Volley Mercato: arriva dalla Francia il nuovo libero di Milano: Juliette Gelin

LA CARRIERA-

Nata a Montpellier, inizia a praticare sport a 5 anni scegliendo il tennis, per poi dedicarsi alla pallavolo all’età di 11 anni. La francese si affaccia al massimo campionato nazionale nella stagione 2018-2019 con la squadra della sua città, il France Avenir 2024. Dopo due stagioni passa al Volley-Ball Club Chamalières, specializzandosi come libero e concludendo la stagione con il 58% di ricezioni positive. La stagione seguente va all’RC Cannes dove rimarrà per i due anni successivi ottenendo nel 2022-2023 il titolo di miglior libero del campionato. L’ultima stagione, la 2023-2024, indossa la maglia del Levallois Paris Saint Cloud ottenendo uno storico trionfo in campionato.

Le parole di Juliette Gelin -

« Sono molto felice di vestire la maglia del Vero Volley Milano la prossima stagione il prossimo anno voglio mettermi alla prova ad altissimo livello in tutte le competizioni: campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club. Vero Volley è una società piena di ambizioni che fa di ogni partita un vero e proprio show… E non vedo l’ora di esserne parte! ».