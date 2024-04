Serata magica per Novara che infligge a Conegliano il primo ko stagionale

NOVARA- La Igor Gorgonzola Novara compie una vera e propria impresa e porta a gara tre la serie di semifinale con Conegliano, superando le venete al tie-break in un Pala Igor sold-out e interrompendo così una striscia positiva di 45 successi consecutivi delle gialloblù di Daniele Santarelli, campionesse d’Italia in carica. MVP dell’incontro Greta Szakmary, mentre top scorer è stata l’altra azzurra Marina Markova (26) che ha vinto in volata il duello con la pari-ruolo Isabelle Haak (25).

Igor in campo con Markova opposta a Bosio, Danesi e Bonifacio al centro, Bosetti e Szakmary in banda e Fersino libero; Conegliano con Wolosz in regia e Haak in diagonale, Fahr e Lubian centrali, Robinson-Cook e Plummer schiacciatrici e De Gennaro libero.

La Igor parte forte con Markova (3-1, ace poi maniout dopo uno scambio infinito per il 7-3) mentre Conegliano ricuce lo strappo un break alla volta, fino all’11-11 che porta Bernardi al timeout. Ancora ace di Markova (13-11) e Bosio firma il 17-12 di seconda, con le azzurre che mantengono le distanze con Szakmary (22-16, parallela vincente) e arrivano al set point con l’ace di Danesi (24-17). Chiude ancora Szakmary, 25-17.

Novara riparte forte (5-2, maniout di Szakmary), Conegliano mette la freccia con Plummer (8-10) ma Novara si riporta avanti con l’ace di Bosetti (12-11) e il muro di Danesi (13-11); Robinson-Cook in maniout (16-16) innesca il punto a punto rotto dalla diagonale di Szakmary (21-19) e dal muro di Markova che vale il +3 (22-19). Plummer è l’ultima ad arrendersi (24-23) ma Markova in parallela fa 25-23.

Spalle al muro, Conegliano reagisce alla grande e fa 2-6 con Markova e poi ancora 2-9 mentre Bernardi manda in campo Buijs in banda; Bonifacio a muro ci prova (4-9) ma Conegliano alza il livello di servizio e muro e scappa 10-20 con la parallela di Haak mentre tra le azzurre ci sono in campo Barotlucci e Akimova. Proprio quest’ultima ci prova fino alla fine (diagonale vincente, 17-23) ma Conegliano chiude 17-25 e rimane in partita.

Due ace di Plummer (0-3) e uno di Bosio (2-3) ma è a muro che Conegliano scava il solco, complice anche il servizio di Haak (ace, 4-8) con Bernardi che ferma il gioco. Plummer in diagonale scappa via (7-12), Haak ipoteca il set sul 10-18 con un attacco e un servizio a segno e il parziale termina poco dopo, 14-25, con un altro muro vincente delle venete.

Due diagonali a segno di Bosetti (2-1) e Markova che trova subito il break che si rivelerà poi decisivo “inchiodando” il 3-1; cinque errori in battuta consecutivi delle ospiti valgono l’8-6, Markova concretizza una gran difesa della neo entrata Bartolucci (9-6) e la Igor mantiene il vantaggio fino al 14-11, sigillato a muro da Szakmary. Un’invasione di Robinson-Cook fa esplodere il Pala Igor e manda le squadre a gara tre (15-12).

I PROTAGONISTI-

Greta Szakmary (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto questa sera e sono fiera di far parte di questo gruppo. A Treviso avevamo subito dall’inizio alla fine, abbiamo lavorato per scendere in campo oggi e mostrare che non siamo quella squadra ma semmai questa vista stasera. Abbiamo ritrovato il fuoco negli occhi con cui abbiamo ribaltato la serie con Chieri e ora guardiamo alla partita di sabato come una splendida opportunità: loro sono fortissime, non perdevano da un anno… ma noi a questo punto faremo di tutto per prolungare la nostra avventura nei playoff ».

Alessia Gennari (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' la prima sconfitta della stagione? Non mi focalizzerei su questo, siamo ai playoff e affrontiamo squadre fortissime, una sconfitta non è un dramma, ma dobbiamo prenderne coscienza e capire cosa non ha funzionato. Loro hanno giocato con uno spirito diverso rispetto a gara1 e anche tecnicamente hanno cambiato qualcosa, noi abbiamo tardato a prendere le contromisure e questo ha complicato la partita. A parte il terzo e quarto set non abbiamo trovato il nostro ritmo, abbiamo commesso troppi errori e da domani inizieremo a studiare cosa non ha funzionato per giocare sabato la nostra partita e conquistarci la finale al Palaverde ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3-2 (25-17 25-23 17-25 14-25 15-12)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 5, Danesi 6, Markova 26, Szakmary 12, Bonifacio 7, Bosio 4, Fersino (L), Akimova 2, Chirichella 1, Bartolucci, De Nardi, Buijs. Non entrate: Guidi (L), Kapralova. All. Bernardi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lubian 8, Wolosz 3, Plummer 21, Fahr 7, Haak 25, Robinson-cook 12, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf, Bugg. Non entrate: Lanier, Squarcini, Piani, Bardaro (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Pozzato, Cappello.

Durata set: 28', 30', 25', 25', 23'; Tot: 131'.

MVP: Greta Szakmary (Igor Gorgonzola Novara)