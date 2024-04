Volley Mercato: Roma ha ingaggiato la cubana Wilma Salas

ROMA - L'Aeroitalia Smi Roma ha messo a segno il secondo colpo di mercato dopo quello che ha portato nella capitale la serba Sladjana Mirkovic , con l'ingaggio della trentatreenne cubana Wilma Salas, giocatrice con grandi colpi di attacco e con moltissima esperienza internazionale che ha scelto la Capitale per il suo ritorno in Italia dopo la stagione vissuta a Cuneo.

LA CARRIERA-

Salas nata a Santiago de Cuba (Cuba), 33 anni, 188 cm. e proviene dalla Sultanlar Ligi turca, ha giocato l’ultima stagione nel Besiktas di Istanbul.

Nella sua lunga carriera ha giocato a Cuba e in Azerbaigian, Turchia, Francia, Polonia, Grecia e nella stagione 2018/19 a Cuneo in Italia.

Ha fatto parte della nazionale cubana, dalle selezioni giovanili a quella seniores, lasciandola nel 2012, dopo aver conquistato diverse medaglie nelle competizioni di categoria e 2 bronzi ai Campionati Nordamericani e 1 argento ai Giochi Panamericani.

Con i Club in cui ha militato ha vinto: 2 Campionati, 2 Coppe di Polonia e 1 Supercoppa nel 2019/20 e nel 2020/21, 1 Campionato Azero nel 2014/15. Wilma ha doppio passaporto cubano e azero.

Le parole della direttrice Sportiva Barbara Rossi-

« Sono particolarmente contenta di avere Wilma con noi, una giocatrice di esperienza, concreta ed equilibrata, la sua maturità professionale sarà di riferimento per la squadra. La seguo e “inseguo” da diversi anni, evidentemente il giusto tempo per averla nella squadra di Roma è arrivato ».