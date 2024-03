Si separano le strade di Carlo Parisi e Firenze

Si separano dunque i percorsi professionali con due allenatori, e soprattutto con due uomini, che rimarranno indissolubilmente legati alla storia della società. Carlo Parisi è arrivato a Firenze nel gennaio del 2023, e in un anno e mezzo ha sfiorato la prima storica qualificazione de Il Bisonte alle coppe europee e ha riportato la squadra in Coppa Italia, chiudendo la sua esperienza con 20 vittorie in 45 panchine da coach, per una percentuale di successi del 44,4%, seconda solo a quella di Caprara (44,8%) fra gli allenatori delle bisontine in A1.

Otto invece le stagioni da vice di Marcello Cervellin, che dal 2016 a oggi ha lavorato con Bracci, Caprara, Mencarelli, Bellano e Parisi, vivendo da protagonista i più grandi successi del club in A1, e che ha anche guidato la prima squadra per tre partite nel 2020, dopo la separazione con Caprara e prima dell’interruzione per il Covid-19. A entrambi vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità, e anche i migliori auguri per un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e sportive.