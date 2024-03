Semifinali Play Off: a Pasqua Trento-Monza e Perugia-Milano

ROMA- Al via le semifinali di Play Off scudetto. Il giorno di Pasqua si giocheranno Itas Trentino-MINT Monza e Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano . Le due sfide ripetono le sfide che a fine gennaio hanno aperto le Final Four di Coppa Italia bolognesi all’Unipol Arena.

Questa volta non si giocherà in campo neutro e l’approdo all’ultimo atto sarà deciso da due serie al meglio dei cinque match con fattore campo favorevole in Gara 1, 3 e nell’eventuale Gara 5 per le squadre meglio posizionate al termine della Regular Season 2023/24. Domenica 31 marzo il via alle danze. A rompere il ghiaccio, con diretta Rai Sport, sarà il faccia a faccia delle 18.00 alla ilT quotidiano Arena tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza, mentre alle 19.00 la Sir Susa Vim Perugia ritroverà ancora una volta l’Allianz Milano.

LE DUE SFIDE-

ITAS TRENTINO - MINT VERO VOLLEY MONZA-

Le partite sbagliate dai campioni d’Italia dell’Itas Trentino nella stagione in corso si contano sulle dita di una mano. Tra queste rientra la Semifinale di Del Monte® Coppa Italia SuperLega sfuggita al tie break sotto i colpi di Eric Loeppky. La serie di Semifinale Scudetto con la Mint Vero Volley Monza, al via domenica sulle Dolomiti, con prima battuta alle 18.00 e passerella televisiva in diretta Rai Sport, può avere una valenza catartica per i gialloblù di Fabio Soli, ma rappresenta anche una notevole insidia. La formazione brianzola di Massimo Eccheli non era arrivata per caso alla Final Four di Coppa e lo ha dimostrato più volte, ribadendolo mercoledì all’Eurosuole Forum in Gara 5 dei Quarti con quasi 4000 tifosi rivali a sostenere la Lube. I detentori dello Scudetto, glaciali contro Modena nei Quarti e con Matey Kaziyski vicino ai 6000 punti in Italia, sono abituati a questi palcoscenici e dopo essersi guadagnati il pass per le Finals di Champions League 2024 non vogliono lasciare nemmeno le briciole, mentre i giganti lombardi, che hanno perso la Finale di Challenge Cup, sono alla seconda Semifinale Scudetto della propria storia dopo il blitz del 2020/21 con capolinea a Perugia e vogliono continuare a sognare, lottare e stupire.



PRECEDENTI: 31 (4 successi Mint Vero Volley Monza, 27 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Affrontiamo un avversario forte e molto in forma, come ha dimostrato in tutte le cinque partite giocate nei quarti di finale contro la Cucine Lube, in cui ha dato dimostrazione di essere sempre sul pezzo, creandosi le occasioni per vincere ogni singola sfida. Sappiamo benissimo che in ogni set del confronto non si darà mai per vinta, come ha dimostrato a Bologna in semifinale di Coppa Italia; anche in quel caso eravamo avanti 2-1 e sopra nel punteggio pure nel quarto set. Eppure abbiamo perso noi al tie break quel match. Siamo pronti per affrontare la Mint Vero Volley già a partire da domenica, potendo contare sull’apporto del nostro pubblico che sicuramente potrà darci una bella mano ».

Massimo Eccheli (Allenatore MINT Vero Volley Monza)- « Per noi Trento è sempre stato un campo tabù dove, anche facendo buone prestazioni, non siamo mai riusciti a portare a casa la vittoria. Il fattore campo potrebbe non essere dalla nostra parte, ma è vero che ogni gara ha la sua storia. Affrontiamo questa semifinale scudetto con tanto entusiasmo, con la consapevolezza di essere una squadra tosta ed affamata, con la voglia di fare l’impresa ».

SIR SUSA VIM PERUGIA - ALLIANZ MILANO-

La seconda Semifinale Scudetto ripropone la sfida che lo scorso anno nei Quarti lasciò a bocca aperta il gotha della pallavolo italiana per la fine repentina dei sogni di gloria umbri. I campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia si sono rifatti inanellando Supercoppa, Mondiale per Club e Coppa Italia, ma ora sono chiamati a scacciare i fantasmi nel faccia a faccia con l’Allianz Milano, pronta a riprovarci. La formazione di Roberto Piazza, che in Regular Season sembrava sul punto di ingolfarsi, si è poi rivelata una fuoriserie turbodiesel ai Play Off, capace di ripetersi dopo un anno, per la seconda volta nella sua storia, tornando tra i quattro top Club d’Italia con un’impresa a Piacenza in Gara 5 dei Quarti. I Block Devils di Angelo Lorenzetti hanno già esorcizzato il pericolo ambrosiano in Semifinale di Coppa Italia, un’operazione dispendiosa in termini di energie nervose, tanto che ci sono voluti cinque set. Poi i bianconeri si sono presi la Coppa con Monza. I due dati più rilevanti negli ultimi cinque scontri diretti, compresi i match della Regular Season 2023/24, sono i quattro successi meneghini e la durata delle maratone tra i due team, 24 set giocati sui 25 possibili.



PRECEDENTI: 29 (8 successi Allianz Milano, 21 successi Sir Susa Vim Perugia )

EX: Nessuno

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia )- « L’attesa è finita e non vediamo l’ora di scendere in campo per iniziare queste Semifinali. Affrontiamo una formazione di altissimo livello come Milano che ha dimostrato nei quarti di finale grandi doti temperamentali oltre che naturalmente tecniche. Parliamo di una formazione che conosciamo molto bene, contro la quale quest’anno abbiamo giocato tre volte e tre volte la partita è finita al termine di cinque tiratissimi set quindi sappiamo che ci troveremo di fronte a grandi difficoltà come è normale che sia in una Semifinale Scudetto. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi in queste due settimane nelle quali abbiamo avuto l’opportunità di poterci allenare con continuità. Nelle partite di questa serie, a cominciare da quella di domenica, pochi palloni e piccoli dettagli fatti meglio o peggio potranno essere decisivi e fare la differenza. Lo sappiamo e dovremo essere il più possibile incisivi, aggressivi e concentrati. Abbiamo la possibilità di esordire di fronte al nostro pubblico, sono sicuro che saranno come sempre in tantissimi al nostro fianco per aiutarci e supportarci ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Ci siamo guadagnati un’altra semifinale dopo una serie lunga e impegnativa contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza riuscendo a ribaltare un pronostico dopo gara tre. Adesso ci aspetta un’altra grandissima squadra. In questa stagione contro Perugia abbiamo solo fatto dei 3-2. Dopo Piacenza ho detto ai ragazzi, godiamoci questa sera, ma poi testa bassa subito sul lavoro perché l’avversario si chiama Sir Perugia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE SEMIFINALI-

Domenica 31 marzo 2024, ore 18.00



Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Cerra, Zanussi

Domenica 31 marzo 2024, ore 19.00



Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano Arbitri: Pozzato, Zavater

Date Semifinali: 31 marzo, 3, 7, 11 e 14 aprile 2024

Date Finali: 18, 21, 25, 28 aprile e 1 maggio 2024