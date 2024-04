Scandicci in finale, superata Milano anche all'Allianz

MILANO - La Savino Del Bene Scandicci stacca per la prima volta nella sua storia il pass per la finale scudetto bissando in Gara 2 delle semifinali scudetto all'Allianz Cloud, gremito da oltre 4500 persone, il successo sull'Allianz Milano della partita di Palazzo Wanny. La formazione di Barbolini stasera ha dominato la partita infliggendo ad Egonu e compagne un secco 0-3 (22-25; 22-25; 21-25) dimostrando di essere in questa fase della stagione nettamente più in forma delle avversarie odierne.

Partita di enorme carattere per Antropova e socie, che partono in svantaggio sia nel primo che nel terzo set, ma colpo su colpo trovano fiducia e convinzione abbattendo la carica delle meneghine, che si spegne nella prima frazione sotto i muri di un’insuperabile Carol (ben 7, 9 punti totali) e nella terza grazie al provvidenziale ingresso di Binto Diop, che con 4 ace permette l’allungo finale che fa esplodere la gioia di tutto il team e dell’intera società. Dopo due finali consecutive, Milano cade in Semifinale nonostante i 18 punti di Egonu (28%) e i 10 di Folie (4 muri), mentre Scandicci può gioire anche grazie ai 18 punti di Antropova (40%) e i 15 di Herbots (44%). Il team toscano potrà ora riposare una settimana in vista di Gara 1 di Finale Scudetto, in programma mercoledì 17 aprile.

La diagonale di Egonu inaugura al meglio il primo set per l’Allianz Vero Volley Milano, brava a trovare subito il break dopo il monster block di Folie e un’altra schiacciata vincente dell’opposto veneto (3-0). Scandicci non sembra trovare la chiave per arginare l’attacco milanese: time-out per coach Barbolini sul 5-1. Le toscane riescono a riavvicinarsi sino al -2 (6-4), prima del tocco morbido di Heyrman. Le meneghine gestiscono abilmente il vantaggio in questa fase, incrementando anche il gap grazie al poderoso muro a uno di Sylla su Antropova (12-7). La Vero Volley perde un po’ di lucidità, subendo un mini-break ospite che riporta Scandicci sul -2 (12-10). Coach Gaspari richiama a sé le sue ragazze per un time-out, ma le toscane riescono ad impattare sul 14-14. Momento di black-out per Milano, che non riesce più a esprimere la brillantezza iniziale, andando sotto 16-17, prima del secondo time-out richiesto dalla panchina meneghina. La squadra ospite approfitta del momento no delle padrone di casa, mostrando solidità a muro e precisione in attacco (16-20). La neo entrata Rettke suona la carica con un primo tempo deciso, ma non abbastanza per scuotere le sue compagne di squadra dal torpore (18-23). Zhu conquista il primo set point per Scandicci, subito annullato da Sylla (20-24). Sul finale di set Milano si ritrova, annulla altri due set point e si riporta a contatto (22-24). Zhu, però, chiude il primo parziale 22-25.

Secondo parziale aperto dal primo tempo di Folie e dal grande equilibrio che contraddistingue questo avvio (3-3). E’ Scandicci, però, a mettere a segno il break (3-5), inducendo subito Gaspari a spendere una sospensione tecnica. Milano recupera con caparbietà, rientrando a una sola lunghezza di distanza dopo il mani-out di Egonu (7-8). Folie è abile a convertire un’ottima alzata di Orro, Daalderop prende il tempo giusto per il monster-block, ma Scandicci riesce sempre a trovare un modo di aggirare la difesa meneghina, scappando sul 10-13: secondo time-out per Gaspari. Milano non riesce a ritrovare lo smalto perduto, faticando in ricezione e non riuscendo così a dare velocità al suo gioco (15-18). L’Allianz Vero Volley Milano soffre, Antropova trova un ace pesante che consegna il +5 alle toscane (16-21). Mani-out di Sylla, a cui segue un errore in attacco di Scandicci: 20-23 e time-out Barbolini. Scambio di errori nei successivi punti tra le due compagini che consegna il set-point a Scandicci (21-24). Milano annulla il primo, ma ancora una volta Zhu affonda il vincente che consegna alla formazione ospite il secondo set (22-25).

