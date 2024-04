Play Off scudetto: Conegliano aspetta Scandicci per Gara 3 della finale

VILLORBA (TREVISO)- Sarà ancora un Pala Verde gremito in ogni ordine di posti ad ospitare Gara 3 della esaltante finale scudetto che oppone la Prosecco Doc Conegliano alla sfidante Savino Del Bene Scandicci. Domani alle 20.30 le due pretendenti al trono si sfideranno per spezzare la parità di 1-1 determinata dalle due vittorie in trasferta che le squadre di Barbolini e Santarelli sono andate a prendersi, in entrambi i casi al tie break, in Gara 1 e in Gara 2. L'atteso terzo episodio della sfida sarà trasmesso in diretta da Rai Sport, Sky Sport Uno, NOW e VBTV.



I primi due incontri hanno abituato molto bene gli spettatori e tutti i tifosi, ammaliati dal livello raggiunto dalle formazioni di coach Santarelli e coach Barbolini. Se in Gara 1 era stata la tenacia e la precisione delle toscane ad avere la meglio, con un'Antropova semplicemente inarrestabile e un gioco di squadra perfetto, la grinta delle trevigiane è venuta fuori in Gara 2 quando tutto sembrava perduto, con De Gennaro sugli scudi insieme ai preziosi ingressi dalla panchina, per l'ennesima rimonta straordinaria della storia delle campionesse d'Italia in carica.



In un Palaverde già sold out che preannuncia scintille, Gara 3 avrà sicuramente un peso importante e regalerà alla vincente la possibilità di cucirsi sul petto lo Scudetto nella determinante Gara 4 di sabato 27 aprile (ore 20.30). Ad arricchire ancora di più la serata, la presenza di due ospiti d'eccezione: il tenore del Teatro La Fenice di Venezia Domenico Altobelli, che animerà il prepartita e canterà l'Inno di Mameli, e il capitano della Nazionale Italiana di Rugby e della Benetton Rugby Treviso Michele Lamaro, che dopo le gioie del Sei Nazioni porterà sul campo il trofeo del 79° Campionato Italiano.

PRECEDENTI: 31 (25 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Fabio Gabban a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Fin qui è stata una serie scudetto meravigliosa per chi ci segue ai palazzetti e in tv, nonostante qualche errore di troppo specie da parte nostra è stata finora una serie spettacolare ed equilibrata, un grande spettacolo. Per noi è stato importantissimo vincere gara2 dopo aver perso in maniera rocambolesca la prima sfida, credo che questa vittoria valga molto per noi perchè ci restituisce fiducia e convinzione. Adesso siamo in parità. domani torniamo nel nostro Palaverde che sarà pronto ad accoglierci con il massimo del calore e della partecipazione, con l'aiuto dei nostri tifosi e con più sicurezza dopo il successo di sabato sera confidiamo di giocare una grande partita perchè Scandicci verrà in casa nostra agguerrita per farci un altro sgambetto. Loro hanno dimostrato tutte le loro potenzialità, giocano aggressive e con convinzione, noi dovremo giocare molto meglio rispetto alle ultime partite, dobbiamo commettere meno errori ed essere più ciniche, consapevoli però che queste partite sono lunghe e gli scenari possono cambiare, non bisogna deprimersi o innervosirsi se l'avversaria prende il sopravvento per un parziale, ma avere pazienza perchè come hanno dimostrato le prime due partite le situazioni possono cambiare e così l'inerzia della gara. Quindi dobbiamo prendere lezione dalle prime due partite, stiamo bene e la vittoria di sabato ci ha dato morale, ora siamo prontE a spingere al massimo in gara3 domani ».



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Si riparte da una situazione di pareggio, non solo nel risultato, ma anche nel gioco e questo secondo me è confortante. È importante perché stiamo giocando alla pari con una squadra che ha dominato in lungo e largo per tutta la stagione, dunque la vittoria di Gara-1 non è stato sicuramente un caso. Gara-3 potrà essere diversa dalle prime due sfide, che sono state molto equilibrate. I play off sono così, ma abbiamo la consapevolezza che stiamo giocando una bella pallavolo, stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, poi è ovvio che si può sempre fare qualcosa in più, e probabilmente mercoledì sera ci sarà bisogno di farlo ».

GARA 3 FINALE PLAY OFF SCUDETTO-

Mercoledì: 24 aprile 2024, ore 20.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Cerra, Curto