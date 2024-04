Talmassons vince la bella a Messina e vola in finale

MESSINA-Finisce con il successo di Talmassons (0-3) sul taraflex siciliano, la serie delle Semifinali Play-Off tra le SuperGirls e le Pink Panters. A raggiungere la Futura Giovani Busto Arsizio in finale sono le ragazze di coach Barbieri che, dopo aver vinto gara 1, ceduto in casa gara 2, si aggiudicano lo spareggio innanzi al pubblico del "PalaRescifina". Solita gara intensa tra due squadre che, al di là del punteggio, hanno ancora una volta mostrato tutte le caratteristiche che le ha accompagnate nei cinque scontri stagionali dell'una contro l'altra: aggressività, difese arcigne e muri difficili da aggirare. Su tutto, la potenza delle bocche di fuoco di entrambe, assoluta prima fascia del torneo. La gara: il secondo allenatore Flavio Ferrara in panchina al posto dello squalificato Fabio Bonafede. Le formazione di Messina: Galletti in regia, Payne come opposto, Martinelli e Modestino centrali, Rossetto e Battista posto 4, Maggipinto libero; per Talmassons in regia, Piomboni come opposto, Eckl e Costantini centrali, Hardeman e Populini posto 4, Negretti libero. Anche in questo turno, in panchina un'atleta del settore giovanile, Aida Miduri, classe ’10, secondo libero. Il primo set ha iniziato con Messina in svantaggio, recuperato grazie a Payne e Battista. Talmassons prende il comando con Eckl e Hardeman, portando alla vittoria del set. Nel secondo parziale, Messina competitiva con Payne e Battista, ma Talmassons riesce a prevalere con Hardeman in evidenza. Nel terzo set, nonostante un recupero di Messina, Talmassons domina il finale del match, in particolare sempre con l'americana e Costantini. Hardeman MVP, Costantini come miglior attaccante.