4: finisce 8-15.

I PROTGONISTI-

Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara)- « Credo che abbiamo commesso troppi errori, siamo mancate in quello ma anche in battuta: abbiamo spinto poco nei set che non siamo riuscite a portare a casa e questo ha pesato. Per il resto è stata una sfida tra due squadre che hanno difeso e murato tanto e che in attacco hanno trovato buone soluzioni. Su queste cose dobbiamo lavorare in vista della partita di sabato, per riportare la serie a Novara ».

Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «E’ stata una battaglia bella tosta. Sono molto contenta che nei momenti di difficoltà siamo rimaste concentrate e non abbiamo mai mollato: questo ha fatto un po’ la differenza. Nel terzo set ho pensato che chi avrebbe vinto quel set avrebbe vinto la partita. Nel tie-break abbiamo lasciato perdere quel che è successo prima, eravamo concentrata su ogni palla, un punto alla volta, abbiamo dato tutta la nostra energia e credo si sia visto. Il primo passo l’abbiamo fatto, ma stiamo calme: non abbiamo ancora fatto niente».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-2 (18-25; 25-17; 26-28; 25-19; 8-15)



IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 1, Akimova 7, Danesi 13, Bonifacio 10, Bosetti 18, Markova 2; Fersino (L); Bartolucci, De Nardi, Chirichella, Szakmary 13. N. e. Buijs, Kapralova, Guidi (2L). All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 3, Grobelna 23, Gray 9, Zakchaiou 12, Kingdon 8, Skinner 16; Spirito (L); Morello 1, Weitzel 1, Rolando, Anthouli 3, Omoruyi 3. N. e. Jatzko, Kone (2L). All. Bregoli.

ARBITRI: Carcione, Florian

Durata set: 26′, 24′, 34′, 24′, 14′. Tot: 122′

MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

La Savino Del Bene Scandicci ha vinto Gara 1 dei Quarti dei Play Off scudetto superando in quattro set una irriducibile Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che, alle prese con assenze importanti come quelle di Dijkema, Mancini e Mingardi, ha resistito per due ore e tre minuti di gioco fallendo di pochissimo la possibilità di portare il match al tie break.

Non devono infatti ingannare i risultati dei primi due set, vinti nettamente dalla Savino Del Bene Scandicci, perché la sfida è stata più combattuta di quello che raccontano i risultati parziali.

Vinte per 25-16 e 25-17 le prime due frazioni di gioco, la Savino Del Bene Volley ha sofferto nel terzo set, venendo sconfitta 21-25 da una Vallefoglia praticamente sempre in controllo della terza parte di gara.

La quarta ed ultima frazione di gioco è stata invece la più equilibrata, con le due formazioni che hanno combattuto punto a punto fino all’allungo decisivo della Savino Del Bene Volley, che con grinta si è presa il set per 25-23 ed ha così conquistato la gara.

MVP dell’incontro un’ottima Zhu Ting, protagonista di 25 punti e 2 muri, ma soprattutto di un’ottima gara in attacco (43% di efficienza) e ricezione (64% di efficienza). La top scorer della partita è stata invece Ekaterina Antropova con 31 punti, 6 ace e 2 muri vincenti. Da segnalare infine che nelle fila della squadra di Barbolini, vista l’assenza di una febbricitante Alberti, è stata convocata per la prima volta in un match di Serie A1 la giovane Sara Pedrolli, classe 2007 che fa parte del roster della seconda squadra della Savino Del Bene Volley.

Per Vallefoglia sono state tre le giocatrici in doppia cifra per punti, con Degradi che è stata la miglior marcatrice, la nativa di Pavia ha infatti chiuso la partita con 20 punti a referto.

Portatasi in vantaggio 1-0 nella serie, la Savino Del Bene Volley andrà sabato a Pesaro per affrontare Gara-2, una sfida nella quale le ragazze di Barbolini avranno la necessità di offrire una migliore performance per imporsi.

Coach Barbolini, orfano di una Sara Alberti alle prese con la febbre, schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Zhu Ting sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con Washington e Carol. Il ruolo di libero è affidato a Armini.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scende in campo con il 6+1 composto da Kobzar al palleggio, Grosse Scharmann come opposto, Aleksic e Cecconello da centrali, con Degradi e Kosheleva in banda e Panetoni come libero.