Diagonale vincente di Egonu, ace di Cazaute e primo tempo di Rettke per iniziare al meglio il terzo parziale a favore di Milano (4-1). L’Allianz Vero Volley Milano riesce a ritrovare brio e solidità nella correlazione muro-difesa, scavando un gap di 4 punti (7-3), prima del time-out di Scandicci. Milano ha ingranato le marce alte, certificate dallo splendido monster-block di Rettke (10-5). La Vero Volley, però, non può abbassare la guardia nemmeno per un secondo, e quando le toscane trovano un break di tre punti (10-7), Gaspari richiede l’immediato time-out. Bel tocco di seconda di Orro a mantenere il +2 a favore di Milano (12-10). Egonu sale in cielo e schiaccia a terra una parallela di pura potenza, sulla quale nulla può Parrocchiale (16-13). Ace di Orro, Milano scappa a +4 (17-13) e seconda sospensione tecnica per Barbolini. Serie di botta e risposta tra le due squadre in campo, con il punteggio che si porta sul 19-16. Break Scandicci (19-18) e secondo time-out anche per Milano. Le toscane trovano il vantaggio con l’ace di Diop e anche il +2 dopo l’attacco di Antropova (19-21). Altro ace per Diop, micidiale nel turno al servizio (19-23). Antropova mette a terra il punto del primo match point, ma ci pensa Egonu ad annullarlo (21-24). Nonostante il tentativo delle milanesi di rientrare in partita, Scandicci chiude il set 21-25 e si aggiudica l’incontro.

MVP della partita Ekaterina Antropova, autrice di 18 punti. Top scorer per Milano Paola Egonu con 18 palloni messi a terra.

I PROTAGONISTI-

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Questa sera dobbiamo fare i complimenti a Scandicci perché ha vinto con merito. In Gara-1 abbiamo commesso degli errori, ma c’era stata più attenzione nella correlazione muro-difesa, fondamentale che oggi ci è mancato. Non siamo riusciti a spingere in battuta come volevamo, nonostante nel primo e terzo set eravamo riusciti ad incanalare la partita sui giusti binari. Rinnovo i complimenti all’avversario, che ha mostrato determinazione in tutta la Serie. Il dispiacere è tanto, perché abbiamo lavorato un anno per questo momento della stagione. Abbiamo del tempo ora per prepararci, ricordando anche questo momento, perché all'orizzonte abbiamo ancora un appuntamento fondamentale da giocarci ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « C'è grande soddisfazione. Sapevamo di giocare contro una squadra fortissimo, sapevamo che era difficilissimo batterli e siamo riusciti a farlo senza perdere neanche un set. Stiamo lavorando bene, le ragazze in due set su tre erano sotto, ma sono state brave, hanno avuto pazienza, hanno saputo aspettare ed hanno fatto le cose che si era detto di fare. Abbiamo giocato molto bene tatticamente e individualmente. Penso che ci meritiamo questa finale, sono molto soddisfatto per la società perché pur investendo tanto e facendo grandissimi sacrifici eravamo sempre arrivati ad un passo dalla finale. Adesso godiamoci questo risultato, ma non è finita. Aspettiamo l'esito della Gara-3 tra Novara e Conegliano e poi ci saremo anche noi pronti per la prossima ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (22-25; 22-25; 21-25)-



ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO- Cazaute 2, Heyrman 2, Folie 10, Orro 3, Pusic, Rettke 7, Bajema, Sylla 7, Egonu 18, Daalderop 1, Castillo (L) N.E. Malual (L), Prandi, Candi All. Gaspari

SAVINO DEL BENE SCANDICCI- Herbots 9, Zhu 15, Di Iulio, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L), Nwakalor 3, Da Silva 9, Antropova 18, Diop 5 N.E. Alberti, Ruddins, Armini, Washington, Nowakowska All. Barbolini

ARBITRI: Puecher, Saltalippi

Durata set: 29′, 27′, 29′. Tot: 93′

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci )

Spettatori: 4550