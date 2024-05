Volley Mercato: Cuneo preleva da Novara Anastasiia Kapralova

CUNEO- Un anno di rodaggio a Novara per conoscere il nostro campionato. Anastasiia Kapralova si rimette in gioco restando in Piemonte dove giocherà nella Cuneo Granda Volley. La ventenne russa, che nel suo curriculum vanta un Mondiale Under 18, vinto proprio contro l’Italia nel 2021. E' pronta a recitare un ruolo importante cercando maggiore spazio nella squadra dei co presidenti Bianco e Manini.