Inizio di gara scintillante per la Savino Del Bene Volley che vola sul 3-0 e obbliga coach Pistola a ricorrere al primo time out della sfida. Dopo la pausa il set non cambia e il punteggio lievita fino al 5-0 messo a segno da Carol con un muro vincente. Il primo punto di Vallefoglia arriva grazie all’ex scandiccese Kosheleva (5-1), ma la Savino Del Bene Volley non lascia scampo alle avversarie e si porta sul 7-1 grazie ad un attacco di Zhu Ting. La stessa schiacciatrice cinese mette a referto anche il punto del 10-3 e costringe Vallefoglia a richiedere un nuovo time out. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley tocca il +8 in occasione del 11-3 prodotto da Zhu Ting, ma Vallefoglia riesce ad accorciare e si porta sul 12-8 con Degradi. Barbolini ferma la gara con un “tempo”, ma Cecconello, alla ripresa delle ostilità, realizza l’ace del 12-9 e completa un parziale di 0-5 in favore della Megabox Vallefoglia. La formazione ospite si avvicina fino al 13-11 di Degradi, ma non riesce a pareggiare e anzi scivola nuovamente sul -6 (18-12). Il vantaggio della Savino Del Bene Volley continua ad aumentare fino al +10 prodotto da un attacco di Antropova (24-14). Il set lo chiude una bella schiacciata in diagonale da parte di Zhu Ting (25-16).

La seconda frazione si apre nel segno dell’equilibrio, con le due squadre che vanno a braccetto fino al 5-5. A piazzare il primo allungo è Vallefoglia, che balza al comando del set sul 5-8 e obbliga Barbolini a fermare il set. Concluso il time out è sempre la formazione ospite a segnare ed a trovare, grazie ad un ace di Cecconello, il punto del 5-9. La Savino Del Bene Volley produce un parziale di quattro punti consecutivi e, con Carol protagonista a muro, arriva al pareggio sul 10-10. Vallefoglia si rifugia in una chiamata di time out, ma la Savino Del Bene Volley mette la freccia e sorpassa le avversarie con l’attacco di seconda di Carol (11-10). La squadra di Barbolini va sul +2 con l’ace di Di Iulio, mentre due punti consecutivi di Zhu Ting portano il risultato sul 14-11. Vallefoglia, travolta da un parziale di 8-1, deve di nuovo chiamare un time out, ma dopo essere arrivata sul -1 la squadra di Pistola manca l’aggancio. A consentire alla Savino Del Bene Volley di stroncare la rimonta avversaria è un impressionante turno di servizio di Antropova, che realizza quattro ace di fila e fissa il punteggio sul 22-14. La stessa Antropova pone la parola fine al set con una splendida schiacciata in pipe (25-17).

Ad approcciare meglio il terzo set è la Megabox Vallefoglia, che arriva sul 2-6 grazie ad un attacco di Degradi e obbliga Barbolini a chiamare il primo time out della frazione. La Savino Del Bene Volley prova a recuperare, ma Vallefoglia amplia il gap e trova il 5-11 con una schiacciata di Kosheleva. Coach Barbolini, con la sua squadra sotto di sei lunghezze, si gioca anche il secondo time out del set e ottiene una reazione immediata, tanto che la sua squadra raggiunge il 9-12 in seguito ad un attacco di Zhu Ting. Coach Pistola, intimorito dalla rimonta scandiccese, decide di fare ricorso ad un time out, ma nonostante il “tempo” la Savino Del Bene Volley trova il pari con due ace consecutivi di Carol ed un muro della neo entrata Nwakalor (13-13). Vallefoglia ferma subito il set, utilizzando il secondo time out a disposizione di Pistola, e al rientro in campo la squadra marchigiana torna due lunghezze di vantaggio (16-18). Vallefoglia raggiunge anche il +3 con un muro di Cecconello (19-22) e poi si aggiudica la frazione con il 21-25 a firma Grosse Scharmann.

