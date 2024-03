Trento nell'uovo trova la vittoria su Monza

TRENTO- Una Itas Trento in gran spolvero spegne in tre set 3-0 (27-25, 25-20, 25-22) le resistenze di una buona MINT Monza che, ben calata nel suo ruolo di outsider, le ha provate tutte per ribaltare il pronostico prima di arrendersi al cospetto della squadra di Soli che, pur superando qualche momento di difficoltà, ha condotto in porto la sfida conquistando il primo punto nella serie di semifinale.

La MINT Monza, dopo aver eliminato Civitanova nei quarti, si presenta all’ alla ilT quotidiano Arena con la fiera intenzione di mettere in difficoltà anche i favoritissimi Campioni d’Italia dell’Itas Trento impegnandosi alla morte per ribaltare il pronostico della semifinale.

Ne è scaturita una partita combattuta sin dall’inizio che però i padroni di casa, in virtù della caratura tecnica dei suoi Campioni, sono stati capaci di prendere in mano e di chiudere in tre set 3-0 (27-25, 25-20, 25-22) scatenando gli applausi del suo pubblico.

Dopo quindici giorni di attesa, l’Itas Trentino si ripresenta di fronte al proprio pubblico ancora priva di Sbertoli; in cabina di regia va quindi nuovamente Acquarone, con Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. La Mint Vero Volley deve fare all’ultimo di Maar (una pallonata al volto subita sabato pomeriggio in allenamento ne ha sconsigliato l’utilizzo) e risponde con Kreling al palleggio, Szwarc opposto, Loeppky e Takahashi in banda, Galassi e Di Martino centrali, Gaggini libero. Nonostante la pesante assenza, sono gli ospiti a scattare meglio dai blocchi di partenza, grazie ad un muro di Kreling su Lavia (3-5), che rompe quasi subito gli equilibri. Kozamernik con un altro block (su Takahashi) garantisce la parità a quota 6 e poi un suo successivo ace garantisce il primo vantaggio casalingo (9-8). La ricostruita di Michieletto dopo una doppia gran difesa gialloblù vale il +2 (11-9), poi Alessandro si mette in proprio per l’ace che disegna il +3 (13-10) e che consiglia Eccheli di interrompere il gioco. Alla ripresa, la Mint non demorde e risale sino al meno uno (18-17) con Loeppky, prima di passare a condurre con un muro dello stesso martello canadese ed un suo contrattacco. Sul 19-20 Fabio Soli ha speso entrambi i time out, ma è Monza a fare ancora la voce grossa a rete (19-22); Trento risale sino al 22-23 ancora con Michieletto (altro ace) e poi agguanta la parità a quota 24-24 con un break point in pipe dello stesso mancino. Ai vantaggi l’Itas Trentino mette la freccia con due battute punto consecutive di Lavia (27-25).

Sull’onda dell’entusiasmo per il felice epilogo del primo set, i padroni di casa partono a spron battuto anche nel secondo parziale (4-1 e 7-2), spinti in avanti da Rychlicki e Kozamernik (battuta, attacco e muro). I brianzoli faticano tantissimo in attacco, anche perché Trento alza l’intensità in difesa e trova sovente il break point (9-5 e 13-7). Eccheli alterna qualche effettivo alla ricerca di un cambio di tendenza (dentro Mujanovic per Szwarc), ma i Campioni d’Italia non concedono nulla (18-12 e 21-15), viaggiando sicuri verso il 2-0 interno che arriva solo sul 25-20 (errore diretto di Galassi) solo perché nel finale la morsa dei locali cala leggermente.

Nel terzo set l’Itas Trentino prende nuovamente subito il comando delle operazioni (5-2, 8-6 e 11-7) grazie ad una maggiore incisività in attacco ed in battuta, fondamentali dove Kozamernik continua a fare la differenza. Monza, che tiene in campo Mujanovic, fatica a reagire (14-8) con evidenti difficoltà in fase di cambiopalla anche su ricezione positiva e per i tricolori affondare il colpo è una opportunità da non farsi scappare (16-9). Nel finale la Mint arriva sino al meno tre (20-17) e poi anche al meno uno con Loeppky sugli scudi (22-21), ma è solo un attimo; poi, la squadra di Soli (che spende bene i due time out) riprende il suo forcing sull’avversario (24-21) e chiude i conti sul 25-22.

I PROTAGONISTI-

Gianluca Galassi (MINT Vero Volley Monza)- « Ci abbiamo creduto tanto nel primo set, ma loro sono stati bravi a recuperare e ci è mancata un po’ di energia mentale e fisica. Noi invece di tenerli testa quando hanno alzato il ritmo, siamo calati un attimo e quando succede è difficile tenere il passo con squadre come Trento. In vista di mercoledì dovremo studiarli ancora di più e poi riposare il più possibile per giocarcela in Gara-2: abbiamo la consapevolezza di poter fare meglio ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-0 (27-25, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO: Acquarone 1, Lavia 15, Kozamernik 5, Rychlicki 17, Michieletto 17, Podrascanin 5, Nelli 0, Pace (L), Laurenzano (L). N.E. D’Heer, Cavuto, Berger, Magalini, Garcia. All. Soli.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Takahashi 9, Di Martino 3, Szwarc 3, Loeppky 20, Galassi 4, Visic 0, Mujanovic 9, Beretta 2, Gaggini (L). N.E. Comparoni, Morazzini. All. Eccheli.

ARBITRI: Cerra, Zanussi.

Durata set: 31′, 29′, 29′; tot: 89′.