Vallefoglia va al comando del punteggio anche nelle fase iniziali del quarto set, portandosi sul 2-5 dopo un attacco sbagliato da Antropova. La Savino Del Bene Volley recupera lo svantaggio e raggiunge il 6-5 grazie ai colpi di Antropova e Zhu Ting. Coach Pistola utilizza un time out, ma Antropova non si arresta e l’opposta azzurra mette infatti a segno l’ace del 7-5. La Savino Del Bene Volley trova il +3 in un paio di occasioni (9-6 e 10-7), ma le ragazze di Vallefoglia riescono ad agguantare il pareggio sul 10-10. La formazione ospite torna di nuovo al comando quando, al termine di un lungo scambio, Aleksic ferma Zhu Ting a muro (11-12). La Savino Del Bene Volley richiede un time out, ma dopo aver pareggiato sul 12-12 la squadra di Barbolini scivola nuovamente sul -2, con Cecconello a realizzare il muro del 12-14. La squadra scandiccese pareggia i conti sul 14-14 con Carol ed inizia una fase di gara nella quale le due squadre si rispondono punto su punto.

A far pendere l’ago della bilancia dalla parte della Savino Del Bene Volley sono due muri di Carol e Antropova (21-19), nonostante il time out chiamato da Pistola infatti la squadra di Barbolini mantiene il vantaggio e si aggiudica il set con il 25-23 con cui Zhu Ting consegna l’imposizione 3-1 alla Savino Del Bene Volley.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Savino Del Bene Scandicci)- « Una partita che non abbiamo giocato bene. I primi due set li abbiamo vinti in maniera abbastanza netta, ma ci siamo tirati fuori grazie a giri di battuta e non tanto grazie al nostro gioco. Dopo, alla fine, sono state brave le ragazze a lottare, ma sabato dobbiamo sicuramente giocare in un'altra maniera ed affrontare la partita in un'altra maniera, altrimenti sarà difficile, anche perché mi sembra che questi playoff, da quello che sono i risultati, stanno dimostrando che non sono mai stati così equilibrati. Pensiamo a fare meglio, a preparare questa gara. Le partite le stiamo preparando bene, anche se oggi non abbiamo giocato altrettanto bene. Vediamo sabato di fare meglio, anche perché loro saranno un'altra squadra ».

Alice Degradi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)-« Dispiace per il risultato, ma sono molto contenta della nostra prestazione e tengo a fare i complimenti alle mie compagne, alcune delle quali hanno giocato meno durante l'anno ma stasera si sono fatte trovare pronte. Il grande rammarico è essere arrivate a giocarci i play-off in condizioni di salute precarie, avremmo voluto poter affrontare diversamente la partita di questa sera ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (25-16 25-17 21-25 25-23)-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Di Iulio 1, Herbots 6, Da Silva 10, Antropova 31, Zhu 25, Washington 2, Parrocchiale (L), Nwakalor 4, Diop 1, Armini (L), Ognjenovic. Non entrate: Ruddins, Pedrolli, Nowakowska. All. Barbolini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 20, Aleksic 6, Grosse Scharmann 11, Kosheleva 12, Cecconello 7, Kobzar 1, Panetoni (L), Provaroni, Giovannini. Non entrate: Gardini, Mingardi, Dijkema, Borghi (L), Mancini. All. Pistola.

ARBITRI: Cavalieri, Caretti.

Durata set: 26', 27', 29', 32'; Tot: 114'

MVP: Ting Zhu (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1633.

I RISULTATI-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Aeroitalia Smi Roma 3-0 (25-21, 25-18, 25-18);

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (18-25, 25-17, 26-28, 25-19, 8-15);

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (25-16, 25-17, 21-25, 25-23);

Allianz Vero Volley Milano - Wash4green Pinerolo 3-2 (25-20, 23-25, 23-25, 25-21, 15-13).

GARA 2 DEI QUARTI PLAY OFF-

Sabato 30 marzo 2024, ore 15.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci



Sabato 30 marzo 2024, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara



Domenica 31 marzo 2024, ore 17.00

Wash4green Pinerolo - Allianz Vero Volley Milano



Domenica 31 marzo 2024, ore 20.30

Aeroitalia Smi Roma - Prosecco Doc Imoco Conegliano